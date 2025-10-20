1990 májusa óta a forradalom október 23-i kezdőnapja Magyarország nemzeti ünnepe, a lyukas zászló a forradalom jelképe.
Súlyos boltbezárásokra készülhetnek a magyar vásárlók: már a héten elkezdődik, muszáj előre készülni
Örülhetnek a magyarok, október 23-a körül ismét egy négynapos hosszú hétvégét kapnak. Ennek azonban ára van, ugyanis október 23-án zárva lesznek a legnagyobb üzletek – és nem ez lesz utolsó ilyen az évben: karácsonykor is érdemes lesz előre felkészülni a bevásárlásra, hiszen egy ötnapos hosszú hétvégével számolhatunk. Sőt, a 2026-os ünnepnapokat már szintén ismerjük, így azt is megmutatjuk, mikor lehet zárva tartásokra számítani jövőre.
Az ünnepi időszakokban jelentősen módosul a boltok nyitvatartása Magyarországon. Idén még két hosszú hétvégével számolhatunk, ezért fontos, hogy időben tájékozódjunk a munkaszüneti napokról, amikor a legtöbb üzlet zárva tart.
Az alábbiakban összegyűjtöttük, hogyan alakul a legnagyobb üzletláncok nyitvatartása a mostani hosszú hétvégén:
Október 23-án (csütörtökön) zárva tart:
- Tesco
- Lidl
- Aldi
- Auchan
- Penny
- CBA/Príma
- Spar/Interspar
- Reál
- Coop
Fontos azonban megjegyezni, hogy az áruházláncok egyes boltjai ezen a napon is nyitva lehetnek, például a benzinkutakon az egyes Tesco vagy Spar üzltelek. Október 24-25-26-án (péntek-szombat-vasárnap) ezek az üzletek a megszokott rend szerint lesznek nyitva, tehát mindössze egynapos zárva tartással kell számolni.
Mi lesz nyitva október 23-án?
Érdemes a vásárlásokat előre megtervezni az egynapos zárva tartás miatt, hogy senkit se érjen kellemetlen meglepetés. Ugyanakkor fontos tudni, hogy több kisebb üzlet, éjjel-nappali, benzinkúton található bolt vagy olyan üzlet, ahol maga a tulajdonos dolgozik, ezeken a napokon is nyitva lehet. Ezért ajánlott ilyen helyeken is érdeklődni, ha sürgős bevásárlásra lenne szükség.
Nem hosszú hétvége, de a boltok zárva lesznek
November 1-je, mindenszentek piros betűs ünnep. Idén ugyan szombatra esik, így egy hosszú hétvége nem jön ki belőle, a boltok egy napig zárva lesznek. Másnap azonban az üzletek visszatérnek a megszokott működéshez, mivel november 2-a, a halottak napja nem piros betűs.
Mire számítsunk karácsonykor?
Idén először pihenőnapként kapjuk meg december 24-ét, így ezzel a szerdai nappal egy ötnapos hosszú hétvégévé köthetjük össze a december 25-ét és 26-át. De mit jelent ez a nagybevásárlásra nézve?
Fontos hangsúlyozni, hogy a december 24-ét nem piros betűs ünnepként adják ki, hanem pihenőnapként, hiszen egy héttel korábban, december 18-án, szombaton ledolgozzuk. Így bár a boltok még nem adták ki a karácsonyi időszakra vonatkozó nyitvatartásukat, tudni lehet, hogy a pihenőnapokon – ahogy például most október 24-én is – nyitva vannak a boltok. Épp ezért az előző évek gyakorlatához hasonlóan december 24-én fél napos (délig tartó) vagy hétvégi nyitvatartási renddel lehet számolni valamennyi üzletben. Fontos azonban minden esetben tájékozódni erről, mivel egyes boltok már évek óta tudatosan nem nyitnak ki december 24-én.
Ezzel szemben december 25-26. piros betűs ünnep, így munkaszüneti nap, a boltok tehát zárva tartanak. Emiatt azonban különösen fontos alaposan megtervezni a nagybevásárlást és előre felkészülni a hosszú hétvégére.
2026-os hosszú hétvégék és nyitvatartások
Már az év első felében kiadta a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) a 2026. évi munkaszüneti napok körüli munkarendet, így már a jövő évi munkaszüneti napokra és hosszú hétvégékre is felkészülhetünk.
Ahogy azt a Pénzcentrum is megírta korábban, 2026-ban összesen 4 négynapos és 3 háromnapos hosszú hétvégére számíthatunk. Mivel ezeket a hétvégéket pirosbetűs ünnepek hosszabbítják meg, érdemes figyelembe venni azt is, mikor lesznek zárva a boltok.
Újév
Mivel újév csütörtökre esik, január 2-át pedig pihenőnapként kapjuk meg (január 10-én, szombaton kell majd ledolgozni), egy négynapos hosszú hétvégével számolhatunk január 1. és 4. között. Január 1-jén a boltok zárva lesznek, de január 2-3-4-én már a megszokott rend szerint várják a vásárlókat.
Március 15.
Ugyan március 15-e a jövő évben szombatra esik, a nemzeti ünnepen szintén zárva lesznek a boltok egy napig.
Húsvét
Április 3-a és 6-a között szintén négynapos hosszú hétvégénk lesz. Azonban fontos felkészülni rá, hogy a húsvéti ünnepek alatt 4 napból 3 napon zárva tartás lesz. A nyitvatartások várhatóan a következőképpen alakulnak majd:
- Április 3. (Nagypéntek): zárva
- Április 4. (szombat): nyitva, megszokott rend szerint
- Április 5. (húsvétvasárnap): zárva
- Április 6. (húsvéthétfő): zárva
Május 1.
Május 1-je a munka ünnepe, ami piros betűs, így háromnapos hosszú hétvégénk lesz: a boltok május 1-jén, pénteken fognak zárva tartani, míg május 2-án és 3-án, azaz szombat-vasárnap a megszokott rend szerinti nyitvatartás várja a vásárlókat.
Pünkösd
Májusban még egy háromnapos hosszú hétvégénk lesz: a pünkösdvasárnap május 24-re, a pünkösdhétfő pedig május 25-re esik. A boltok mindkét napon zárva lesznek, de előtte szombat-vasárnap, azaz május 23-24-én a szokásos rend szerint lesznek nyitva.
Augusztus 20.
Jövőre augusztus 20. csütörtökre esik, így az Államalapítás ünnepe körül négynapos hosszú hétvégének örülhetünk. Ezekben a napokban szintén csak augusztus 20-án lesznek boltzárak, a többi napon, így augusztus 21. és 23. között ugyanúgy nyitva lesznek a boltok.
Október 23.
A 1956-os forradalom és szabadságharc megemlékezése szintén nemzeti ünnep, jövőre pedig péntekre esik. Mivel október 23-a munkaszüneti nap, ekkor a boltok is zárva lesznek, illetve így egy háromnapos hosszú hétvégét kapunk. Viszont október 24-25-én, vagyis szombat-vasárnap a boltok nyitva lesznek.
Mindenszentek
Bár sokan keverik, a halottak napja valójában nem munkaszüneti nap – viszont a mindenszentek az. Ez minden évben november 1-jén van, így jövőre ezen a vasárnapi napon lesz zárva a legtöbb üzlet. Ezt követi majd hétfőn, azaz november 2-án a halottak napja, amikor minden megszokott rend szerint lesz nyitva.
Karácsony
2026-ban december 24-e csütörtökre esik és várhatóan ugyanúgy kiadják pihenőnapnak, mint idén. Ebből fog kerekedni az év utolsó, négynapos hosszú hétvégéje december 24. és 27-e között.
Ahogy fentebb írtuk, december 24-e nem piros betűs ünnep, így valószínű, hogy az elmúlt évek gyakorlata alapján nagy általánosságban fél napig nyitva lesznek az üzletek. Ezzel szemben 25-én és 26-án (pénteken és szombaton) zárva lesznek a boltok, érdemes erre felkészülni. December 27-én a megszokott nyitvatartásokra lehet számítani.
