Nemrégiben látott napvilágot egy felmérés a vállalatok belső kommunikációjának hatékonyságáról.
Ők a mesterséges intelligencia legújabb áldozatai: ezt a jól fizető sztárszakmát már simán leváltja az AI
Az OpenAI több mint 100 korábbi befektetési bankárt alkalmaz, hogy mesterséges intelligenciáját pénzügyi modellek építésére tanítsák, ezzel kiváltva a junior bankárok által végzett rutinfeladatokat - számolt be róla a Bloomberg.
A Mercury kódnevű titkos projektben résztvevő szakemberek - akik korábban olyan cégeknél dolgoztak, mint a JPMorgan, Morgan Stanley és Goldman Sachs - óránként 150 dollárt kapnak különböző tranzakciótípusokhoz (átszervezések, tőzsdei bevezetések) kapcsolódó modellek kidolgozásáért. A vállalat emellett korai hozzáférést biztosít számukra a fejlesztés alatt álló mesterséges intelligenciához.
A projekt rugalmas munkavégzést tesz lehetővé, a szerződéses munkatársaktól hetente egy modell elkészítését várják. Feladatuk egyszerű utasítások megfogalmazása, a modellek végrehajtása, majd a visszajelzések alapján történő javítása, mielőtt munkájuk bekerülne az OpenAI rendszereibe.
A kezdeményezés jól mutatja Sam Altman cégének törekvését, hogy AI-technológiáját minél hasznosabbá tegye különböző iparágak számára a tanácsadástól a pénzügyeken át a jogi és technológiai szektorig. Bár a vállalat nemrég elérte az 500 milliárd dolláros értékelést, még nem termel nyereséget.
A befektetési bankok elemzői jellemzően heti 80 órát töltenek részletes Excel-modellek készítésével fúziókhoz és felvásárlásokhoz, valamint PowerPoint prezentációk folyamatos módosításával.
Számos startup már most is AI-megoldásokat kínál a bankoknak ezekre a feladatokra, ami aggodalmat kelt a junior bankárok körében állásaik biztonságát illetően.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A Mercury projektbe való jelentkezés szinte teljesen automatizált: egy AI chatbottal folytatott 20 perces interjúval kezdődik, majd a pénzügyi kimutatásokkal kapcsolatos ismereteket tesztelik, végül modellezési feladatot kell megoldani.
A projektben eddig olyan pénzügyi intézmények korábbi munkatársai vesznek részt, mint a Brookfield, Mubadala Investment, Evercore és KKR, valamint a Harvard és az MIT jelenlegi MBA-hallgatói is. A résztvevőknek Excel-ben kell létrehozniuk modelljeiket, követve az iparági formázási normákat.
A magyar piacon az MI alkalmazása különösen a banki, távközlési és e-kereskedelmi szektorokban fejlődik gyorsan.
Kiterjedt internetes leállás tapasztalható világszerte, amely számos népszerű weboldalt és alkalmazást érint.
A Meta megszünteti a Messenger asztali alkalmazásait mindkét népszerű asztali operációs rendszeren.
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
A jelentés összeállítói szerint a növekedés a Windows 10 támogatásának október 14-i megszűnésével van összefüggésben.
A Windows Insider Program résztvevői elsőként próbálhatják ki a Windows 11 fájlkezelőjében az új funkciót.
Fiktív vámokmánnyal tévesztettek meg egy ügyfelet, akit mintegy 20 millió forinttal károsítottak meg, áruja soha nem érkezett meg Magyarországra.
Október 14-től új formátumú számlaértesítő e-mailt kapnak a Yettel e-számlás ügyfelei, a cél az átláthatóbb és könnyebb használat.
Most már tényleg semmit sem lehet 100%-ban elhinni, amit a neten látsz: borzasztó mennyiségű AI-tartalom zúdul a magyarokra
A mesterséges intelligencia által generált online tartalmak mennyisége mára megközelítette az emberek által létrehozott információk volumenét.
Az Európai Unióban készülő "Chat Control" jogszabály a gyermekek online szexuális bántalmazás elleni védelmét célozza.
Az OpenAI működési vesztesége az év első felében körülbelül 8 milliárd dollár volt.
Az Asahi sörgyártó cég bejelentette, hogy a közelmúltban elszenvedett zsarolóvírus-támadás során személyes adatok is kiszivároghattak.
2025. október 14. után a Microsoft már nem biztosít ingyenes szoftverfrissítéseket, biztonsági javításokat vagy technikai segítségnyújtást a Windows 10 rendszerű számítógépekhez.
A mesterséges intelligencia forradalmasítja a tartalomgyártást. De vajon felkészült erre a hazai YouTube tartalomgyártó nemzedék?
Megszólalt a jövőkutató, Keleti Arthur: ilyen high-tech otthonokban élhetünk majd hamarosan - ezt azért kevesen látták jönni
Az otthon definíciója az elmúlt évtizedek során nem csupán társadalmi és kulturális szinten változott meg: egyre inkább összefonódott a digitalizációval.
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
A karbantartás számos településen okozhat átmeneti szolgáltatáskiesést az internet-, televízió- és telefonszolgáltatásokban.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
#NoFilter: a Rossmann és a Krémmánia közös könyvet adott ki (x)
Október közepén ünnepélyes könyvbemutatóval érkezett a Rossmann polcaira a #NoFilter könyv – hiánypótló, tudományosan megalapozott, mégis közérthető útmutató.