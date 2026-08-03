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Egészség

Veszélyes parazita terjed a népszerű gyorsétteremben: azonnal visszahívták ezt a közkedvelt zöldséget

Pénzcentrum
2026. augusztus 3. 21:24

Az Egyesült Államokban az elmúlt évek egyik legsúlyosabb bélfertőzése terjed, amelyet a ciklospóra nevű parazita okoz. A több tízezer megbetegedést és két halálos áldozatot követelő járványt a hatóságok a Taco Bell gyorséttermekben felszolgált, Közép-Mexikóból származó jégsalátával hozták összefüggésbe - írja a Portfolio.

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Az Amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (CDC) adatai szerint 45 államban több mint 6700 laboratóriumilag igazolt esetet regisztráltak, a betegek közül pedig több mint négyszázan szorultak kórházi kezelésre. A leginkább érintett Michigan állam saját hatáskörben már több mint 11 ezer megbetegedést jelentett. Mivel az esetek járványügyi feldolgozása akár heteket is igénybe vehet, a megbetegedések száma várhatóan tovább nő. A két michigani halálos áldozat súlyos alapbetegségekkel küzdött, állapotukat a fertőzéssel járó kiszáradás rontotta tovább.

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Az Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerfelügyelet (FDA) vizsgálata kiderítette, hogy a fertőzés forrása a kilenc állam – köztük Michigan, Ohio és Indiana – Taco Bell éttermeiben kínált aprított jégsaláta volt. A zöldséget a Taylor Farms közép-mexikói üzeme dolgozta fel. A cég azonnal visszahívta az érintett termékeket, leállította a létesítmény működését, és megszakította a beszerzést a régióból. Az intézkedés más nagy üzletláncokat, például a Walmartot és a Syscót is érintette.

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A nyers zöldségekkel, gyümölcsökkel és szennyezett vízzel terjedő parazita hetekig elhúzódó, súlyos megbetegedést okozhat. Bár az Egyesült Államokban ritkák a halálos kimenetelű esetek, a gyermekek, az idősek és a legyengült immunrendszerűek különösen veszélyeztetettek. Mivel a kórokozó ellenáll a hagyományos vegyszeres fertőtlenítésnek, a leghatékonyabb védekezést a zöldségek legalább 70 Celsius-fokos hőkezelése, a leveles zöldségek külső leveleinek eltávolítása, valamint az alapos mosás jelenti. A már kialakult fertőzés kezelésére a CDC antibiotikum-kúrát javasol.

A járványügyi adatgyűjtést némileg beárnyékolja, hogy a CDC élelmiszer-biztonsági megfigyelőhálózata forráshiány miatt tavaly, 2025 júliusában felfüggesztette a ciklospóra nyomon követését. A hivatal szerint ugyanakkor a mostani járvány feltérképezése nem szenvedett csorbát, mivel az egészségügyi szolgáltatók szinte az összes államban továbbra is kötelesek jelenteni az észlelt megbetegedéseket.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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