Ideje tiszta szemmel látni: a felmondási hullámok a legnagyobb "red flag" a munkavállalóknak

A nyári szabadságolások lecsengésével sok cégvezető szembesül azzal az évről évre visszatérő jelenséggel, hogy a pihenés után a munkatársak körében kezdetét veszi a felmondási hullám. A szakértő szerint mindez a cégvezetés minőségének és a vállalati struktúra hiányosságainak egy pontos indikátora. A tudatos cégépítéssel és a vezetői képességek fejlesztésével ugyanakkor megelőzhető a tömeges elvándorlás.

Szinte minden ősszel megismétlődik a cégeknél az a forgatókönyv, hogy a nyári szabadságok után a munkavállalók egy része nem a megszokott lendülettel kezd neki a feladatoknak, hanem a felmondását fontolgatja, sok esetben ki is lép a cégétől.

Egy 2021-es, a monster.com által végzett nemzetközi kutatás nem kevesebbet állít, mint hogy a szabadságról visszatérő munkavállalók 70%-a kezd el aktívan új álláslehetőségek után nézni. Az augusztus végi, szeptember eleji időszakban pedig a kilépési arány akár a 19%-ot is elérheti.

Bár pontos magyar statisztikák nem állnak rendelkezésre, de a trend itthon is egyértelműen megfigyelhető

– állítja Piroska Gyula, a Seminar Consulting alapítója. „Tapasztalható az a jelenség is, hogy azok a munkatársak, akik a felmondásukat fontolgatják, kiveszik az összes megmaradt szabadságukat, vagy akár betegállományba vonulnak, mielőtt hivatalosan is bejelentik távozási szándékukat” – mutatott rá a szakértő. Piroska Gyula szerint a szeptemberi fokozott mobilitás mögött több lelki tényező is meghúzódik.

Az iskolakezdés időszaka, az ősz beköszönte sokak fejében a tiszta lappal való kezdés lehetőségét szimbolizálja. A nyaralás alatt, a napi mókuskerékből kilépve, az embereknek van idejük és lehetőségük távolságtartással szemlélni a saját helyzetüket, a munkájukat, és feltenni a kérdést: „valóban ezt akarom csinálni a következő évben?” Hozzátette, hogy az emberek újrakezdés és fejlődés iránti vágyát alátámasztja az is, hogy a tréningekre, képzésekre is ebben az időszakban ugrik meg a jelentkezési kedv.

A megelőzés kulcsa a cégvezető kezében van

Egy cég valódi értékét nem a tárgyi eszközök, a csillogó iroda, a modern géppark vagy a drága szoftverek adják, hanem az emberek

– hangsúlyozza a Seminar Consulting alapítója. „Egy gyönyörű telephelyre hiába ültetünk be motiválatlan, széthúzó embereket, sosem fognak hatékony csapatot alkotni. A fluktuáció elleni harc tehát a jó csapat felépítésénél kezdődik”. A szakértő szerint az első és legkritikusabb lépés a megfelelő emberek megtalálása, de a legtöbb hiba már az álláshirdetésnél megjelenik. A rosszul megfogalmazott hirdetések jellemzően a „pénzmotivált” jelölteket vonzzák.

Ők a cégek zsoldosai, a lojalitásuk addig tart, amíg egy konkurens cég többet nem ígér. Tréningjeinken éppen ezért tanítjuk meg a cégvezetőknek azt, hogyan fogalmazzanak meg olyan álláshirdetést, amely a cég küldetésével, kultúrájával és céljaival rezonáló, elkötelezett munkatársakat szólít meg. Az interjútechnika szintén kulcsfontosságú; tudni kell, milyen szempontok alapján válasszunk, hogy a jelölt ne csak szakmailag, de emberileg is illeszkedjen a csapatba

– emelte ki Piroska Gyula. „Hiába vettünk fel ugyanakkor egy kiváló szakembert, ha magára hagyjuk a betanulás folyamatában” – tette hozzá. „A hagyományos, többoldalas munkaköri leírások a gyakorlatban szinte használhatatlanok. Az igazi, hatékony eszköz egy dosszié, amely az adott pozíció teljes know-how-ját tartalmazza elméletben és gyakorlatban. Nemcsak leírja a feladatokat, hanem lépésről lépésre vezeti végig az új kollégát a folyamatokon, biztosítva, hogy valóban, mélységében elsajátítsa a munkakörét. Adjuk rá a megfelelő kalapot! Ez a rendszer lehetővé teszi a hatékony, önálló képzést, akár közvetlen személyes coaching nélkül is” – magyarázta a szakértő.

Piroska Gyula szerint a cégvezetés nem egy egyszeri vizsga, hanem folyamatos tanulás. Emellett a vezető személyes példamutatása is megkérdőjelezhetetlen. Úgy vélte, a csapatszellem a közös célok mentén szerveződik, amelyet a vezető fogalmaz meg. Ha a csapat összhangban van ezzel a küldetéssel, a tagjai szeretnek bejárni dolgozni, élvezik egymás társaságát, akkor a szeptemberi felmondás nem rutin, hanem ritka kivétel lesz.

Mit tehet a vezető, ha a munkavállaló mégis a távozás mellett dönt?

Előfordul, hogy egy egyébként értékes munkatárs a nyaralása alatt, a napi feladatoktól eltávolodva jön rá, hogy kiégett vagy elégedetlen a jelenlegi helyzetével. „Ez a felismerés nem a hűtlenség jele. Éppen ellenkezőleg, egy óriási lehetőség. Valószínűleg egy jó munkavállalóról van szó, akinek csupán új kihívásra, más pozícióra vagy egy új karrierlehetőségre van szüksége a cégen belül” – fogalmazott a Seminar Consulting alapítója.

A szakértő hangsúlyozza, hogy ebben a helyzetben a munkavállalónak érdemes és javasolt nyíltan beszélnie a vezetőjével, a tudatos vezetőnek pedig nyitottnak kell lennie az ilyen beszélgetésekre. Hozzátette, hogy egy pozícióváltás vagy egy új, felelősségteljesebb feladatkör új lendületet adhat a kiégés szélén álló kollégának. Ha azonban a munkavállaló mindenképpen menni akar, a tapasztalat azt mutatja, felesleges megpróbálni marasztalni.

Ha menni akar, hadd menjen. Neki már nem a régi cégnél dobog a szíve

– fogalmazott Piroska Gyula. „Az ilyen munkavállaló felmondási idő alatti jelenléte is demotiválóan hathat a csapat többi tagjára, ezért a legjobb, ha a jogi kereteken belül a lehető leggyorsabban lezárul a munkaviszonya.” A szeptemberi felmondási hullám tehát nem a nyár, hanem a rossz vagy hiányos cégvezetés következménye. Az a vezető, aki proaktívan építi a csapatát, tudatosan toboroz, hatékonyan tanítja be a munkatársakat, példát mutat, és világos küldetést fogalmaz meg, nem kell, hogy rettegjen az ősztől.

