Sör, chips, zabtej: ugyanannyiba kerülnek itthon, mint a pokoli drága Új-Zélandon - mi folyik itt?

Zsebbenyúlós árak, prémium minőség – de négyszeres fizetés. Egy Új-Zélandon élő magyar TikTok-videós mutatta be, mennyibe kerülnek a mindennapi élelmiszerek egy helyi boltban. Bár sok tétel drágább, mint itthon, akad olyan is, ami forintra átszámolva szinte megegyezik a magyar árakkal. A valódi különbséget mégsem a polccímkék mutatják, hanem a fizetések: Új-Zélandon a minimálbér is majdnem négyszerese a magyarénak.

Címlapkép: Getty Images

