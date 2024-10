Ezért a fizikai melóért jár álomfizetés Magyarországon: 830 ezret vihetnek haza a dolgozók

Több mint 830 ezer forintot vittek haza nettóban átlagosan a legjobban kereső magyarországi fizikai munkások - derült ki a KSH első féléves adataiból. Ez még a többi topkereső melóshoz képest is kiugró, de az talán megmagyarázza, hogy a Tolna megyében dolgozóké a csúcsfizetés, ennek pedig vélhetően köze van a paksi atomerőműhöz. Megnéztük, melyik megyében mennyit visznek haza a fizikai munkások, és egy országos összevetésben a top10 nemzetgazdasági ágat is összeszedtük. Kiderült, ha valaki jó szakmát választ, kimagaslóan kereshet egy-egy megyében.

Ahogyan előző cikkünkben beszámoltunk róla, Budapest továbbra is jelentősen hozzájárul az országos bérstatisztikák feljavításához: a KSH legfrissebb adatai szerint az idei év első felében a fővárosban a havi nettó átlagkereset 512 292 forint volt, míg az országos átlag ennél több mint 90 ezer forinttal alacsonyabb, 422 112 forint volt. Az első negyedévben még 88 ezer forint volt a különbség a budapesti és az országos átlag között, míg tavaly az egész évet nézve ez csak 80 ezer forint volt, vagyis egyre nagyobb a szakadék a főváros és az ország többi része között. Budapesten kívül csupán egyetlen megyében, Győr-Moson-Sopronban volt átlagnál magasabb a dolgozók összesített nettó átlagbére – havi 453 251 forint.

A statisztikai hivatal részletes adatai alapján korábban összeszedtük, hol és melyik nemzetgazdasági ágakban dolgoznak a legjobban és a legrosszabbul kereső magyarok - mint kiderült, a lista végén állók havi nettó átlagbére nem éri el a 2023-ra számított szegénységi küszöböt sem.

Az nem meglepő, hogy a legjobban keresőknél csak szellemi munkákat találunk, míg a legrosszabbul fizetettek pedig fizikai munkát végeznek. De mi a helyzet a többi fizikai melóssal? Most a megyei adatokban azt néztük meg, hogy mennyit is keresnek az egyes megyék fizikai dolgozói, és köztük is kik viszik haza a legmagasabb béreket átlagosan.

836 ezer a csúcs

Országos átlagban egy fizikai munkát végzó nettó 296 080 forintot vitt haza az első félévben. Megyei bontás szerint a fizikai munkások nettó átlagbére Győr-Moson-Sopronban volt a legmagasabb, 387 815 forint havonta, a második Komárom-Esztergom megye, ahol egy átlagos fizikai dolgozó az első 6 havi béradatok alapján nettó 345 084 forintot vitt haza havonta. Csak ezt követi Budapest, ahol 344 187 forint volt az átlag fizikai melós fizetése. A lista másik végén Szabolcs megye áll, ahol ezeknek a dolgozóknak a nettó átlagkeresete 237 989 forint volt 2024. első félévében. Nógrádban (nettó 252 653) és Békésben (nettó 259 045) sem érte el a nettó fizikai átlagbér a 260 ezer forintot.

A legjobban keresők zöme a villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás nemzetgazdasági ágban végez valamilyen fizikai munkát. A legmagasabb nettó átlagbérű dolgozók Tolnában voltak, ahol nettó 836 691 forintot vihettek haza átlagosan ebben az iparágban - a kiugró béradatnak minden bizonnyal köze van a paksi atomerőműhöz, illetve annak bővítéséhez is. A második hely a Csongrád megyei, bányászat, kőfejtésben dolgozóké, akik átlagosan nettó 586 762 forintot kerestek az első félévben. Ugyanezen ágazatban tevékenykednek a harmadik helyezettek, csak épp Jász-Nagykun-Szolnok megyében, ahol nettó átlagosan 547 245 forintot vittek haza.

A rangsor három legutolsó helyezett megyéjéből kettőben a villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás nemzetgazdasági ágban végzett fizikai munkát. Békésben itt 347 719 forint volt a nettó átlagbér, Szabolcsban 377 292 forint. Vas megyében a feldolgozóipar fizet a legjobban a fizikai munkásoknak, ott átlagosan nettó 379 981 forintot vittek haza a dolgozók, ez a megye legjobbja.

Az alábbi ábrán összevetettük a megyei átlagbéreket, a fizikai munkások átlagbérét és a legjobban keresők átlagkeresetét. Látható, hogy ha valaki jó szakmában csinálja a fizikai melót, akkor szinte mindenhol a megyei átlag felett kereshet, sőt bizonyos megyékben kimagasló bért vihet haza.

Alább pedig a top 10 nemzetgazdasági ág, ahol a legjobban keresnek a fizikai melósok. Érdekes, hogy még országos átlagban Budapest viszi a prímet, ebben a tekintetben csak negyedik. Győr-Moson-Sopron három nemzetgazdasági ágat is adott, Csongrád megye pedig kettőt.

Rengetegen a szegénységi küszöb alatt

A legrosszabbul keresők pedig, ahogyan a cikk elején is említettük, a fenti fizetéseknek a töredékét vihetik csak haza, de még egy átlagos fizikai melósbér is megváltás lehetne nekik. Ugyanis 2023-ban Magyarországon a szegénységi küszöb, amely a mediánbér 60 százalékát jelenti, havi 145 185 forintos fizetés volt. Azok, akik ennél kevesebbet kerestek, statisztikailag már a szegények közé tartoztak.

EZ IS ÉRDEKELHET Még a szegénységhez is kevés: ilyen megalázó bérekért robotolnak a magyar vidék melósai A legjobban kereső dolgozók több mint nettó 1 milliót visznek haza átlagosan. A legrosszabbul fizetettek nettó átlagbére több megyében is a szegénységi küszöb alatt volt.

Ha ezt alapul vesszük, a legfrissebb adatok szerint öt megyében a legrosszabbul keresők átlagos nettó jövedelme az év első felében még a szegénységi küszöböt sem érte el. Ezekben az esetekben mind a "Humánegészségügyi és szociális ellátás" ágazat dolgozóiról van szó. Például Borsod megyében egy fizikai munkát végző dolgozó nettó átlagbére 116 877 forint volt az év első hat hónapjában, míg Szabolcsban ez az összeg mindössze 13 forinttal volt magasabb.

Emellett Nógrád, Hajdú-Bihar és Baranya megyékben is a szegénységi küszöb alatt maradt az egészségügyi és szociális dolgozók nettó átlagbére. Békés megyében ugyan meghaladta ezt az értéket, de csak éppen (nettó 147 104 Ft/hó). Összességében tehát a megyék egyharmadában a legrosszabbul fizetett munkavállalók átlagosan a szegénységi küszöb közelében vagy az alatt kerestek.

Címlapkép: Kiss Dániel, MTI/MTVA