Te is vettél ilyen szendvicskrémet az Auchanban? Meg ne edd, szalmonellás lehet, visszahívták!

Szalmonella jelenléte miatt fogyasztói visszahívást kezdeményezett az MH Magyarország Kft. az Auchan Kedvenc vöröshagymás sertés tepertőkrém egyik tételére. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy aki az érintett terméket megvette, semmiképpen ne fogyassza el.

Szalmonella jelenléte miatt visszahívják az Auchan Kedvenc vöröshagymás sertés tepertőkrém egyik tételét. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közlése szerint a termékben a gyártó önellenőrzése során mutatták ki a baktérium jelenlétét.

Az MH Magyarország Kft. a hatósággal együttműködve azonnal intézkedett az érintett termékek forgalomból történő kivonásáról és a fogyasztóktól való visszahívásáról. Az NKFH nyomon követi a visszagyűjtött termékek kezelését és megsemmisítését.

Az érintett termék adatai:

Termék neve: Auchan Kedvenc vöröshagymás sertés tepertőkrém

Kiszerelés: 250 gramm

Minőségmegőrzési idő: 2026. augusztus 5.

Vonalkód: 5999086455314

Gyártó: Pápai Hús Kft.

Forgalmazó: MH Magyarország Kft., Auchan üzletek

Mint írták, a visszahívás oka mikrobiológiai szennyeződés volt, miután a vizsgálatok során Salmonella jelenlétét mutatták ki. Az NKFH azt kéri a vásárlóktól, hogy aki a fenti azonosítókkal rendelkező terméket megvásárolta, ne fogyassza el. A termék visszavihető az Auchan áruházaiba.

A szalmonella baktérium fertőzése jellemzően hasmenést, hasi görcsöket, lázat, hányingert és hányást okozhat. A tünetek általában a fertőzést követő néhány órán vagy néhány napon belül jelentkeznek, és különösen veszélyesek lehetnek kisgyermekekre, idősekre, várandós nőkre, valamint legyengült immunrendszerű emberekre.