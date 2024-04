Üres ígéret volt a béremelés? Még mindig forrnak az indulatok a magyar egészségügyben

Miközben a kormánypropaganda azt sulykolja, hogy rendezték a szakdolgozók bérét, valójában maguk az érintettek távolról sem érzik ezt - írja a Népszava. A Független Egészségügyi Szakszervezethez (FESZ) érkező jelzésekből az derült ki, hogy tíz egészségügyi szakdolgozóból öt elégedetlen a béremelés után megkapott összeggel. Az emlegetett márciustól esedékes húsz százalékos többletet ugyanis nem mindenki kapta meg: sőt előfordul olyan is, hogy az emelés ellenére egyáltalán nem változott valakinek a jövedelme, legfeljebb a korábbi pótlékait béresítették.

A tavaly júliusi 18 százalékos emelés után, idén márciustól átlagosan újabb húsz százalékot kaptak a szakdolgozók. A szakszervezet már korábban is sürgette, hogy a Belügyminisztérium adjon ki egy útmutatót a béremelésről a munkáltatóknak, ám ez csak a bérszámfejtések előtti utolsó pillanatokban jutott el a kórházakhoz, írja a lap. Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár február végén a Magyar Kórházszövetség konferenciáján határozottan arról beszélt: olyan nincs, hogy béremelés nélkül maradjon szakdolgozó. Az emelés technikai részleteivel kapcsolatban pedig kiemelte, hogy az alapbért kell átlagosan húsz százalékkal emelni és az alapján még a pótlékokkal kiegészíteni a havi jövedelmet. Akkor azt is mondta: nincs ok attól félni, hogy valakinek csak attól fog emelkedni az alapbére, hogy beépítik a pótlékokat. "Márpedig ez utóbbi sok helyen megtörtént – mondta Soós Adrianna, a Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke.

A pótlékok bérbe foglalása azonban nem béremelés. Csupán egy technikai módosítás annak érdekében, hogy ne kelljen annyiféle módon számfejteni a juttatásokat. Ez a hiba szisztematikusan előfordul a mostani emeléseknél. Vannak olyan helyek, ahol úgy tekintették, ez a béremelés, vagy annak egy része. A pótlékok beépítése nélkül pedig már nem marad, csak 5-10 százalékos többlet

- magyarázta a szakértő. "A szakszervezet kezdeményezi az érintett munkáltatóknál a béremelés korrigálását a dolgozó javára, annál is inkább mert nemigen látszik most, hogy a béremelés akár az inflációt követve rövid időn belül folytatódna" – közölte Soós Adrianna.