Már nem kell külföldre költözniük a magyar fiataloknak: megoldják távmunkában, itthonról a gyors meggazdagodást

A járványhelyzet számos céget kényszerített átállásra részben vagy egészen otthoni munkavégzésre. A távmunkavégzésre való átállás nem csupán a hazai, de a globális munkaerőpiacra is hatással van, ugyanis a home office térnyerésével a munkavégzés helyének fizikai korlátai vékonyodni látszanak bizonyos munkakörök esetében. Milyen eredményei lehetnek a folyamatnak és mit jelent a magyar munkáltatóknak, hogy a világ összes többi vállalatával kell majd versenyezniük a jó munkavállalókért?

Egyre gyakoribb jelenség külföldi cégeknél való munkavállalás úgy, hogy a kolléga saját országában, otthonában tartózkodik és onnan látja el a feladatait. Különösen jellemző ez a fajta határokon átívelő felállás az otthonról is végezhető munkákon belül a munkáltatók által különösen keresett szakmák – például IT szakemberek – esetében. Ennek következtében a munkaerőpiac egy része mindinkább globalizálódik; emellett egyre gyakrabban a fizetések és juttatások és kevésbé a cég elhelyezkedése játszik döntő szerepet a munkahelyválasztás során. A járványhelyzet kezdete óta a munkakeresők igényei is igazodtak a változásokhoz: gyakori elvárássá vált el a home office lehetősége azokon a területeken, ahol ez kivitelezhető, amelynek teljesítése a vállalatok részéről gyakran döntő jelentőségű lehet a toborzási versenyben.

Kedvezhet a magyarországi cégeknek is

Az egyre nagyobb teret nyerő távmunkavégzéssel megnyílhat a lehetőség a magyar vállalatok számára is, hogy külföldről toborozzanak munkavállalókat. A nemzetközi piacon egyre jellemzőbb, hogy távmunkacsoportok jönnek létre úgy, hogy a kollégák akár több országból vannak jelen online formában és élőben még csak nem is találkoznak egymással. A munkavállalók szélesedő lehetőségei mellett azonban jelentős hátrányokat is okozhat a jelenség, elsősorban a szervezet belső működéséhez kapcsolódóan, amennyiben erre nem fordít külön figyelmet a vállalat.

Egy 2020-as, 61 ezer Microsoft dolgozó üzeneteiből, levelezéseiből, hívásaiból és munkával töltött óráiból kinyert adatokon alapuló kutatásból kiderült, hogy a vállalaton belüli kapcsolataik és kommunikációs hálózataik a korábbinál lényegesen statikusabbá váltak. A kollégák egyre gyakrabban választották az írásbeli csatornákat a szóbeli helyett, amivel az informális beszélgetések jelentősen visszaszorultak. A kapcsolattartás formájának változásai a belső információk áramlását jelentősen gátolták, valamint a tudásátadás szempontjából is hátrányt okoztak.

Az egyre inkább elterjedt home office munkavégzés miatt egyre kevésbé jelent hátrányt egy adott munkakör betöltésénél, ha valaki akadályozott a munkahelyre való bejárásban, ez pedig kedvezőbb helyzetbe hozta például a mozgássérült embereket az álláspiacon. A 2021. júniusa óta tartó jelentős munkaerőhiány miatt különösen fontossá vált a megváltozott munkaképességű emberek szerepe a munkaerőpiacon.

Nyitott hozzáállással és szakértői segítséggel pedig értékes, lojális kollégákra lelhetnek a cégek ebben a munkaerőpiaci csoportban. Ezért a Profession.hu idén Az emberi oldal elnevezésű kezdeményezésével a megváltozott munkaképességű emberek elhelyezkedését támogatja szakmai összefogással és 1 forintért feladható álláshirdetéssel.

Fontos a rendszeres felmérés

A munkáltatók igyekeznek hosszú távú home office stratégiát létrehozni az eddigi tapasztalataik alapján, viszont – ahogyan a kutatás is felhívja erre a figyelmet – ezek egyelőre még rövidtávú eredmények, amiket érdemes folyamatosan monitorozni és felmérni a távmunka vagy hibrid munkavégzés előnyeit, hátrányait és az ezzel kapcsolatos dolgozói visszajelzéseket. Minden bizonnyal hamis eredményhez vezet, ha pusztán a távmunkában és irodában dolgozó munkavállalók munkamódszereit és eredményességét hasonlítjuk össze. A torzulás okozója ilyenkor többek között, hogy a legtöbb helyen még jelentősen formálódik a távmunkavégzés módja, ez pedig a jövőben sem lesz másképp annak ellenére, hogy várhatóan kevésbé lesznek markánsak a változások.

Az otthonról történő munkavégzés egyre inkább elvárássá válik a munkavállalók részéről, ehhez pedig a cégeknek is alkalmazkodniuk kellett. A Citrix Systems nemzetközi riportja szerint az otthonról (is) dolgozó munkavállalók jelentős része, 90 százaléka nem szeretne teljes mértékben visszatérni az irodai munkavégzéshez a jövőben, 18 százalékuk pedig preferálná a hibrid munkavégzésnek egy olyan formáját, amelynél túlnyomórészt az irodából dolgoznának.

A távmunkával és a home office-szal kapcsolatos hosszú távú vállalati döntések meghozatala előtt érdemes folyamatosan mérni a munkavállalók visszajelzéseit, igényeit és végül a hosszabb távú tendenciák alapján mérlegelni. 2022-ben is kulcsfontosságú lesz a vállalatok számára a tehetséges munkavállalók sikeres toborzása és megtartása, ehhez pedig a távmunkavégzés különböző biztosítása különböző formában már számos szakterületen elvárássá vált, így döntő szerepet játszhat a munkakeresők végső döntésében

– mondta Simon-Göröcs Lili, a Profession.hu HR igazgatója.