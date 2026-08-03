Végzetes fordulat a magyar tőzsdén: meredek zuhanásba kezdtek a korábban favorizált gigacégek

A Magyar Péter vezette új kormány korrupcióellenes intézkedései és a közbeszerzési rendszer átláthatóbbá tétele miatt stratégiájuk teljes újragondolására kényszerülnek az Orbán-korszakban megerősödött hazai nagyvállalkozók. A piaci verseny helyreállításával a korábban nagyrészt állami megrendelésekre támaszkodó cégek egy része a túlélésért küzd, miközben a tőzsdén már tisztán kirajzolódnak az áprilisi kormányváltás gazdasági hatásai - jelentette a Portfolio.

A Reuters átfogó elemzése szerint a korábbi kormányhoz közel álló milliárdosoknak gyorsan kell alkalmazkodniuk a megváltozott gazdasági környezethez. Míg a Budapesti Értéktőzsde indexe erősödött az új, piacbarátabb kormányzás ígérete nyomán, a korábban favorizált cégek – mint az Opus Global, az Appeninn, a 4iG vagy az MBH Bank – részvényárfolyama meredeken esett.

Szakértők szerint a legveszélyeztetettebb helyzetben azok a vállalatok vannak, amelyek szinte kizárólag állami infrastruktúra-beruházásokból tartották fenn magukat. Hegedűs Dániel, a berlini Institut für Europäische Politik igazgatóhelyettese úgy látja, hogy a régi politikai hálózatokhoz kötődő építőipari és útépítő cégek egy-két éven belül akár teljesen eltűnhetnek a piacról.

Néhány nagyvállalat mindenesetre már megkezdte a modellváltást. Scheer Sándor, a Market Építő alapító-vezérigazgatója elmondta, hogy a gigaberuházások helyett immár a kisebb volumenű, de tömeges megbízásokra, főként lakóingatlan- és infrastruktúra-fejlesztésekre fókuszálnak. Bár a Garancsi István érdekeltségébe tartozó cég bevételeinek negyedét korábban az állami projektek adták, a vezetőség bízik abban, hogy több évtizedes múltjuk és diverzifikált portfóliójuk stabilitást biztosít számukra. Hasonlóan nyilatkozott a Szíjj Lászlóhoz köthető Duna Aszfalt is, kiemelve, hogy nem idegen tőlük a valódi piaci verseny, hiszen a múltban is dolgoztak már nemzetközi szereplők által dominált piacon.

A változások hátterében a tavaszi választásokon győztes miniszterelnök határozott intézkedései állnak. Magyar Péter még júniusban nyújtott be átfogó korrupcióellenes törvénycsomagot azért, hogy az ország megfeleljen az Európai Unió átláthatósági követelményeinek, megnyitva az utat a korábban befagyasztott uniós források lehívása előtt. A kabinet folyamatosan vizsgálja felül az előző éra kötelezettségvállalásait, így már leállították egy dél-magyarországi autópálya-szakasz bővítését, a Duna Aszfaltot pedig felszólították a választások előtt felvett előlegek visszafizetésére.

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Ahogy arra a korábbi évek hazai és nemzetközi jelentései is rámutattak, az elmúlt rendszerben kiemelkedően magas volt a politikai alapon lefolytatott, egyajánlatos közbeszerzések aránya. Ráczová Orsolya, az Eurasia Group elemzője szerint a most kialakított, tisztább pályázati rendszer jelentős teret nyit a nemzetközi vállalatok előtt, ami elkerülhetetlenül a korábban kivételezett helyzetben lévő hazai cégek egy részének kiszorulásához vezet.