Lapátra tette Tsunodát a Red Bull, ő lesz Verstappen csapattársa jövőre: teljessé vált az F1 2026-os mezőnye

Isack Hadjar 2026-tól Max Verstappen csapattársaként a Red Bullnál fog versenyezni, míg helyén Arvid Lindblad debütál a Racing Bullsnál Liam Lawson mellett, így kialakult a két csapat új felállása. Az átrendeződés legnagyobb vesztese Yuki Tsunoda, aki ezzel kikerül a Forma-1-es mezőnyből, és csak tartalékpilótaként marad a Red Bull kötelékében.

Isack Hadjar 2026-ban feljebb lép a Red Bullhoz, és Max Verstappen társa lesz, míg Arvid Lindblad a Racing Bulls színeiben debütál a Forma–1-ben Liam Lawson mellett - jelentette be az energiaital-óriás két csapata.

A Formula-1 hivatalos oldala emlékeztet: a Red Bullnak és a Racing Bullsnak volt egyedül szabad helye 2026-ra, ám Hadtjart már régóta Yuki Tsunoda utódjaként emlegetik a Red Bullnál a négyszeres világbajnok Verstappen mellett, kiváló újoncszezonja után. Hadjar az idei szezonban már 10 nagydíjon szerzett pontot, köztük első dobogós helyezését a Holland Nagydíjon.

A Red Bull fiatal tehetsége, Lindblad azután került a Racing Bullshoz, hogy erős versenyeket hozott a nevelősorozatban (F2), és lenyűgözte a csapatot a Red Bull autójával teljesített első szabadedzéseken Silverstone-ban és Mexikóban.

Teljesítménye Tsunodát és Lawsont hagyta versenyben a Racing Bulls megmaradt üléséért, végül pedig Lawson került ki győztesen, így biztosította második teljes szezonját a csapatnál - miután 2024-ben a szezon közben Daniel Ricciardót váltotta. Bár a japán elveszíti ülését, 2026-ban továbbra is a „család” tagja marad, mint a Red Bull és a Racing Bulls tartalékpilótája.

Laurent Mekies, az Oracle Red Bull Racing vezérigazgatója és csapatfőnöke így fogalmazott:

Yuki már hét éve versenyez a Red Bull színeiben, és nagy örömömre szolgált, hogy mindkét csapatnál együtt dolgozhattam vele. Az eddigi öt Forma–1-es szezonja alatt Yuki teljes versenyzővé érett: erős az időmérőkön és kivételes rajtokra, valamint remek versenyzésre képes vasárnaponként. A sportágban mindenki egyetértene abban, hogy lehetetlen nem kedvelni Yukit, a személyisége megfog mindenkit, és a Red Bull család különleges tagjává vált. A Red Bull nevében köszönöm mindazt, amit eddig adott nekünk, és tudjuk, hogy felbecsülhetetlen támogatást nyújt majd a 2026-os projektekben. Ami Isackot illeti: első F1-es szezonjában nagy érettséget mutatott, és bizonyította, hogy gyorsan tanul.

Hadjar arról beszélt, az idei év a Racing Bullsnál hihetetlen volt, rengeteget tanult, és megszerezte az első dobogós helyezését. Hozzátette: készenáll arra, hogy a nagycsapatnál versenyezzen.

Alan Permane, a Racing Bulls csapatfőnöke is csak dicsérte versenyzőjét:

Először is hatalmas gratuláció Isacknak. Kiemelkedő szezont teljesített, tapasztalatán messze túlmutató versenykészséggel és következetességgel. Teljes mértékben kiérdemelte a feljebb lépést a Red Bull Racinghez, és a legjobbakat kívánjuk neki ebben az izgalmas, új karrierfejezetben – büszkék vagyunk rá, hogy utazásának részesei lehettünk. Liam egész évben lenyűgöző teljesítményt és profizmust mutatott, különösen a legnehezebb körülmények között, és várjuk, hogy 2026-ban tovább építhessünk erre. Arvid gyors fejlődése pedig a sportág egyik legígéretesebb fiatal tehetségévé avatja

- mondta.

A Forma–1 2026-os rajtrácsa ezzel teljessé vált: a Cadillac csatlakozásával már 11 csapat áll majd rajthoz az új karosszéria- és motorformula bevezetésének évében. Addig azonban még egy izgalmas szezonzáró vár ránk ezen a hétvégén Abu Dhabiban, ahol három pilóta harcol a bajnoki címért egy elképesztő idény utolsó futamán.

