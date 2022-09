Retteghetnek a magyar munkavállalók: ez a vihar csak a kezdet, jöhetnek a tömeges elbocsátások?

A szeptember 28-án tartották meg a recruiTECH BLUE HR-konferenciát, melynek témája a kék galléros munkakörökbe történő toborzás, a munkavállalók megtartása, illetve az egész munkaerőpiacot érintő emberhiány volt. Az eseményen szó volt arról, hogyan tudnak a vállalatok megbirkózni a közelgő válság kihívásaival, számíthatunk-e például tömeges elbocsájtásokra.

Borús helyzet, küszöbön a tökéletes vihar?

Madár István, a Portfolio vezető elemzője kiemelte, hogy Magyarország különösen kitett a gyorsan változó energiaáraknak, ugyanis importra szorulunk, az elszállt gáz- és áramárak miatt pedig még több pénz áramlik ki itthonról, mint egyébként. A lakossági pluszköltségek egy részét pedig az állam továbbra is magára vállalja, ami ezt csak tovább nehezíti.

Az energiaársokk mértékét jól mutatja, hogy idén a GDP 10%-át is kitehetik a rezsiköltségek.

Mivel a vállalatok rezsiköltségei nem arányosan nőttek az utóbbi időben, hanem exponenciálisan, emiatt nehéz a drágulást áremeléssel áthárítani a fogyasztókra, a munkaadók pedig rendkívül nehéz helyzetben vannak, hogy hogyan tudnának ehhez alkalmazkodni. Ráadásul a szakértő kiemelte, hogy a vállalatok egy része még a tavaly megkötött szerződésekben rögzített áron vásárolta az áramot és a gázt, nekik pedig most kell szembenézniük a rezsisokkal. Kiemelte, hogy a legnagyobb probléma a bizonytalanság, ugyanis rövid időn belül óriásit változhat a gáz ára.

Itt van a tökéletes vihar, de nem tudjuk, meddig tart, és milyen mértékű lesz

– összegezte Madár István a közelgő gazdasági válságot. Ezzel kapcsolatban még kiemelte, hogy várható egy esetleges energiaár-csökkenés, mivel Európa a lehetőségekhez mérten jól felkészült a télre gázzal, így talán emiatt olcsóbb lehet a szénhidrogén a közeljövőben, illetve a háborúesetleges befejezése szintén leviheti az energiaköltségeket, de egyelőre nem belátható, ez mikor következhet be.

Mi lesz a munkaerőpiacon?

Ugyan a gazdasági helyzeten egyértelműen látszik, hogy a recesszió már itt van az ajtóban, és nagyon valószínű, hogy az idei növekedést nem fogjuk tudni tartani az év utolsó negyedévében, sok munkaadó még csak most fogja igazán megérezni a brutális rezsiárak hatásait. Ezt viszont egyelőre nem érzékeli még a munkaerőpiac: szinte teljes foglalkoztatás mellett van nagyjából százezer betöltetlen állás, az utóbbi években tapasztalt munkaerőhiány miatt pedig felértékelődött a munkaerő értéke. Emiatt az elemző szerint a nem kiugróan nagy energiaigényű szektorokban a munkaadók igyekeznek majd megtartani a munkaerőt, és nem a létszámleépítéssel fognak megpróbálni spórolni. Az infláció viszont komoly problémát jelent, és könnyen lehet, hogy a munkaadók a költségnövekedést a béremelések blokkolásával fogják kompenzálni.

Belső válságkezelés

Hamrák Viktor, a Trenkwalder szolgáltatási igazgatója arról beszélt, milyen lehetőségei vannak a HR-szakembereknek, hogy minimalizálják a válság vállalatokon lecsapódó hatásait. Hamrák a munkaerőhiánnyal kapcsolatban beszélt az elöregedő társadalom problémájáról is, ugyanis amíg százezer nyitott pozíció van, addig évente 40 ezerrel csökken a munkaképes életkorú lakosság száma.

A szakértő rövid összefoglalásából kiderült, hogy most egyszerre klíma-és energiaválsággal kell szembenéznünk, de az infláció miatt megélhetési válság is kialakulhat, a drágulás kompenzációjának igénye pedig biztosan meg fog jelenni a munkavállalói elvárások közt. Hamrák szerint a válság negatív hatásainak csökkentésére jó stratégia lehet a digitalizáció, aminek a segítségével erőforrásokat lehet megtakarítani, illetve a belső működés is elemezhetőbbé válik. Szintén hangsúlyozta a HR-stratégia fontosságát, valamint a kiszervezés lehetőségét, ha nincs idő és kapacitás bizonyos feladatok ellátására.

A rugalmasság pedig egyértelműen kulcsfontosságú ebben a bizonytalan időszakban, mikor a cégek nem igazán tudnak előre tervezni.