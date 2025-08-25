2025. augusztus 25. hétfő Lajos, Patrícia
Iskolai osztályterem homályos háttérben fiatal diák nélkül; Elmosódott nézet az osztályteremben nincs gyerek vagy tanár székekkel és asztalokkal az egyetemen.
Oktatás

Ebből hogy lesz így tanév? Egyre nagyobb a tanárhiány, egy hét van az iskolakezdésig

ATV
2025. augusztus 25. 09:24

Tízezer körüli a nyugdíjaskorú, visszafoglalkoztatott tanárok száma, ráadásul a PDSZ szerint megalázó helyzetben vannak. Emellett a tanárhiány is egyre súlyosabb.

Egy hét múlva több tízezer diáknak csengetnek be az általános- és középiskolákban országszerte, amikor megkezdődik a 2025/2026-os tanév. A tanárhiány azonban továbbra is súlyos probléma: mint az ATV-nek a PDSZ képviselője, Nagy Erzsébet elmondta: több ezer, úgy nevezett visszafoglalkoztatott nyugdíjas van a rendszerben, akiket határozott szerződéssel foglalkoztatnak, hogy a nyárra ne kelljen bért fizetni.

A PDSZ részéről Nagy Erzsébet elmondta, hogy erre a súlyos tanárhiány miatt van szükség, ráadásul a spórolás is komoly szempont.

Ez egy megalázó helyzet, és a spórolásról szól. Ráadásul ezeknek a kollégáknak is kötelező teljesítményértékelésen kell részt venniük, sokan ennek ellenére sem kapják meg az ígért béremelést

- mondta Nagy Erzsébet.

Kiderült az is, hogy olyan középiskola is van Budapesten, ahol a szülők segítségét kérték ahhoz, hogy őszre fel tudjanak venni egy digitális kultúra-matematika szakos tanárt. 
Címlapkép: Getty Images
#oktatás #tanév #tanévkezdés #közoktatás #tanárok #tanárhiány #pdsz

