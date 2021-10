Brutál bércsökkenés ezekben a szakmákban: van, aki 826 ezerrel kevesebbet kap kézhez

Frissítette foglalkozás szintű keresetstatisztikáját a Központi Statisztikai Hivatal, így ismét nyilvánosak mindenki számára, hogy mennyit lehet keresni a különböző szakmákban. Érdekesség, hogy korcsoportokra lebontva is közli az adatoka a hivatal, és ebből kiderül, hogy bizonyos szakmákban, nem is kevésben egy 50 éves szakember kevesebbet keres, mint egy 30 évnél fiatalabb.

Nemrég frissítette foglalkozás szintű keresetstatisztikáját a Központi Statisztikai Hivatal, így megtudhattuk, mennyi volt az egyes szakmákban dolgozók átlagkeresete 2019-ben, illetve 2020-ban. De ezen kívül korcsoportokra lebontva is közli a bruttó béreket a hivatal, ami több szempontból is érdekes. Korábban már beszámoltunk, mely szakmákban lehet a legjobban keresni, melyekben a legrosszabbul, de megnéztük azt is, egy év leforgása alatt (2019 és 2020 között) hol nőttek meg, hol csökkentek brutális mértékben a keresetek.

Az adatokból kirajzolódik a trend, miszerint minél idősebb valaki, annál többet keres – ez teljesen logikus, hiszen az idő előrehaladtával egyre tapasztaltabb, egyre értékesebb munkaerő lesz, amit meg is kell fizetni.

Vannak azonban olyan szakmák, tulajdonképpen nem is kevés, melyben nem emelkednek a keresetek, hanem csökkennek: azaz egy 30 év alatti többet keres, mint egy 50 év feletti szakember.

A KSH adatai közt 81 olyan foglalkozás van, melyben csökkennek a bérek az idő előrehaladtával. Ahogy arról már korábban beszámoltunk, a sportfoglalkozásúak is a rendszer legmegbecsültebb tagjai közé tartoznak bruttó 1,3 milliós átlagkeresetükkel, és nem meglepő módon ők vezetik a keresetcsökkenés listáját: egy sportoló 30 éves kora előtt átlagosan havi bruttó 1 millió 202 ezer forintot keres, 50 éves kora felett pedig 376 ezer forintot a statisztikai adatok szerint. Ez 826 ezres csökkenés, hiszen minél fiatalabb egy felnőtt sportoló, az nagy valószínűséggel annál jobb teljesítményre képes a legtöbb sportágban.

Második helyen a robbantómesterek állnak. Ők azok, akik speciális felkészültségének megfelelő szakterületen robbantási feladatokat készítik elő, tervezik és végrehajtják, és szervezik meg, a gyakorlatban végrehajtják, irányítják és ellenőrzik. Például a bányákban, vagy kőfejtéseken szilárd ásványokat (szén, érc, kő, dolomit, mészkő stb.) termel ki robbantás segítségével. Szaktudását régi, lebontásra szánt épületek robbantással történő bontására is használhatja, de az már kevésbé közismert, de a robbantómesterek azok, akik például árvíz kritikus helyzeteknél a gátakat berobbantják, adott esetben a jégtorlaszokat is. Egy viszonylag szűk szakmáról van szó, kevesen vannak, ez is magyarázhatja a markáns bérkülönbségeket. 30 éves korul alatt 748 ezer forintot keresnek, 50 felett pedig 377 ezer forintot.

Az egyéb számviteli foglalkozásúak (analitikus nyilvántartó, előkalkulátor, könyvelői adminisztrátor, számlázási asszisztens, számlázási ügyintéző, számviteli adminisztrátor, utókalkulátor) 30 éves koruk előtt 460 ezer forintot, 50 felett pedig 372 ezer forintot keresnek.

A sugármentesítő gépek, berendezések kezelői az atomerőműben kezeli vagy felügyeli a sugárveszélyes anyagokat és a sugárveszélyes térben elhelyezett gépeket, berendezéseket, a velük kapcsolatos munkafolyamatokat. Nekik az évek során több mint 75 ezer forinttal csökken a fizetésük: 30 éves koruk előtt 733 ezer forintot keresnek, 50 felett 658 ezer forintot.

De csökken még a bruttó átlagbérük az évek során a bolti eladóknak (13 ezer forinttal), a zálogházi ügyintézőknek (35 ezer forinttal), az utcaseprőknek (43 ezer forinttal), az idegenvezetőknek (41 ezer forinttal), a banki pénztárosoknak is (44 ezer forinttal).

A 81 szakmát felvonultató lista legvégén a fémmegmunkálók, az egyéb egyszerű építőipari foglalkozásúak, az ortopédiai eszközkészítők és a hordárok, csomagkihordók állnak: nekik ugyan csak pár száz forinttal, de csökken a bérük az évtizedek során.