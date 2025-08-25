Ebből hogy lesz így tanév? Egyre nagyobb a tanárhiány, egy hét van az iskolakezdésig

Tízezer körüli a nyugdíjaskorú, visszafoglalkoztatott tanárok száma, ráadásul a PDSZ szerint megalázó helyzetben vannak. Emellett a tanárhiány is egyre súlyosabb.

Egy hét múlva több tízezer diáknak csengetnek be az általános- és középiskolákban országszerte, amikor megkezdődik a 2025/2026-os tanév. A tanárhiány azonban továbbra is súlyos probléma: mint az ATV-nek a PDSZ képviselője, Nagy Erzsébet elmondta: több ezer, úgy nevezett visszafoglalkoztatott nyugdíjas van a rendszerben, akiket határozott szerződéssel foglalkoztatnak, hogy a nyárra ne kelljen bért fizetni.

A PDSZ részéről Nagy Erzsébet elmondta, hogy erre a súlyos tanárhiány miatt van szükség, ráadásul a spórolás is komoly szempont.

Ez egy megalázó helyzet, és a spórolásról szól. Ráadásul ezeknek a kollégáknak is kötelező teljesítményértékelésen kell részt venniük, sokan ennek ellenére sem kapják meg az ígért béremelést

- mondta Nagy Erzsébet.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Kiderült az is, hogy olyan középiskola is van Budapesten, ahol a szülők segítségét kérték ahhoz, hogy őszre fel tudjanak venni egy digitális kultúra-matematika szakos tanárt.