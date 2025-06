Kis európai csodaország nyomhatja le Ausztriát, Svájcot: ez lesz a magyar melós Kánaán?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Montenegró egyre népszerűbb célpont azok körében, akik külföldön szeretnének dolgozni vagy letelepedni – különösen a nyári szezonális munkák, a vendéglátás és az au pair lehetőségek vonzzák a fiatalokat. Cikkünkben összefoglaljuk, milyen vízumokra és engedélyekre van szükség a munkavállaláshoz, milyen formában lehet kimenni akár rövidebb időre is, mire lehet számítani a megélhetési költségek terén, és mennyi az átlagfizetés. Megnéztük azt is, melyik munkakörök számítanak jobban vagy épp rosszabbul fizetettnek, és mindezt forintban is kiszámoltuk a friss árfolyam alapján.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

1 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK