Jelentős különbségek mutatkoznak a 2025-ös felsőoktatási felvételin a képzési területek népszerűsége között.
Hiába a tanárhiány, kirúgási hullám indul az iskolákban? Erre hivatkoznak az igazgatók
Több tanárra próbáltak nyomást gyakorolni iskolavezetők, hogy gyenge teljesítményértékelésük miatt közös megegyezéssel távozzanak az állásukból – állítja a Pedagógusok Szakszervezete. A szakszervezet szerint ez jogellenes, és sem az értékelés, sem a jogszabályok nem adnak alapot ilyen lépésre.
Több pedagógus is jelezte a Pedagógusok Szakszervezetének, hogy iskolavezetőik arra próbálták rávenni őket: közös megegyezéssel mondjanak le jogviszonyukról, mert a 2025-ös teljesítményértékelés során nem érték el az igazgatók által elvárt szintet – erről Totyik Tamás, a szakszervezet elnöke beszélt a Népszavának.
Totyik szerint ez jogsértő, mivel az intézményvezetők nem kezdeményezhetik egy pedagógus munkaviszonyának megszüntetését kizárólag az értékelés eredményeire hivatkozva. Mint mondta, eddig legalább négy ilyen esetről értesültek különböző állami iskolákból, ám központi utasításról nincs tudomásuk – inkább egyes igazgatók önálló lépéseiről lehet szó. Az egyik esetben már a tankerületi központ is beavatkozott.
A szakszervezeti elnök arra is felhívta a figyelmet, hogy az értékelések során az igazgatók saját maguk pontozták a tanárokat, ami torz eredményekhez vezethetett. Előfordult például, hogy a rendszerkritikus pedagógusokat gyengébbre értékelték, vagy hogy egy hosszabb betegszabadság – például egy műtét miatti hiányzás – negatívan befolyásolta az osztályzatot.
A Klebelsberg Központ a Népszava kérdésére megerősítette: akik az értékelés alapján „fejlesztendő teljesítményűnek” minősülnek, azoknak kötelező fejlesztő képzésen kell részt venniük. Ugyanakkor hozzátették: a teljesítményértékelés önmagában nem alapja a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony megszüntetésének. Hasonló választ adott a Belügyminisztérium is, amely szintén megerősítette, hogy az értékelés eredménye nem szolgálhat jogalapként a munkaviszony megszüntetésére.
Őszi szünet 2025: mikor lesz az iskolai őszi szünet, téli szünet, tavaszi szünet a 2025/26-os tanévben?
Őszi szünet 2025/2026: mikor lesz az iskolai őszi szünet 2025 évében? Tudd meg, a 2025/26 őszi szünet dátuma mellett mikor lesz téli szünet 2025 és...
Tanév rendje 2025/26: itt a hivatalos rendelet, mikor kezdődik a tanév és mikor lesznek az iskolai szünetek
A Magyar Közlöny tanév rendje 2025/26, 2025/26 tanév rendje rendelet: itt a 2025 és 2026 tanév rendje, ekkor lesz a 2025 őszi szünet, 2025 téli...
Egyetemi, főiskolai felvételi ponthatárok 2025-ben: ennyi ponttal lehetett bejutni a legnépszerűbb szakokra
Szerdán este 8 órakor nyilvánosságra hozták a 2025-ös felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Idén is több mint 120 ezren jelentkeztek valamely hazai egyetemre vagy főiskolára.
A kormány nem enged: marad a vitatott tanárértékelés, a NOKS-dolgozók bérhelyzetén sem javítanak.
A pedagógusok közel fele úgy véli, hogy előre meghatározott kvóta korlátozta a kiemelkedő minősítést kapó tanárok számát az idei teljesítményértékelés során.
