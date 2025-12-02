2025. december 2. kedd Melinda, Vivien
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Mogyoród, 2025. augusztus 1.Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzõje a Forma-1-es Magyar Nagydíj elsõ szabadedzésén a mogyoródi Hungaroringen 2025. augusztus 1-jén.MTI/Czeglédi Zsolt
Sport

Lapátra tette Tsunodát a Red Bull, ő lesz Verstappen csapattársa jövőre: teljessé vált az F1 2026-os mezőnye

Pénzcentrum
2025. december 2. 16:43

Isack Hadjar 2026-tól Max Verstappen csapattársaként a Red Bullnál fog versenyezni, míg helyén Arvid Lindblad debütál a Racing Bullsnál Liam Lawson mellett, így kialakult a két csapat új felállása. Az átrendeződés legnagyobb vesztese Yuki Tsunoda, aki ezzel kikerül a Forma-1-es mezőnyből, és csak tartalékpilótaként marad a Red Bull kötelékében.

Isack Hadjar 2026-ban feljebb lép a Red Bullhoz, és Max Verstappen társa lesz, míg Arvid Lindblad a Racing Bulls színeiben debütál a Forma–1-ben Liam Lawson mellett - jelentette be az energiaital-óriás két csapata.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Formula-1 hivatalos oldala emlékeztet: a Red Bullnak és a Racing Bullsnak volt egyedül szabad helye 2026-ra, ám Hadtjart már régóta Yuki Tsunoda utódjaként emlegetik a Red Bullnál a négyszeres világbajnok Verstappen mellett, kiváló újoncszezonja után. Hadjar az idei szezonban már 10 nagydíjon szerzett pontot, köztük első dobogós helyezését a Holland Nagydíjon.

Kapcsolódó cikkeink:

A Red Bull fiatal tehetsége, Lindblad azután került a Racing Bullshoz, hogy erős versenyeket hozott a nevelősorozatban (F2), és lenyűgözte a csapatot a Red Bull autójával teljesített első szabadedzéseken Silverstone-ban és Mexikóban.

Friss eredmények a Sportonline oldalán!

Teljesítménye Tsunodát és Lawsont hagyta versenyben a Racing Bulls megmaradt üléséért, végül pedig Lawson került ki győztesen, így biztosította második teljes szezonját a csapatnál - miután 2024-ben a szezon közben Daniel Ricciardót váltotta. Bár a japán elveszíti ülését, 2026-ban továbbra is a „család” tagja marad, mint a Red Bull és a Racing Bulls tartalékpilótája.

Laurent Mekies, az Oracle Red Bull Racing vezérigazgatója és csapatfőnöke így fogalmazott:

Yuki már hét éve versenyez a Red Bull színeiben, és nagy örömömre szolgált, hogy mindkét csapatnál együtt dolgozhattam vele. Az eddigi öt Forma–1-es szezonja alatt Yuki teljes versenyzővé érett: erős az időmérőkön és kivételes rajtokra, valamint remek versenyzésre képes vasárnaponként. A sportágban mindenki egyetértene abban, hogy lehetetlen nem kedvelni Yukit, a személyisége megfog mindenkit, és a Red Bull család különleges tagjává vált. A Red Bull nevében köszönöm mindazt, amit eddig adott nekünk, és tudjuk, hogy felbecsülhetetlen támogatást nyújt majd a 2026-os projektekben. Ami Isackot illeti: első F1-es szezonjában nagy érettséget mutatott, és bizonyította, hogy gyorsan tanul.

 

Hadjar arról beszélt, az idei év a Racing Bullsnál hihetetlen volt, rengeteget tanult, és megszerezte az első dobogós helyezését. Hozzátette: készenáll arra, hogy a nagycsapatnál versenyezzen.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Alan Permane, a Racing Bulls csapatfőnöke is csak dicsérte versenyzőjét:

Először is hatalmas gratuláció Isacknak. Kiemelkedő szezont teljesített, tapasztalatán messze túlmutató versenykészséggel és következetességgel. Teljes mértékben kiérdemelte a feljebb lépést a Red Bull Racinghez, és a legjobbakat kívánjuk neki ebben az izgalmas, új karrierfejezetben – büszkék vagyunk rá, hogy utazásának részesei lehettünk. Liam egész évben lenyűgöző teljesítményt és profizmust mutatott, különösen a legnehezebb körülmények között, és várjuk, hogy 2026-ban tovább építhessünk erre. Arvid gyors fejlődése pedig a sportág egyik legígéretesebb fiatal tehetségévé avatja

- mondta.

A Forma–1 2026-os rajtrácsa ezzel teljessé vált: a Cadillac csatlakozásával már 11 csapat áll majd rajthoz az új karosszéria- és motorformula bevezetésének évében. Addig azonban még egy izgalmas szezonzáró vár ránk ezen a hétvégén Abu Dhabiban, ahol három pilóta harcol a bajnoki címért egy elképesztő idény utolsó futamán.

Címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA
#sport #forma-1 #pilóta #csapat #max verstappen #autósport #f1 #red bull

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:47
17:40
17:29
17:15
17:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 2.
Így fektesd be a spórolt pénzed, ha biztos hozamot akarsz megcsípni 2026-ban
2025. december 1.
Súlyos lakáspiaci figyelmeztetést adott ki az MNB: egyre csak nő az Otthon Start buborék, de mikor durran ki?
2025. december 2.
Letaszíthatják a trónról Magyarország kedvenc autóját? Ez a modell jött fel a Suzukira, rengetegen keresik
2025. december 2.
Komoly átalakulás érik a magyar munkahelyeken: miért ugrálnak egyik állásból a másikba a dolgozók?
2025. december 2.
Itt vásárolják tavalyi áron a bejglit karácsonyra a magyarok: küszöbön a roham - Ez az új íz most a legnagyobb sláger
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 2. kedd
Melinda, Vivien
49. hét
December 2.
A rabszolgaság eltörlésének emléknapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Formula-1 katari nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Lusail, Katar helyszínen
2
1 hete
Megszűnés szélén a legendás magyar focicsapat: 40 milliót kéne gyűjteniük, vagy mindennek vége
3
1 hete
Bemondta a MOB elnöke, mikor lehet Budapesten olimpia: nem kertelt Gyulay Zsolt
4
1 hete
Itt a TAO-rendszer végórája? Megszólalt a sportközgazdász, szerinte most ez zajlik a rendszerrel
5
2 napja
Abu Dhabi F1 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Abu-Dzabi helyszínen
PÉNZÜGYI KISOKOS
Balance order
egy vállalat saját rendelkezésű, azonos devizanemű alszámláinak összevont kezelése a cég pénzügyi pozíciójának optimalizálása érdekében. Ez által jobb betétesi pozíciót érhetnek el vagy belső finanszírozással csökkenthetik a külső hitelállományt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 2. 17:29
Újra megtörténik: 6 havi fizetést kapnak meg egyben ezek a magyar dolgozók 2026 elején - 80 ezren érintettek
Pénzcentrum  |  2025. december 2. 16:23
Kiszivárgott, már ma este dönthetnek az orosz gáz betiltásáról Brüsszelben: itt van a részletes tervezet
Agrárszektor  |  2025. december 2. 17:26
Problémás élelmiszert találtak itthon: kivonta a forgalomból a hatóság