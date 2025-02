Ápolási díj 2025: mikor utalják az áplolási díjat, mekkora az összege?

Számos magyar családban él súlyos betegséggel élő, gondozásra szoruló személy, akiknek gondozása, ápolása legtöbbször az egyik családtag rész- vagy teljes munkaidős feladata. Számukra jelent segítséget az ápolási díj, amelyet minden érintett szociális alapú támogatás formájában kap az államtól. Nézzük meg, mennyi az ápolási díj összege 2025-ben, illetve mikor utalják az ápolási díjat a következő hónapokban.

Az érintett családokat minden évben érdekli, hogyan változik az ápolási díj mértéke. Az ápolási díj 2025 évében még mindig változatlanul egyike a legjelentősebb, szociális alapon folyósított egészségügyi juttatásoknak. Cikkünkben így most annak jártunk utána, mennyi lesz 2025-ben az ápolási díj, illetve, hogy mikor utalják az ápolási díjat.

Mennyi az ápolási díj összege 2025 évében?

Az ápolási díj havi összege a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapösszeg. A Nemzeti Jogszabálytár, 2024. évi XC. törvény Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről című bejegyzésében az olvasható, hogy a c) 44. § (1) bekezdése szerinti ápolási díj havi alapösszege a 2025. évben 49 960 forint.

Ennek alapján nézzük, mennyi az alapösszegű ápolási díj összege 2025, az emelt összegű ápolási díj összege 2025 és a kiemelt ápolási díj összeg 2025 évi kategóriái esetében:

Alapösszegű ápolási díj összege 2025: Az alapösszegű ápolási díj 2025 évében annak a hozzátartozónak a részére állapítható meg, aki állandó és tartós gondozásra szoruló, súlyosan fogyatékos (életkorra tekintet nélkül), vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi, és az ápolt személyre való tekintettel GYOD-jogosultsága neki vagy hozzátartozójának nem áll fenn. Az alapösszegű ápolási díj 2025 évi összege bruttó 49 960 Ft/hó.

Emelt összegű ápolási díj összege 2025: Az emelt összegű ápolási díj az alapösszeg 150%-át foglalja magában. Annak a hozzátartozónak jár az emelt összegű ápolási díj 2025 évében, aki a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végzi (a fokozott ápolási szükségletet a kerületi hivatal által kirendelt szakértő állapítja meg szakvéleményében). Az emelt összegű ápolási díj 2025 évi juttatása bruttó 74 940 Ft/hó.

Kiemelt ápolási díj összege 2025: A kiemelt ápolási díj összege 2025 évében azoknak a személyeknek az otthoni gondozására jár, akik az „E" minősítési kategóriába tartoznak, vagy akik után magasabb összegű családi pótlékot miniszteri rendeletben meghatározott súlyosságú betegségre, fogyatékosságra való tekintettel folyósítanak. Ez a juttatás az alapösszegű ápolási díj 180%-át takarja, azaz 89 928 Ft/hó.

Fontos információ továbbá az is, hogy a GYOD (gyermekek otthongondozási díja) 2025 évi díjának havi összege 255 904 Ft lett, amely a minimálbér 88%-ának felel meg (Szoc.tv. 38. §). Több gyermek esetén ennek a díjnak a másfélszerese kerül megállapításra, így ez az összeg 185 865 Ft-ra emelkedik idén.

Tudni kell a GYOD kapcsán azt is, hogy a pontos összeg minden évben a költségvetési törvény határozza meg. További befolyásoló tényező lehet az is, ha a szülő más rendszeres pénzellátásban részesül a gyermekre tekintettel, akkor a bruttó összeg különbözetet fogja kézhez kapni. Ezalól kivétel a csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj vagy gyermekgondozást segítő ellátás a gyermeknevelési támogatás, ha azt nem a GYOD-ra jogosító gyermekre tekintettel állapították meg.

Mikor utalják az ápolási díjat 2025 évben?

Azok, akik részesülnek 2025-ben is az ápolási díj valamilyen formájára, általában szeretnék tudni, mikor utalják az adott hónapban az ápolási díj összegét. Éppen ezért most összeszedtük, mikor várható az ápolási díj utalása 2025-ben.

2025. évben esedékes ápolási díj utalásának várható időpontjai:

Ápolási díj utalása 2025 január hónap: 2025.01.30.

Ápolási díj utalása 2025 február hónap: 2025.02.27.

Ápolási díj utalása 2025 március hónap: 2025.03.31.

Ápolási díj utalása 2025 április hónap: 2025.04.25.

Ápolási díj utalása 2025 május hónap: 2025.05.30.

Ápolási díj utalása 2025 június hónap: 2025.06.30.

Ápolási díj utalása 2025 július hónap: 2025.07.30.

Ápolási díj utalása 2025 augusztus hónap: 2025.08.29.

Ápolási díj utalása 2025 szeptember hónap: 2025.09.29.

Ápolási díj utalása 2025 október hónap: 2025.10.30.

Ápolási díj utalása 2025 november hónap: 2025.11.28.

Ápolási díj utalása 2025 december hónap: 2025.12.18.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az időpontok tájékoztató jellegűek! A jóváírás a bankszámlára az utalást követő munkanapon megtörténik, míg a postai kifizetés, lakcímre utalás esetén a Magyar Posta Zrt. saját szabályai szerint jár el a kézbesítéskor.

Ki veheti igénybe ápolási díjat 2025-ben?

Az a személy veheti igénybe az ápolási díj havi rendszerességgel folyósított összegét, aki otthonában tartós gondozásra szoruló, súlyos betegségben szenvedő vagy fogyatékkal élő személy ápolását végzi, sokszor a munkája rovására vagy munkavégzés helyett. Idén, tehát 2025-ben is kimondottan a tartósan beteg nagykorú személyek, illetve életkori megkötés nélkül a súlyos fogyatékkal élő vagy tartós gondozásra szoruló személyek után vehető igénybe ápolási díj.

Kik az ápolási díj 2025 évi jogosultjai?

Ahogy azt már fentebb említettük, az ápolási díj a tartósan beteg vagy fogyatékkal élő személy otthoni ápolását végző hozzátartozójának jár. Fontos tudni ennek mentén azt is, hogy az ápolási díj 2025 évi feltételei szerint az ápolási díj szempontjából hozzátartozónak minősül:

az ápolásra szoruló személy házastársa, élettársa;

egyeneságbeli rokonai (szülő, gyermek, unoka stb.) és azok házastársai;

örökbefogadott és nevelt gyermekei, továbbá a nevelőszülő, mostohaszülő, örökbefogadó szülő és testvér;

az ápolásra szoruló személy házastársának egyeneságbeli rokonai, testvérei;

az ápolásra szoruló személy testvérének a házastársa.

Hogyan zajlik az ápolási díj 2025 igénylése?

Az ápolási díj igénylése kapcsán a következő feladatokat kell elvégeznünk, hogy az ápolást végző személy részére folyósításra kerülhessen az ápolási díj 2025 évi összege:

Első körben szükségünk lesz az ápolási díj nyomtatvány kitöltésére. Ehhez az ápolási díj nyomtatvány letöltését kell elvégezünk. Az ápolási díj nyomtatvány a „Kérelem az ápolási díj megállapításra” c. dokumentum néven található meg az interneten, de a fenti linkre kattintva könnyedén letölthetjük innen is. Hivatalos felületen is megtaláljuk az ápolási díj nyomtatvány dokumentumát, illetve az ápolási díj szakvélemény kiállításához szükséges formanyomtatványokat a Kormányhivatalok hivatalos oldalán, a „Szociális ellátások igényléséhez kapcsolódó nyomtatványok” alfül alatt.

Nyújtsuk be a kérelmet az illetékes szervhez! A kérelmet a kérelmező lakcíme szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnál, illetékes járási vagy fővárosi kerületi hivatalánál, vagy a kérelmező lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

Csatoljuk a kérelemhez a háziorvosi igazolást! Ez a dokumentum kimondja, hogy az adott személy súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg, állandó és tartós gondozásra szorul. Amennyiben az ápolt személy oktatási, nevelési, illetve nappali ellátást nyújtó szociális intézményi ellátást vesz igénybe, kérelemhez csatolni kell az intézmény vezetőjének a 6. számú melléklet szerinti igazolását is.

A szükséges dokumentumok leadását követően történik meg az ápolási díj kérelem elbírálása. Fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos személy esetében a szociális és gyermekvédelmi főigazgatóság által kijelölt szakértő szakvéleménye alapján döntenek. Az ápolási díj folyósítása: az ápolási díj összege 2025 évében – természetesen az ápolt személy egészségi állapotától függő kategóriának megfelelően – havi rendszerességgel kerül folyósításra.

Információink az ápolási díj 2025 évi utalási időpontjaival kapcsolatban tájékoztató jellegűek! Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy az ápolási díj utalása a fentiektől eltérő napokon valósul meg!