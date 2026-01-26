2026. január 26. hétfő Vanda, Paula
Közelkép a női postai dolgozóról, aki vonalkódolvasót tart a levélköteg felett, a háttérben munkatársak.
HRCENTRUM

Hihetetlen fordulat a munkaerőpiacon: Nógrád tarolt, Budapest beszakadt

Pénzcentrum
2026. január 26. 20:02

Minimálisan ugyan, de csökkent az álláshirdetések száma 2025 negyedik negyedévében 2024 azonos időszakához képest. Lokáció szerinti bontásban viszont a vármegyék döntő többségében több pozíció nyílt meg az említett ciklusban, mint egy évvel korábban. A munkavállalók – az elmúlt év kitartó trendjét megtörve – kevésbé aktívak, mint tavaly ilyenkor – derül ki egy friss, negyedéves elemzéséből.

2025 negyedik negyedében az álláshirdetések száma ugyan országos szinten 3,7 százalékkal csökkent az előző év ugyanezen időszakához képest, lokáció szerint vizsgálva azonban a legtöbb vármegyében növekedés tapasztalható. A legnagyobb arányban Nógrád vármegyében ugrottak meg a hirdetésszámok, ahol több, mint kétszer annyi álláshirdetést adtak fel a cégek, mint egy évvel korábban (110%).

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ezt követi Tolna vármegye, ahol 38%-os, Somogy, ahol 28%-os, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg, ahol pedig 27%-os volt az emelkedés. Egyes régiókban azonban visszaesés tapasztalható: Budapesten (-12%), valamint Pest (-9%), Fejér (-9%) és Vas (-4%) vármegyékben csökkent a meghirdetett pozíciók mennyisége - derül ki a Profession friss elemzéséból.

Tovább bővültek a lehetőségek az egészségügyben és a gyógyszeriparban

Iparágak szerint vizsgálva országos viszonylatban az egészségügy és gyógyszeripar területén nőtt a legnagyobb mértékben a nyitott pozíciók száma: 2024 negyedik negyedéhez képest közel 130%-kal emelkedett. A terület már az előző negyedévben is vezetett ebben a mutatóban. Ezt követte az IT, programozás, fejlesztés 19%-os, valamint a fizikai, segéd- és betanított munkák 11%-os bővüléssel. A legnagyobb csökkenést – a harmadik negyedévhez hasonlóan – a vendéglátás, hotel, idegenforgalom mutatta 51%-kal, majd az ügyfélszolgálat, vevőszolgálat, ahol 27%-os, illetve a jog, jogi tanácsadás, ahol 26%-os a visszaesés.

Budapesten is – az országos trendhez hasonlóan – a legnagyobb visszaesést a vendéglátás, hotel, idegenforgalom (58%), valamint az ügyfélszolgálat, vevőszolgálat kategóriák mutatták (32%). Az harmadik legnagyobb mértékű csökkenés ebben a tekintetben a gyártás, termelés területén mutatkozott – itt 22%-os volt a visszaesés.

Kevésbé aktívak a munkavállalók

Az álláslehetőségek esetében folytatódott a 2025-ös év során tapasztalható, csökkenő trend, ezzel párhuzamosan a jelentkezések száma folyamatosan növekedett. A negyedik negyedévben viszont utóbbi jelentősen visszaesett: 16%-kal a megelőző év negyedik negyedéhez képest. Mindössze két vármegyében érkezett több pályázat az elérhető álláslehetőségekre, a tavalyi év utolsó negyedében, mint az azt megelőzőben: Nógrádban (70%) és Jász-Nagykun-Szolnokban (2%).

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Iparági bontásban megfigyelhető, hogy kettő kivételével mindegyikben csökkent a jelentkezőszám. A két kivétel pedig a közigazgatás és a cégvezetés, menedzsment kategóriák: előbbiben 7, utóbbiban 6%-os növekedés mutatkozott. A legnagyobb mértékű visszaesés pedig a jog, jogi tanácsadás (34%), az ügyfélszolgálat, vevőszolgálat (32%), valamint az IT, üzemeltetés, telekommunikáció (22%) területén volt ebben a tekintetben.

A jelentkezésszámok visszaesése 2025 negyedik negyedévében 2024 azonos időszakához képest az álláshirdetésszámok csökkenő trendjéből következő, természetes jelenség. A kisebb álláshirdetésszám a munkavállalói keresletet is magával húzhatja. Ha az álláskeresők azt látják, hogy a nekik releváns lokációban vagy szektorban tartósan nincs megfelelő számú nyitott pozíció, akkor általában óvatosabbá válnak és kivárnak a munkahelyváltással

– fogalmazott Tüzes Imre, a Profession.hu üzletfejlesztési igazgatója.

Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #álláskeresés #munka #foglalkoztatás #gazdaság #munkaerő #álláshirdetés #munkaerőpiac #munkavállalók #profession #2025

