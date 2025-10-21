Ők a mesterséges intelligencia legújabb áldozatai: ezt a jól fizető sztárszakmát már simán leváltja az AI

Az OpenAI több mint 100 korábbi befektetési bankárt alkalmaz, hogy mesterséges intelligenciáját pénzügyi modellek építésére tanítsák, ezzel kiváltva a junior bankárok által végzett rutinfeladatokat - számolt be róla a Bloomberg.

A Mercury kódnevű titkos projektben résztvevő szakemberek - akik korábban olyan cégeknél dolgoztak, mint a JPMorgan, Morgan Stanley és Goldman Sachs - óránként 150 dollárt kapnak különböző tranzakciótípusokhoz (átszervezések, tőzsdei bevezetések) kapcsolódó modellek kidolgozásáért. A vállalat emellett korai hozzáférést biztosít számukra a fejlesztés alatt álló mesterséges intelligenciához.

A projekt rugalmas munkavégzést tesz lehetővé, a szerződéses munkatársaktól hetente egy modell elkészítését várják. Feladatuk egyszerű utasítások megfogalmazása, a modellek végrehajtása, majd a visszajelzések alapján történő javítása, mielőtt munkájuk bekerülne az OpenAI rendszereibe.

A kezdeményezés jól mutatja Sam Altman cégének törekvését, hogy AI-technológiáját minél hasznosabbá tegye különböző iparágak számára a tanácsadástól a pénzügyeken át a jogi és technológiai szektorig. Bár a vállalat nemrég elérte az 500 milliárd dolláros értékelést, még nem termel nyereséget.

A befektetési bankok elemzői jellemzően heti 80 órát töltenek részletes Excel-modellek készítésével fúziókhoz és felvásárlásokhoz, valamint PowerPoint prezentációk folyamatos módosításával.

Számos startup már most is AI-megoldásokat kínál a bankoknak ezekre a feladatokra, ami aggodalmat kelt a junior bankárok körében állásaik biztonságát illetően.

EZ IS ÉRDEKELHET Felfedtük a Yettel láthatatlan AI-trükkjét: így hálóz be minket a mesterséges intelligencia A mesterséges intelligencia nemcsak a mindennapi élet, hanem az üzleti működés egyik legfontosabb tényezőjévé vált, kiváltképp a telekommunikációs szektorban.

A Mercury projektbe való jelentkezés szinte teljesen automatizált: egy AI chatbottal folytatott 20 perces interjúval kezdődik, majd a pénzügyi kimutatásokkal kapcsolatos ismereteket tesztelik, végül modellezési feladatot kell megoldani.

A projektben eddig olyan pénzügyi intézmények korábbi munkatársai vesznek részt, mint a Brookfield, Mubadala Investment, Evercore és KKR, valamint a Harvard és az MIT jelenlegi MBA-hallgatói is. A résztvevőknek Excel-ben kell létrehozniuk modelljeiket, követve az iparági formázási normákat.