Hihetetlent húzott TEDi: nem vártak október végéig, máris robbantották az éves gigaakciót

Miközben a legtöbben még a nyári szabadságukat töltik, egyes üzletek már a következő szezonra készülnek. A TEDi magyar üzleteiben augusztus elején megjelentek az első halloweeni dekorációk és partykellékek, így a vásárlók közel három hónappal október 31. előtt már válogathatnak a szezonális kínálatból.

A polcokra már felkerültek a klasszikus halloweeni termékek. Kaphatók különféle tökfigurák, koponyák, csontvázak, pókhálók, műpókok, denevéres dekorációk, LED-es fénydekorációk, mécsestartók, valamint Halloween témájú tányérok, poharak és szalvéták. A kínálatban jelmezkiegészítők, boszorkánykalapok, maszkok és cukorgyűjtő vödrök is megtalálhatók.

A diszkontláncok üzleti stratégiájában egyre nagyobb szerepet kapnak a szezonális termékek. Az ilyen áruk hosszabb ideig maradhatnak a polcokon, így a kereskedők több időt kapnak az értékesítésükre. A Halloween az elmúlt években Magyarországon is egyre jelentősebb kereskedelmi időszakká vált, különösen a dekorációk, partikellékek és édességek piacán.

A TEDi jelenleg nem külön halloweeni akciós újsággal népszerűsíti a szezonális kínálatot, hanem üzleteiben, valamint közösségi felületein mutatja be az új termékeket. A kisebb dekorációk jellemzően néhány száz forintos áron érhetők el, míg a nagyobb díszekért és világító dekorációkért néhány ezer forintot kell fizetni. A pontos választék és árak üzletenként eltérhetnek.

A TEDi nem az egyetlen kereskedelmi lánc, amely már augusztus elején megkezdte az őszi szezon előkészítését. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján várható, hogy a következő hetekben más áruházláncok is fokozatosan megjelenítik a Halloweenhez kapcsolódó termékeket, majd szeptembertől jelentősen bővül a kínálat az üzletekben.