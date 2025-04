Nincs mit szépíteni, brutális munkaerőhiány tombol Magyarországon: ezek a cégek keresik a legtöbb embert

A WHC kommentárja szerint több szektorban is látszik a szakképzett munkaerő komoly hiánya.

Mint ma a Pénzcentrum is beszámolt róla, a KSH ma kiadta a februári kereseti adatokat. Ebből az derült ki, hogy februárban a teljes munkaidőben alkalmazottak bruttó átlagkeresete 661 400 forint volt, ami 9,3 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbi időszak adataihoz képest.

A rendszeres (prémium, jutalom egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 632 500 forintra becsülhető, míg a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset mediánértéke 370 700 forint volt. Ez 9,4, illetve 8,8 százalékos növekedés 2024. februárjához viszonyítva. A bruttó mediánkereset is emelkedést mutatott a tavalyihoz képest, a mostani 533 600 forint 8,5 százalékos növekedést jelent.

A WHC elemzése és az első néhány hónap kölcsönzési adataiból is kiderül, hogy magasabb a vállalatok munkaerőigénye az elmúlt év azonos időszakához képest, ami egyértelmű hatással van a keresetek növekedésére. Több iparágban, köztük az építőiparban, a mezőgazdaságban és a gyártásban is erős a szakképzett munkaerő hiánya, ami az előrejelzések szerint a következő hónapokban is velünk marad.

A munkaerőpiacon továbbra is feszültség tapasztalható. Míg a vállalatok folyamatosan keresik az új munkaerőt – amit a WHC-nál tapasztalt, tavalyihoz képest közel két és félszeresére nőtt jelentkezői volumen is mutat –, addig a képzett szakemberekért kiélezett verseny folyik. Ez a legtöbb iparágra jelentkező keresletnövekedés komoly bérversenyt indított el, ami általános béremelkedéshez vezet, és új kihívások elé állítja a toborzási és megtartási stratégiákat

– mondta el Göltl Viktor, a WHC ügyvezetője. A munkaerőhiányról a Pénzcentrum is hosszabban írt nemrég, ezt a cikket ide kattintva olvashatod el: