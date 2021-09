Brutális a bércsökkenés ezekben a szakmákban: ők a pandémia legnagyobb vesztesei

Nemrég frissítette foglalkozás szintű keresetstatisztikáját a Központi Statisztikai Hivatal, így megtudhattuk, mennyi volt az egyes szakmákban dolgozók átlagkeresete 2019-ben, illetve 2020-ban. Bár a legtöbben a statisztikák szerint többet kerestek, mint az azt megelőző évben, vannak azonban olyanok, akik lényegesen kevesebbet kaptak készhez.

Magyarországon a bruttó átlagkereset 2019-ben 367 833 forint volt, 2020-ban pedig 403 616 forint volt, ez 38 738 forintos, 10,5 százalékos emelkedést jelent. Ugyanakkor nem szabad elfeledkezni, hogy 2020 év elején, márciusban tört ki a pandémia, ami számos szektort megrángatott, mint ahogy azt a részletes adatokból is kiderül.

Az NFSZ, azaz a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat korábban évről évre közölte, mely szakmákban legmagasabbak az átlagbérek, ám egy ideje ez az adatközlés leállt, helyette a KSH által kiadott nemzetgazdasági ágakra lebontott bruttó, illetve nettó fizetések összegét tudtuk vizsgálni.

Nemrég azonban frissítette foglalkozás szintű keresetstatisztikáját a Központi Statisztikai Hivatal, Magyarországon nem meglepő módon a bruttó átlagkereset a vezető beosztásban dolgozók körében a legmagasabb. De érdekes összehasonlítani a különféle szakmák immár rendelkezésünkre álló átlagkeresetét. Jelenleg két teljes év friss adatai állnak rendelkezésünkre: a 2019-es és a 2020-as év, és bár a felsorolt több mint 470 foglalkozás túlnyomó többségében nőttek a fizetések, van mégis 21 olyan terület, ahol csökkentek:

Ha történetesen nem is tudnánk, mely ágazatokra volt negatív hatással a pandémia, ezekből az adatokból ki is találhatnánk. Legnagyobb veszteség a vám- és pénzügyőröket érte, nekik közel 50 ezer forinttal csökkent a bruttó átlagfizetésük 2020-ban 2019-hez képest – logikus, hiszen szinte az első lépés a határok lezárása volt. De rajtuk kívül rosszul jártak még a nyomozók is, nekik 47 705 forinttal jutott kevesebb. A légiforgalmi irányítástechnikai berendezések üzemeltetőinek fizetése 565 ezer forintról 518 ezer forintra esett vissza, a repülőgépmotor-karbantartó, és javítóké 15 ezer forinttal csökkent, a légijármű-vezetőké, hajózómérnökké 11 700 forinttal, hiszen a légi közlekedés is gyakorlatilag egyik napról a másikra leállt.

Nem csak a repterek, de a színházak és a mozik is bezártak: mozigépészek, vetítőgépészek keresete pedig megcsappant 10 ezer forinttal. Komoly vesztesei még a pandémiának a jelnyelvi tolmácsok, az ő átlagkeresetük 38 ezer forinttal csökkent, feltehetően már csak azért is, mert azok a rendezvények, melyeken korábban dolgoztak, nem kerültek megrendezésre a járványhelyzet miatt. A statisztikusok 16 900 forinttal, a kölcsönzők 13 ezer forinttal, a hobbiállat-gondozó, -kozmetikusok 7 700 forinttal kerestek kevesebbet 2020-ban, mint az azt megelőző évben.

Ha a százalékos arányokat vizsgáljuk, azaz mely szakmákban milyen arányban csökkentek a fizetések, azt látjuk, hogy legrosszabbul a jelnyelvi tolmácsok jártak, az ő bruttó átlagfizetésük 10,6 százalékkal csökkent, a vám- és pénzügyőröké 8,8 százalékkal, a helyi önkormányzatok vezetőié 8,3 százalékkal, míg a légiforgalmi irányítástechnikai berendezések üzemeltetőié 8,2 százalékkal.