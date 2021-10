Csak így lehet valaki igazán jó vezető: győzelmeikről, vereségeikről vallott Kemény Dénes

A valódi vezetői tekintély a magas színvonalú szakmai munkával és a sikerekkel vívható ki – mondta el Kemény Dénes, a magyar férfi vízilabda válogatott egykori szövetségi kapitánya egy rendezvényen. A szakember arról is beszélt, hogy a sportban megszerzett tapasztalatok hogyan alkalmazhatóak az üzleti életben: legyen szó csapatépítésről, a kudarcok és a sikerek feldolgozásáról, vagy éppen a győzelemhez szükséges kockázatvállalásról.

A járvány több ágazatban is megviselte vállalkozásokat. A korlátozások miatti elszigeteltség hónapjait követően sok helyütt kellett újra mozgásba lendíteni a gépezetet, sőt, néhol szinte teljesen új munkatársi gárdát kellett toborozni, mert a tulajdonosok a nehézségek miatt nem tudták megtartani korábbi alkalmazottjaikat. Kemény Dénes a sportban szerzett tapasztalatai alapján azt mondja, hogy az első, majd az azt követő új csapat kiépítése között igazából nincs nagy különbség. Egy új csapat összeállítása, tagjainak kiválasztása ráadásul jobban is sikerülhet, mint az elsőé, hiszen egy jó vezető a korábban megszerzett tapasztalatok birtokában, a fontos célok ismeretében kezdhet bele a munkába. Saját szakmai múltjából a sportvezető azt idézte fel, hogy sokat változtatott a vízilabdában érvényes korábbi szokásokon, gyakorlaton. Nem a változtatás kedvéért, hanem azért, mert győzni akart és a meggyőződését követte a csapatépítésben is – mutatott rá Kemény Dénes, a magyar férfi vízilabda válogatott egykori szövetségi kapitánya az OTP Business Café legutóbbi rendezvényén.

A csapattagok kiválasztásáról

Az edzők helyzete könnyebb, mint a vállalatvezetőké, mert az előbbiek a döntés előtt pontosan fel tudják mérni a jelöltek felkészültségét, tudását. Az üzleti életben ugyan jó támpont egy önéletrajz, a korábbi munkahelyek, az ott megszerzett szakmai tapasztalatok felsorolása, de a valós képességek megismeréséhez, kibontásához közös munkára van szükség. A sportban a klubmeccseken a szövetségi kapitány a lelátóról is meg tudja ítélni, hol tart tudásban egy jelölt.

Ami hasonló a sportban és az üzleti életben, az két fontos kritérium a kiválasztásnál:

A feszültségtűrés. A megfelelő jelölt nagy nyomás alatt is úgy teljesít, mintha edzésen volna.

A csapat (cég) érdekeinek elsőbbége. A sportban jócskán akadnak kiemelkedő egyéniségek, de az igazán nagy játékosok a csapat sikeréért dolgoznak, alárendelik saját érdekeiket a közös eredménynek.

Kemény Dénes nem titkolja, szövetségi kapitányként kiváló játékosokat is kitett a csapatból, ha azt érzékelte, hogy számukra nem a közös cél, a győzelem, hanem az egyéni érvényesülés volt a fontosabb.

A vezető személyes jelenlétéről

A vezető nem állatidomár, aki ostorral tanítja be az oroszlánt, személyes jelenléte azért fontos, mert inspiráló. Ha egy csapat tagjai azt tapasztalják, hogy a vezetőjük jól végzi a munkáját, akkor ők sem tehetnek másként. Kemény Dénes úgy fogalmaz, ez nem szándékosan felépített példamutatás, itt a cselekvés, a tettek számítanak, a „nem titokban végzett magas színvonalú munka”, amiben benne van a szakmai alap, a megfelelő hozzáállás, az alázat, a vagány, bátor döntések, amelyek néha kockázatosnak tűnhetnek, de később igazolást nyernek. Van benne egy pici jövőbelátás, folyamatos önképzés, és még valami:

a jó vezető kreatív, nem másol másokat, legfeljebb elles tőlük pozitívumokat.

Kemény Dénes úgy látja, hogy egy vezető valódi tekintélyre nem tehet szert pusztán azzal, hogy felhasználja a posztjával járó jogköröket, például büntet, vagy jutalmaz. Ő más utat választott:

Az igazán komoly tekintély, és olyan tekintély, ami az ember mögé állítja a csapatát, az az a tekintély, amiért nem tesz semmit. Hanem egyszer csak azért lesz tekintélyes, mert a saját munkáját jól végzi, meghozza a nehéz döntéseket, a szakmai alapjai rendben vannak, alázatos, sokszor érezhetően többet dolgozik, mint a beosztottak, és csak egy dolog érdekli: a munkaterületének magas színvonala

– fogalmazott a korábbi szövetségi kapitány.

Tanulni a kudarcból, tanulni a sikerből

A válogatottal annak idején nem a kudarcok feldolgozása okozott nehézséget, mert ritkán fordult elő. Kihívást inkább az jelentett, hogy a csapat tagjai hozzászoktak a győzelmekhez, így viszont nehezebb volt „összeszedni” őket. Kemény Dénes elismeri, hogy az edző az, aki aggódik ilyenkor, aki önkritikusan követi a győztes mérkőzést és talál benne 8-10 hibát, amin elúszhat a következő meccs. A játékosok viszont erre nem vevők. „Mit akar, hiszen nyertünk?”. Az edző azonban a jövőbe néz. Amikor becsúszott egy-egy vereség, a játékosok is jobban figyeltek a saját hibáikra, azok kijavítására. Kemény Dénes a vízilabda szövetség elnökeként szerzett tapasztalatairól azt mondja, azok közelebb állnak az üzleti élethez. Ha a szövetségben valakit kudarc ért vagy éppen gyengébben teljesített, akkor a „létbiztosság” tudta motiválni, azért kapta össze magát, hogy a megtartsa a pozícióját. Az üzleti életben is versengenek a jól fizető, stabil munkahelyekért. Akinek már van ilyen, azért küzd, hogy megtartsa, akinek még nincs, azon dolgozik, hogy megszerezze.

A siker titka a sportban és az üzleti életben

Tűzz ki magad elé a jelenlegi tudásodat meghaladó célokat, nyerd meg a csapatot a közös ügynek, és hagyj időt a kijelölt cél elérésére. Amikor Kemény Dénes átvette a férfi vízilabda válogatott irányítását, az erőviszonyok alapján olimpiai éremszerzés volt az elvárás. Ő azt mondta, Sidney-ben az aranyérem a cél. Jobbak az ellenfelek? Ma még igen. Ezért kell jól kihasználni a rendelkezésre álló időt, és 110-120 százalékos fejlődést elérni. Ha kell, legyen rivalizálás egy posztért. Ha szükséges, kapjanak a játékosok egyéni felkészülési, fejlődési programot. Volt, aki ezt már olimpiai bajnokként is megkapta. Így lehet győzni az üzleti életben is, csapatban.

„Azok a sportvezetői tapasztalatok, amelyeket Kemény Dénes osztott meg velünk nem csak az olyan bizonytalanságokkal teli időszakokban lehetnek hasznosak a vállalkozók számára, mint az elmúlt másfél év, hanem bármikor. Ezért is volt fontos számunkra, hogy a csapatépítésről, valamint a jó vezetői módszerek műhelytitkairól is adhassunk némi útravalót partnereinknek, akik követik az OTP Business Café eseményeit” – összegezte tapasztalatait a rendezvényt követően Dancsné Engler Bernadett, az OTP Bank Mikro -és Kisvállalkozói főosztályának vezetője.