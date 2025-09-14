Már tíz éve annak, hogy a Pepco megvetette a lábát Magyarországon. Most tovább terjeszkednének, erről pedig a Pénzcentrumnak mesélt a cég operatív igazgatója.
Jó hírt kapott rengeteg 40-50 éves magyar dolgozó: játszva túlélhetik a mesterséges intelligenciát
A mesterséges intelligencia rohamos terjedése sok fiatal munkavállalót szorongással tölt el, hiszen épp az őket érintő belépő szintű pozíciókat váltják ki elsőként az algoritmusok. Sokaknak meglepő lehet, de emiatt pont az 50 év felettiek, a Gen X tagjai kerülhetnek előnybe: tapasztalatuk, kritikai gondolkodásuk és alkalmazkodóképességük révén az MI számukra nem fenyegetés, hanem eszköz, amellyel megőrizhetik vagy akár erősíthetik munkaerőpiaci pozíciójukat.
A Pénzcentrum folyamatosan figyelemmel kíséri a mesterséges intelligencia fejlődésének különböző aspektusait, hogy olvasóink számára érthetőbbé és kézzelfoghatóbbá tegyük ezt a sokszor még a szakembereket is zavarba ejtő világot. Korábban írtunk a mesterséges intelligencia és a magyar robotika helyzetéről, egy másik interjúnkban pedig többek között az AI oktatásba beépíthető lehetőségeit beszéltük át egy szakértő segítségével. De volt cikkünk arról is, hogy milyen etikai kérdéseket vet fel a jogi világban az AI használata.
A legtöbbeket viszont talán az foglalkoztathat, hogy milyen hatása van a mesterséges intelligenciának a munkaerőpiacra. Tényleg elveheti tömegesen a munkánkat? Nos, egyes munkákat biztosan nem. Sőt, Rab Árpád jövőkutató szerint az emberek nagy részét nem kell lecserélni gépekre – az igazán nagy fordulat a mesterséges intelligenciát használók és nem használok között lehet majd a munkaerőpiacon.
Egy biztos: a mesterséges intelligencia térhódítása már most sokakban félelmet kelt: munkahelyek millióit fenyegetheti az automatizáció, a vállalatok egyre több feladatot bíznak algoritmusokra, és a pályakezdők is egyre gyakrabban szembesülnek azzal, hogy a legalsó szintű pozíciókra is nehezebb bekerülni. Mégis, a munkaerőpiacon zajló átalakulás paradox módon éppen azoknak kedvezhet, akikről sokan azt gondolják, már nem képesek alkalmazkodni: az 50 év feletti, úgynevezett X generációs munkavállalóknak - írja a The Independent vendégszerzője, Eleanor Mills.
Az idősebb korosztály munkaerőpiaci súlya
Az Egyesült Királyságban például 2030-ra a munkaerő közel fele – 47 százaléka – 50 év feletti lesz, miközben a vagyon több mint 60 százalékát szintén ez a korosztály birtokolja. Magyarországon is hasonló tendencia figyelhető meg: az aktív népesség öregszik, a nyugdíjkorhatár pedig kitolódik. Ez azt jelenti, hogy a cégeknek egyszerűen nem áll érdekükben figyelmen kívül hagyni az idősebb dolgozókat, különösen akkor, amikor a mesterséges intelligencia révén a rutin- és adminisztratív feladatok egyre inkább háttérbe szorulnak, előtérbe kerül viszont a tapasztalat, a kritikai gondolkodás és az emberi kapcsolatok kezelése.
AI mint szupererő az idősebbek kezében
Az IMF előrejelzése szerint a globális munkahelyek 40 százalékát érintheti az MI, mégis elsősorban a fiatalabb generációkat fenyegeti veszteség. Ennek oka, hogy a belépő szintű állások – ahol jellemzően a pályakezdők kapnának szerepet – könnyebben kiválthatók automatizációval. Ezzel szemben az X generáció tagjai három évtizednyi tapasztalatot, intézményi memóriát és olyan készségeket halmoztak fel, amelyeket egyetlen algoritmus sem tud hitelesen helyettesíteni.
A mesterséges intelligencia tehát számukra nem versenytárs, hanem kiegészítő eszköz. Az adatok feldolgozását, rendszerezését és összefoglalását elvégzik a gépek, a döntés-előkészítés, a hibák kiszűrése és az etikus alkalmazás viszont továbbra is az ember feladata marad. Ahogy Lyndsey Simpson, a 55/Redefined cég vezetője fogalmazott: „Az innovációhoz szükség van tapasztalatra. A mesterséges intelligencia az idősebb dolgozók kezében nemcsak támogatja a fiatalabb generációkat, hanem megóvja a cégeket a hibáktól, elősegíti a növekedést és biztosítja, hogy az MI-t etikusan használják.”
Kritikai gondolkodás és „szimatpróba”
Az X generáció egyik különleges erőssége, hogy tagjai már számos technológiai forradalmat éltek meg: az analóg világból léptek át a digitálisba, megtanulták használni az e-mailt, a mobiltelefont, a közösségi médiát, és sokszor vezetői pozícióban kellett irányítaniuk a változásokat. Ez a fajta alkalmazkodóképesség és kritikai gondolkodás ma felértékelődik.
Az MI sokszor „hallucinál” – vagyis téves, összefüggéstelen adatokat is szolgáltat –, amelyeket könnyen kiszűrhet az, aki ismeri a terület szakmai mélységeit, és rendelkezik tapasztalati tudással. Az idősebb munkavállalók pontosan ebben erősek: képesek „kiszagolni”, amikor valami nem stimmel, és ez a képesség a mesterséges intelligencia korában aranyat ér.
AI mint kiegyenlítő tényező
Piers Linney, az Implement AI alapítója szerint az MI valójában kiegyenlítő szerepet tölt be: bárki számára lehetővé teszi, hogy gyorsan új készségeket sajátítson el. Ez azt jelenti, hogy a kor önmagában már nem akadály: egy 55 éves dolgozó, aki elsajátítja az AI-használat alapjait, könnyedén túlteljesíthet több fiatalabb versenytársat is. A feltétel az, hogy nyitott legyen az új eszközök iránt, és hajlandó legyen kísérletezni velük.
Hol segít az AI a mindennapokban?
A Deloitte 2024-es kutatása szerint az 55 év feletti munkavállalók több mint fele úgy érzi, hogy az MI megkönnyíti a munkáját. Leginkább az ismétlődő, időigényes feladatok esetében tapasztalnak könnyebbséget:
- hangfelvételek automatikus átírása,
- meetingek összefoglalása,
- időpontok egyeztetése,
- egyszerű jelentések vagy prezentációk előállítása.
Ezek korábban sokszor belépő szintű munkakörökben jelentek meg, ami részben magyarázza, hogy a fiatalabb generációk miért érzik fenyegetőnek a technológia előretörését.
A jövő a tapasztalaté
A Bain & Company becslése szerint 2030-ra világszerte 150 millió munkahely kerülhet az 55 év felettiekhez, különösen vezetői, tanácsadói és stratégiai szerepkörökben. Ezekben a pozíciókban ugyanis nem a gyorsaság vagy a memorizálás számít, hanem a bölcsesség, a kontextus ismerete és az emberi kapcsolatok kezelése – épp azok a területek, ahol a Gen X generáció kiemelkedik.
De van árnyoldala is
A jövőkutató Christine Armstrong ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy az idősebbek körében sokan még mindig nem próbálták ki a mesterséges intelligencia eszközeit. Ez komoly hátrányt jelenthet, hiszen aki kimarad, az lemarad: nem elég, hogy az MI lehetőségei adottak, aktívan is használni kell őket. Armstrong szerint érdemes kicsiben kezdeni: például meetingek rögzítésével és összefoglalás készíttetésével, majd lassan egyre több funkciót kipróbálni.
Generációk közös tanulása
A mesterséges intelligencia tehát nem csupán veszély, hanem lehetőség is. Az X generáció számára a tapasztalat és az élettapasztalat párosulhat az új technológia erejével, így akár a munkaerőpiac nyerteseivé is válhatnak. A fiatalabbaknak pedig érdemes felismerni, hogy bár sok belépő szintű munkát átvehetnek a gépek, az együttműködés az idősebb generációval, a tapasztalat átvétele és az AI tudatos használata elengedhetetlen lesz.
Az MI korszakában minden generáció előtt új kihívások és lehetőségek nyílnak. Az idősebb dolgozók azonban most először találhatják magukat kedvezőbb helyzetben: tapasztalatuk, kritikai érzékük és alkalmazkodóképességük révén az AI nem ellenfél, hanem szövetséges lehet számukra.
