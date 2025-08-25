Összegyűjtöttük a legfontosabb, legérdekesebb, legolvasottabb híreket, cikkeket 2025. 34. hetéből.
Ebből hogy lesz így tanév? Egyre nagyobb a tanárhiány, egy hét van az iskolakezdésig
Tízezer körüli a nyugdíjaskorú, visszafoglalkoztatott tanárok száma, ráadásul a PDSZ szerint megalázó helyzetben vannak. Emellett a tanárhiány is egyre súlyosabb.
Egy hét múlva több tízezer diáknak csengetnek be az általános- és középiskolákban országszerte, amikor megkezdődik a 2025/2026-os tanév. A tanárhiány azonban továbbra is súlyos probléma: mint az ATV-nek a PDSZ képviselője, Nagy Erzsébet elmondta: több ezer, úgy nevezett visszafoglalkoztatott nyugdíjas van a rendszerben, akiket határozott szerződéssel foglalkoztatnak, hogy a nyárra ne kelljen bért fizetni.
A PDSZ részéről Nagy Erzsébet elmondta, hogy erre a súlyos tanárhiány miatt van szükség, ráadásul a spórolás is komoly szempont.
Ez egy megalázó helyzet, és a spórolásról szól. Ráadásul ezeknek a kollégáknak is kötelező teljesítményértékelésen kell részt venniük, sokan ennek ellenére sem kapják meg az ígért béremelést
- mondta Nagy Erzsébet.
Kiderült az is, hogy olyan középiskola is van Budapesten, ahol a szülők segítségét kérték ahhoz, hogy őszre fel tudjanak venni egy digitális kultúra-matematika szakos tanárt.
Némely támogatás igényléséhez elég az SNI-státuszt igazolni, más támogatásokhoz viszont már orvosi igazolás is szükséges lehet.
Különösen drasztikus a csökkenés a 20-24 éves korosztályban, ahol 20,7 ezerről 10,1 ezerre esett vissza a vizsgázók száma.
A pótfelvételi ponthatárok 2025. augusztus 27-én derülnek ki, ekkor hozzák nyilvánosságra a 2025 pótfelvételi eredményeket is. Nézzük meg, mit kell még tudni a pótfelvételiről.
Hogyan készüljenek az iskolakezdésre a szülők? A témában Rosta Ágnest, a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány pszichológusát kérdeztük a legfontosabb teendőkről, tudnivalókról.
Különösen nagy terhet jelent a péktermékek drágulása.
Az osztatlan tanárképzésre 2 265-en kerültek be, 681 fővel többen, mint tavaly, miközben a tanító alapszakot első helyen 2 633-an jelölték meg.
Már 10 éve is verték, alázták a gyerekeket a Piaristák óvodájában: szívszorító részletek derültek ki a botrányos intézményről
Volt olyan óvónő, aki a szerinte nem jól viselkedőket egy külön szobában percekig verte - akkor sem állt le, amikor a gyerekek bocsánatért könyörögtek.
Az első félévben 120 dolgozó, a hivatal munkatársainak 10 százaléka mondott fel.
Rangos elismerésben részesült Lovász László, a HUN-REN Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutatóprofesszora.
A REGIO JÁTÉK friss felmérése szerint a 2025-ös iskolakezdés átlagosan 50-75 ezer forint körüli kiadást jelent a családoknak.
Az élethosszig tartó tanulás (angolul: lifelong learning) ma már nem extra lehetőség, hanem nélkülözhetetlen feltétele a mai munkaerőpiacon.
Idén kiemelkedően magas pontszámokkal lehetett bejutni a népszerűbb egyetemi szakokra, többek között a gazdálkodás, a jog, a pénzügy és a pszichológia vonzotta leginkább a diákokat.
Idén kiemelkedően magas pontszámokkal lehetett bejutni a legnépszerűbb egyetemi szakokra.
Kedvező áron juthatunk iskolaszerekhez a Penny kínálatában.
Több tanárra próbáltak nyomást gyakorolni iskolavezetők, hogy gyenge teljesítményértékelésük miatt közös megegyezéssel távozzanak az állásukból.
Jelentős különbségek mutatkoznak a 2025-ös felsőoktatási felvételin a képzési területek népszerűsége között.
Az áruházlánc tapasztalatai szerint sok szülő már júliusban elkezdi a beszerzést.
Érik az összeomlás a magyar iskolákban: sosem látott elöregedési hullám söpörhet végig a tanári szakmán
A frissen érettségizettek aránya folyamatosan csökken: míg 2020-ban a felvettek 30,3 százaléka, 2022-ben 26,4 százaléka tartozott a 18-19 éves korosztályba.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.