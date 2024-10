Ilyen nincs, ekkora béremelésre számíthatnak jövőre a magyar melósok: sokaknak jön a pénzeső?

Az idei jelentős növekedés után jövőre is nagymértékben emelkedhet a kékgalléros munkavállalók fizetése – derült ki a fizikai dolgozók toborzására szakosodott Gi Group kutatásából. A képzett kékgallérosok körében elérkeztünk a bruttó 500 ezer forintos fizetéshez, de a nyelveket beszélő munkavállalók már 1 millió forint közelében is kereshetnek a hiányszakmákban.

Jövőre 10-12%-kal nőhet a fizikai dolgozók bére a Gi Group Kékgalléros munkaerő-piaci trendek 2024 kutatása szerint. A bérek emelkedését egyrészt a munkaerőhiány, másrészt a minimálbér várhatóan jelentős mértékű növekedése hajthatja. „Miután a kormány a rendszeres átlagkereset 50%-ára zárkóztatná fel a minimálbért, így jövőre kétszámjegyű emelkedésre számítunk. A legkisebb fizetések nagymértékű emelése pedig felfelé tolja az egész bérstruktúrát, így a minimálbérnél magasabb jövedelmi szinteken is jelentős emelés várható” – mondta el Kosztolányi Virág, a cég üzletágvezetője.

A bérek emelkedését az is hajthatja, hogy a Gi Group várakozása szerint jövőre még inkább megnő az igény a szakképzett magyar munkaerő iránt. A cég tapasztalata szerint a nyitott pozíciók száma egyébként már az idei év második felében növekedésnek indult a gyártás-termelésben, az építőiparban és a logisztikában. Jövőre várhatóan még szélesebb körben nőhet a munkaerőhiány, ahogy a gazdasági növekedés felgyorsul. Miután a vállalatok egyre nehezebben találnak képzett munkaerőt, így egyre nagyobb az igény az átképzésre. Számos cég elindult abba az irányba, hogy fejlessze, képezze a fizikai állományt is, hiszen a technológiai változások miatt ez lassan elengedhetetlen. Kosztolányi Virág szerint miután egyre több gyártó cég kezd komoly fejlesztésekbe az automatizáció terén, aminek a következménye lehet a képzetlen munkaerőigény csökkenése is, illetve a képzett munkaerő felértékelődése, hiszen ők azok, akik ezen komplex gépek üzemeltetésében és karbantartásában kompetensek lesznek.

EZ IS ÉRDEKELHET Ezért a fizikai melóért jár álomfizetés Magyarországon: 830 ezret vihetnek haza a dolgozók Több mint 830 ezer forintot vittek haza átlagosan a legjobban kereső magyarországi fizikai munkások az első félévben - derült ki a KSH adataiból.

Jelenleg a munkavállalók 64%-a nyitott a munkahelyváltásra. Az extrém infláció időszakában, 2022-23-ban egyértelműen a magasabb fizetés miatt voltak nyitottak a váltásra a kékgalléros munkavállalók, most viszont más szempontok is szerepet játszanak. Amíg 2022-ben a kékgallérosok 55%-a a jobb kereseti lehetőség miatt váltott, mostanra ez az arány 33%-ra csökkent. A Gi Group kutatása szerint továbbra is keresik a jó lehetőségeket a munkavállalók, de már a pénz mellett az is fontos, hogy milyen a munkakörnyezet, a munkahelyi kultúra, a rugalmasság, illetve van-e képzés és előrelépési lehetőség. Korábban ezek leginkább a fehérgalléros munkavállalók motivációi között szerepeltek, ma már viszont egyértelműen megjelent a fizikai dolgozók körében is.

A képzett kékgalléros munkavállalók körében jelenleg bruttó 450-550 ezer forintnál kezdődnek a fizetések. Minél összetettebb, bonyolultabb a munkafolyamat, a bér is annál magasabb. Egyes pozíciókban, ahol széleskörű technológiai ismeretekre és nyelvtudásra van szükség, már elérhető a bruttó 1 millió forintos fizetés is. A tapasztalt termelésvezetőknek 850 ezer és 1 millió 170 ezer között mozog a bére, de a raktárvezetők és a karbantartási csoportvezetők is elérhetik a 900 ezres fizetést. A szenior műszakvezetőknek és a minőségügyi csoportvezetőknek 700 ezer és 950 ezer között mozog a bérük. Ez a bérszint már vetekszik a fehérgallérosok fizetésével, hiszen alapvetően hasonló képességekre és készségekre van szükség a pozíciók betöltéséhez, mint az irodai munkák esetén.