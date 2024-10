Szomorú igazság derült ki a téli óraátállításról: erre senki sem számított 2024-ben

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

„A német közszolgálati televízióban jelentette be Jean-Claude Juncker, hogy eltörlik az EU-ban az óraátállítást” – számolt be a Pénzcentrum 2018. augusztus 31-én. Akkor még aligha sejtettük, hogy több mint 6 évvel később még mindig le kell írjuk: holnap óraátállítás. Pedig az Európai Bizottság volt elnöke annak idején nem a saját szakállára jelentette be a változást – egy 2018. augusztusi uniós konzultáció világosan megmutatta, hogy az emberek zöme a háta közepére sem kívánja a gyűlöletes óraátállítást.

Címlapkép: Getty Images

