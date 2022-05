Az infláció mindent felzabál: ekkora nettó fizetés kellene egy magyar tisztes megélhetéshez

Átlagosan legalább 13-15 százalékos béremelésre lenne szükség 2022-ben a versenyszférában az árak emelkedése miatt a Munkástanácsok Országos Szövetsége (MOSZ) szerint – írja a Magyar Nemzet.

A lap információ szerint a munkavállalói érdekképviseletek tárgyalást kezdeményeznek a munkáltatókkal és az újonnan felálló kormánnyal abból a célból, hogy az infláció csökkentése mellett a bérek reálértéke tartható legyen. „Fontos, hogy a magas infláció és a globális nehézségek okozta gazdasági problémák ellenére is megőrizzük a bérek reálértékét, a termelékenység javulásából származó többletnyereségből pedig a munkavállalók is részesedjenek, vagyis a cégek béremelésre is fordítsanak eredményükből” – mondta el a lapnak Palkovics Imre, a MOSZ elnöke.

A szakember hozzátette, szerintük a béremelések nem növelnék tovább az inflációt, hiszek azok véleménye szerint eddig sem a növekvő bérek miatt nőttek. Az elnök szerint éppen ezért nem várható inflációs spirál egy esetleg béremeléstől. Palkovics Imre szerint a meghatározó ágazatok többségében 2021 második fél évében a bruttó profitnál és a termelékenységnél jellemzően kisebb mértékben nőtt a bértömeg. A MOSZ elnöke elmondta, a szövetség számításai szerint a tisztes megélhetéshez ma egy vidéki, egyszemélyes háztartást fenntartó munkavállalónak legalább bruttó 306 ezer forintos alapbért kellene keresnie, vagyis legalább nettó 203,5 ezer forintot. A vezető szerint szükséges lenne arra is, hogy felülvizsgálják, Magyarországon miért nő a környező országokéhoz képest sokkal nagyobb ütemben az élelmiszerek árak.