A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy aki az érintett terméket megvette, semmiképpen ne fogyassza el.
Veszélyes parazita terjed a népszerű gyorsétteremben: azonnal visszahívták ezt a közkedvelt zöldséget
Az Egyesült Államokban az elmúlt évek egyik legsúlyosabb bélfertőzése terjed, amelyet a ciklospóra nevű parazita okoz. A több tízezer megbetegedést és két halálos áldozatot követelő járványt a hatóságok a Taco Bell gyorséttermekben felszolgált, Közép-Mexikóból származó jégsalátával hozták összefüggésbe - írja a Portfolio.
Az Amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (CDC) adatai szerint 45 államban több mint 6700 laboratóriumilag igazolt esetet regisztráltak, a betegek közül pedig több mint négyszázan szorultak kórházi kezelésre. A leginkább érintett Michigan állam saját hatáskörben már több mint 11 ezer megbetegedést jelentett. Mivel az esetek járványügyi feldolgozása akár heteket is igénybe vehet, a megbetegedések száma várhatóan tovább nő. A két michigani halálos áldozat súlyos alapbetegségekkel küzdött, állapotukat a fertőzéssel járó kiszáradás rontotta tovább.
Az Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerfelügyelet (FDA) vizsgálata kiderítette, hogy a fertőzés forrása a kilenc állam – köztük Michigan, Ohio és Indiana – Taco Bell éttermeiben kínált aprított jégsaláta volt. A zöldséget a Taylor Farms közép-mexikói üzeme dolgozta fel. A cég azonnal visszahívta az érintett termékeket, leállította a létesítmény működését, és megszakította a beszerzést a régióból. Az intézkedés más nagy üzletláncokat, például a Walmartot és a Syscót is érintette.
A nyers zöldségekkel, gyümölcsökkel és szennyezett vízzel terjedő parazita hetekig elhúzódó, súlyos megbetegedést okozhat. Bár az Egyesült Államokban ritkák a halálos kimenetelű esetek, a gyermekek, az idősek és a legyengült immunrendszerűek különösen veszélyeztetettek. Mivel a kórokozó ellenáll a hagyományos vegyszeres fertőtlenítésnek, a leghatékonyabb védekezést a zöldségek legalább 70 Celsius-fokos hőkezelése, a leveles zöldségek külső leveleinek eltávolítása, valamint az alapos mosás jelenti. A már kialakult fertőzés kezelésére a CDC antibiotikum-kúrát javasol.
A járványügyi adatgyűjtést némileg beárnyékolja, hogy a CDC élelmiszer-biztonsági megfigyelőhálózata forráshiány miatt tavaly, 2025 júliusában felfüggesztette a ciklospóra nyomon követését. A hivatal szerint ugyanakkor a mostani járvány feltérképezése nem szenvedett csorbát, mivel az egészségügyi szolgáltatók szinte az összes államban továbbra is kötelesek jelenteni az észlelt megbetegedéseket.
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