Megvizsgálnak minden olyan további energiatakarékossági lehetőséget, amely nem veszélyezteti az üzletmenet folytonosságát és a vásárlók zökkenőmentes kiszolgálását.
Te is vettél ilyen szendvicskrémet az Auchanban? Meg ne edd, szalmonellás lehet, visszahívták!
Szalmonella jelenléte miatt fogyasztói visszahívást kezdeményezett az MH Magyarország Kft. az Auchan Kedvenc vöröshagymás sertés tepertőkrém egyik tételére. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy aki az érintett terméket megvette, semmiképpen ne fogyassza el.
Szalmonella jelenléte miatt visszahívják az Auchan Kedvenc vöröshagymás sertés tepertőkrém egyik tételét. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közlése szerint a termékben a gyártó önellenőrzése során mutatták ki a baktérium jelenlétét.
Az MH Magyarország Kft. a hatósággal együttműködve azonnal intézkedett az érintett termékek forgalomból történő kivonásáról és a fogyasztóktól való visszahívásáról. Az NKFH nyomon követi a visszagyűjtött termékek kezelését és megsemmisítését.
Az érintett termék adatai:
- Termék neve: Auchan Kedvenc vöröshagymás sertés tepertőkrém
- Kiszerelés: 250 gramm
- Minőségmegőrzési idő: 2026. augusztus 5.
- Vonalkód: 5999086455314
- Gyártó: Pápai Hús Kft.
- Forgalmazó: MH Magyarország Kft., Auchan üzletek
Mint írták, a visszahívás oka mikrobiológiai szennyeződés volt, miután a vizsgálatok során Salmonella jelenlétét mutatták ki. Az NKFH azt kéri a vásárlóktól, hogy aki a fenti azonosítókkal rendelkező terméket megvásárolta, ne fogyassza el. A termék visszavihető az Auchan áruházaiba.
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A szalmonella baktérium fertőzése jellemzően hasmenést, hasi görcsöket, lázat, hányingert és hányást okozhat. A tünetek általában a fertőzést követő néhány órán vagy néhány napon belül jelentkeznek, és különösen veszélyesek lehetnek kisgyermekekre, idősekre, várandós nőkre, valamint legyengült immunrendszerű emberekre.
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