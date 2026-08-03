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Vásárlás

Te is vettél ilyen szendvicskrémet az Auchanban? Meg ne edd, szalmonellás lehet, visszahívták!

Pénzcentrum
2026. augusztus 3. 17:46

Szalmonella jelenléte miatt fogyasztói visszahívást kezdeményezett az MH Magyarország Kft. az Auchan Kedvenc vöröshagymás sertés tepertőkrém egyik tételére. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy aki az érintett terméket megvette, semmiképpen ne fogyassza el.

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Szalmonella jelenléte miatt visszahívják az Auchan Kedvenc vöröshagymás sertés tepertőkrém egyik tételét. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közlése szerint a termékben a gyártó önellenőrzése során mutatták ki a baktérium jelenlétét.

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Az MH Magyarország Kft. a hatósággal együttműködve azonnal intézkedett az érintett termékek forgalomból történő kivonásáról és a fogyasztóktól való visszahívásáról. Az NKFH nyomon követi a visszagyűjtött termékek kezelését és megsemmisítését.

Az érintett termék adatai:

  • Termék neve: Auchan Kedvenc vöröshagymás sertés tepertőkrém
  • Kiszerelés: 250 gramm
  • Minőségmegőrzési idő: 2026. augusztus 5.
  • Vonalkód: 5999086455314
  • Gyártó: Pápai Hús Kft.
  • Forgalmazó: MH Magyarország Kft., Auchan üzletek

Mint írták, a visszahívás oka mikrobiológiai szennyeződés volt, miután a vizsgálatok során Salmonella jelenlétét mutatták ki. Az NKFH azt kéri a vásárlóktól, hogy aki a fenti azonosítókkal rendelkező terméket megvásárolta, ne fogyassza el. A termék visszavihető az Auchan áruházaiba.

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A szalmonella baktérium fertőzése jellemzően hasmenést, hasi görcsöket, lázat, hányingert és hányást okozhat. A tünetek általában a fertőzést követő néhány órán vagy néhány napon belül jelentkeznek, és különösen veszélyesek lehetnek kisgyermekekre, idősekre, várandós nőkre, valamint legyengült immunrendszerű emberekre.
Címlapkép: Getty Images
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A várható értéken olyan gyors és meghatározott időre korlátozható értéknövekményt értünk, amelynek nagysága előre meghatározható, valószínűsíthető. A várható értéknek nagy szerepe van a növénybiztosításokban. A várható érték nemcsak a növény-, hanem az egyéb vagyonbiztosításoknál is alkalmazható, ha az előfeltételek a gyors és meghatározott értéknövekedés megvalósulására és megállapítására egyaránt fennállnak. (pl. növendékállatok biztosítása, az üzemszüneti biztosításban kieső nyereség megtérítése stb).

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