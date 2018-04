Hivatalos: ennyit keres egy most kezdő börtönőr a váci fegyházban

Továbbra is munkaerőgondokkal küzdenek a hazai büntetés-végrehajtási intézmények, hiány van többek között körletfelügyelőkből, ápolókból, és pártfogó felügyelőkből is.

Nagyon úgy tűnik, a munkaerőhiány továbbra is érinti a hazai büntetés-végrehajtási intézmények működését. Erre utal legalábbis az, hogy hétről-hétre jelennek meg álláshirdetések; a héten például az Irányár országos hirdetési hetilap hasábjain szúrtunk ki három felhívást: Vácra körletfelügyelőket, míg Állampusztára felügyelőket és ápolókat, valamint pártfogó felügyelőket keresnek.

Hirdetések az Irányár április 19-i és április 23-i lapszámából (2018.04.27.)

Mint azt a hirdetésekben írják (lásd fenti galériánkban) pozíciótól függően változnak az elvárások. Az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet pártfogó felügyelői posztjáz például kizárólag szociológiai területen szerzett felsőfokú végzettséggel lehet betölteni, de az intézet keres felügyelőket és ápolókat is, amelyhez érettségi és szakmunkás végzettség is elegendő. A Váci Fegyház és Börtön körletfelügyelőnek pedig elsősorban férfiak jelentkezését várja, és elengedhetetlen a pozíció betöltéséhez az érettségi bizonyítvány; valamint a fizikai, pszichikai és egészségügyi alkalmasság mellett a kifogástalan életvitel is.

A váci büntetés-végrehajtási intézmény álláshirdetéséből ráadásul az is kiderül, mit kínálnak: "min. br. 236.900 Ft (ez kedvezmények nélkül 157538,5 forintos nettó bért jelent - a szerk.), cafeteria, utazási támogatás, ingyenes szakmai képzés, továbbtanulási lehetőség" - írják felhívásban. A bér megadása egyébként nem újdonság, először 2016 novemberében írtunk arról, hogy minimum bruttó 220 ezer forintot lehet keresni a váci börtönben, míg 2017 júliusában már 228 ezer forinttal tették közzé ugyanezt a hirdetést. Ez azt jelenti, hogy alig másfél év leforgása alatt közel 8 százalékkal emelkedett a váci körletfelügyelők kezdő bére.

A börtönmunka, nagyon durva, és veszélyes...

Hiába van emelkedő pályán ugyanakkor a büntetés-végrehajtásban dolgozók bére, az elmúlt időszakban megjelent sajtóhírek szerint ez sem elég a fluktuáció csökkentéséhez. Mint arról a Pénzcentrumon is beszámoltunk, egy nyilatkozó bévés (bv - büntetés-végrehajtás) elmondása szerint jelenleg egy átlagos börtönőr 150 ezer forintot keres egy hónapban. Régóta ígérik az 50 százalékos fizetésemelést, de az várhatóan csak 2019-ben fog megvalósulni, méghozzá a 2012-es fizetésekhez képest. Az alacsony fizetéseknek köszönhetően nagyon sokan leszerelnek, a helyükre érkező újak pedig sokszor nem alkalmasak a munkára, ami jelentős fluktuációt okoz.

A törvényben meghatározott túlóraszámot szinte mindenki elérte már, ám ez a gyakorlatban nem sokat jelent, mert az őröknek ugyanúgy kell menniük dolgozni.

Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy a ruházati illetmény pénzbeli kifizetése helyett gyenge minőségű egyenruhákkal látják el az őröket minden évben. A Helsinki Bizottság szerint az sem segíti az őrök munkáját, hogy kevés a börtönpszichiáter és a börtönpszichológus is. De nem csupán az alacsony fizetések nehezítik meg az őrök mindennapi életét. A börtönökben felszerelt kamerákkal folyamatosan nyomon követik az őrök munkáját azután kutatva, hogy mit csinálnak rosszul. Sok őr úgy érzi, hogy feleslegesen egzecíroztatják őket, emiatt szintén sokan felmondanak.