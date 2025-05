Ide keresik most a legtöbb magyar nyári munkára: stabil a fizetés, ezt kell csinálni érte

A nyári szezon közeledtével ismét a mezőgazdaság, a vendéglátás és az élelmiszeripar területén mutatkozik a legnagyobb kereslet a szezonális munkavállalók iránt – derül ki egy friss piaci körképből. Az előző évekhez hasonlóan a Balaton és a Velencei-tó térsége kiemelkedően aktív régióként jelenik meg a szezonális foglalkoztatás térképén.

A WHC Csoport körképe arra is rávilágít, hogy a nyári időszakban hagyományosan kulcsszerepet játszó gazdasági ágazatok idén is jelentős munkaerőigénnyel néznek szembe. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb, 2025 első negyedévére vonatkozó adatai szerint a foglalkoztatottság továbbra is magas szinten áll, így a munkáltatóknak aktívan kell keresniük a rendelkezésre álló munkaerőt, különösen az időszakosan megnövekvő igények kielégítésére.

A munkáltatói előrejelzések alapján idén a legnagyobb kereslet a mezőgazdasági szezonális munkakörök iránt mutatkozik, ahol a munkaerőigény jellemzően sürgős és folyamatos. A WHC Csoport elemzése szerint idén nyáron a legkeresettebb munkakörök közé tartozik a címerezés, kapálás, szántóföldi földőrzés, üzemi válogatás, illetve az olyan pozíciók, mint a fosztó válogató, kombájnos vagy szárítógépkezelő.

Ezekben a munkakörökben továbbra is jellemző az egyszerűsített foglalkoztatás, amely rugalmas keretet biztosít mind a munkáltatói, mind a munkavállalói oldal számára. A WHC előrejelzése szerint 2025-ben 5 százalékos bérnövekedés várható ebben a szegmensben. A mezőgazdasági szektor továbbra is küzd a demográfiai kihívásokkal és a fiatalabb generációk alacsonyabb érdeklődésével, ami tovább erősíti a hatékony toborzási stratégiák és a megbízható munkaerő-közvetítők szerepét.

A nyári szezonra készülve a vendéglátóiparban is fokozott a munkaerő-kereslet: szobaasszonyok, udvarosok, londínerek és szakácsok iránt folyamatos az igény, különösen a frekventált üdülőövezetekben, például a Balaton és a Velencei-tó környékén. A szektor egyik legnagyobb kihívása továbbra is a kisegítő személyzet – a takarítói, mosogatói pozíciók – pótlása, ezekre ugyanis nehéz jelentkezőket találni. A belföldi turizmus várhatóan az idei szezonban is erős lesz, ami tovább növelheti a szakképzett és betanított munkaerő iránti keresletet.

A bérezés tekintetében nem várható jelentős kiugrás a vendéglátásban sem: a WHC előrejelzései alapján a munkabérek jellemzően 6-8 százalékkal emelkednek a tavalyi évhez képest, amely összhangban van az általános piaci trendekkel. Ez a béremelkedés segíthet a munkavállalók megtartásában, de a munkaadók számára a versenyképesség kulcsa egyre inkább a minőségi munkakörülmények, a rugalmas beosztás és a támogató vállalati kultúra biztosítása lesz.

A szezonális munkaerőpiac kihívásai és lehetőségei folyamatosan, évről évre változnak. A WHC Csoportnál arra törekszünk, hogy partnereink számára ne csak a szükséges munkaerőt biztosítsuk, hanem hosszú távú, stratégiai tanácsadással is segítsük őket a toborzási és megtartási folyamatok optimalizálásában. Ezért is hangsúlyozzuk, hogy a gyors és hatékony toborzás mellett a munkavállalói élmény és a korrekt feltételek biztosítása mára elengedhetetlenné vált egy sikeres nyári szezonhoz

– mondta el Gyarmati Szilvia, a WHC fizikai munkaerő-kölcsönzés és közvetítés-üzletág vezetője.