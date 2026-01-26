Az Európai Bizottság az úgynevezett Ipari Gyorsító Törvénnyel (Industrial Accelerator Act) lényegében lemásolná Kína évtizedek óta vitatott gazdaságpolitikai gyakorlatát.
Hihetetlen fordulat a munkaerőpiacon: Nógrád tarolt, Budapest beszakadt
Minimálisan ugyan, de csökkent az álláshirdetések száma 2025 negyedik negyedévében 2024 azonos időszakához képest. Lokáció szerinti bontásban viszont a vármegyék döntő többségében több pozíció nyílt meg az említett ciklusban, mint egy évvel korábban. A munkavállalók – az elmúlt év kitartó trendjét megtörve – kevésbé aktívak, mint tavaly ilyenkor – derül ki egy friss, negyedéves elemzéséből.
2025 negyedik negyedében az álláshirdetések száma ugyan országos szinten 3,7 százalékkal csökkent az előző év ugyanezen időszakához képest, lokáció szerint vizsgálva azonban a legtöbb vármegyében növekedés tapasztalható. A legnagyobb arányban Nógrád vármegyében ugrottak meg a hirdetésszámok, ahol több, mint kétszer annyi álláshirdetést adtak fel a cégek, mint egy évvel korábban (110%).
Ezt követi Tolna vármegye, ahol 38%-os, Somogy, ahol 28%-os, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg, ahol pedig 27%-os volt az emelkedés. Egyes régiókban azonban visszaesés tapasztalható: Budapesten (-12%), valamint Pest (-9%), Fejér (-9%) és Vas (-4%) vármegyékben csökkent a meghirdetett pozíciók mennyisége - derül ki a Profession friss elemzéséból.
Tovább bővültek a lehetőségek az egészségügyben és a gyógyszeriparban
Iparágak szerint vizsgálva országos viszonylatban az egészségügy és gyógyszeripar területén nőtt a legnagyobb mértékben a nyitott pozíciók száma: 2024 negyedik negyedéhez képest közel 130%-kal emelkedett. A terület már az előző negyedévben is vezetett ebben a mutatóban. Ezt követte az IT, programozás, fejlesztés 19%-os, valamint a fizikai, segéd- és betanított munkák 11%-os bővüléssel. A legnagyobb csökkenést – a harmadik negyedévhez hasonlóan – a vendéglátás, hotel, idegenforgalom mutatta 51%-kal, majd az ügyfélszolgálat, vevőszolgálat, ahol 27%-os, illetve a jog, jogi tanácsadás, ahol 26%-os a visszaesés.
Budapesten is – az országos trendhez hasonlóan – a legnagyobb visszaesést a vendéglátás, hotel, idegenforgalom (58%), valamint az ügyfélszolgálat, vevőszolgálat kategóriák mutatták (32%). Az harmadik legnagyobb mértékű csökkenés ebben a tekintetben a gyártás, termelés területén mutatkozott – itt 22%-os volt a visszaesés.
Kevésbé aktívak a munkavállalók
Az álláslehetőségek esetében folytatódott a 2025-ös év során tapasztalható, csökkenő trend, ezzel párhuzamosan a jelentkezések száma folyamatosan növekedett. A negyedik negyedévben viszont utóbbi jelentősen visszaesett: 16%-kal a megelőző év negyedik negyedéhez képest. Mindössze két vármegyében érkezett több pályázat az elérhető álláslehetőségekre, a tavalyi év utolsó negyedében, mint az azt megelőzőben: Nógrádban (70%) és Jász-Nagykun-Szolnokban (2%).
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Iparági bontásban megfigyelhető, hogy kettő kivételével mindegyikben csökkent a jelentkezőszám. A két kivétel pedig a közigazgatás és a cégvezetés, menedzsment kategóriák: előbbiben 7, utóbbiban 6%-os növekedés mutatkozott. A legnagyobb mértékű visszaesés pedig a jog, jogi tanácsadás (34%), az ügyfélszolgálat, vevőszolgálat (32%), valamint az IT, üzemeltetés, telekommunikáció (22%) területén volt ebben a tekintetben.
A jelentkezésszámok visszaesése 2025 negyedik negyedévében 2024 azonos időszakához képest az álláshirdetésszámok csökkenő trendjéből következő, természetes jelenség. A kisebb álláshirdetésszám a munkavállalói keresletet is magával húzhatja. Ha az álláskeresők azt látják, hogy a nekik releváns lokációban vagy szektorban tartósan nincs megfelelő számú nyitott pozíció, akkor általában óvatosabbá válnak és kivárnak a munkahelyváltással
– fogalmazott Tüzes Imre, a Profession.hu üzletfejlesztési igazgatója.
