Sörivás autóvezetés közben
Robban a bírságbomba szilveszterkor: rengeteg magyar retteghet, erre nagyon keményen ráfázhatnak

2025. december 30. 12:07

Az ittas vezetés szabályai nem egységesek Európában, jelentős különbségek vannak a legális véralkohol-értékeket illetően és ezekkel nem árt tisztában lenni, ha külföldön ülünk volánhoz Szilveszterkor. Emellett fontos tájékozódni a téli gumi használatának, valamint a hólánc meglétének szabályairól is és ha autópályán közlekedünk, mindenképpen érdemes előre, online megvásárolni a matricákat. Az autopalyamatrica.hu összeszedte a legfontosabb tudnivalókat.

Magyarországhoz hasonlóan a legtöbb országban kiemelten ellenőrzi a rendőrség Szilveszterkor az alkoholfogyasztást. Aki külföldön köszönti az újévet és autóval utazik, annak mindenképpen érdemes előre tájékozódni, mert országonként eltérő a határérték és a büntetés mértéke is. Az autopalyamatrica.hu összegyűjtötte a környező országokról, illetve a kedvelt úticélokról a legfontosabb információkat.

Európában a zéró tolerancia mellett a 0,05 ezrelék a leggyakoribb általános érték, de például az Egyesült Királyság nagy részén 0,08 ezrelék a megengedett véralkoholszint. Több államban (Szlovénia, Horvátország, Olaszország, Szerbia, Ausztria, Németország stb.) pedig az sem mindegy, hogy mióta van a sofőrnek jogosítványa: a kezdő vagy fiatal vezetőknek akkor sem megengedett a szeszes ital fogyasztása, ha egyébként van valamekkora limit.

Teljes zéró tolerancia minden vezető számára:

  • Magyarország,
  • Szlovákia,
  • Csehország,
  • Románia.
Az éjféli koccintásnál nem árt tudni, hogy nagy általánosságban, 70-80 kilogramm körüli testsúly esetén egy kis pohár (1-1,5 deciliter) pezsgő vagy bor után minimum 2–3 órát kell várni arra, hogy már ne lehessen kimutatni az alkoholt. Hasonló a helyzet 3-5 deciliter sör elfogyasztása után. Mivel a véralkoholszintet befolyásolja a testsúly, a nem, az életkor, az anyagcsere, az elfogyasztott étel mennyisége és több más tényező is, ezért az a legbiztosabb, hogy aki vezet, az egyáltalán nem iszik.

Minimális alkohol fogyasztása megengedett (0,05 ezrelék), ha nem kezdő vagy fiatal a vezető:

  • Ausztria,
  • Horvátország,
  • Szlovénia,
  • Szerbia,
  • Olaszország,
  • Németország.

Ez szintén nagy általánosságban egy korsó sörnek, két deci bornak vagy pezsgőnek felel meg, illetve egy feles (4 centiliter) töménynek, de az említett tényezők miatt nem elegendő egy kalkulátorra hagyatkozni.

Európa talán legszigorúbb rendszere Szlovákiáé: az ittas vezetés büntetése az anyagi helyzettől függően 300 ezer (!) euró fölé is mehet, de súlyos esetben akár 12 év szabadságvesztéssel is járhat. A többi országban minimum 300 eurótól indul a tarifa és elérheti a 6 ezer eurót. Aki ittasan okoz balesetet, jó eséllyel letöltendő börtönbüntetésre is számíthat. A szabályok egyre szigorodnak és az Európai Közlekedésbiztonsági Tanács 2020-as javaslata alapján idővel várhatóan valamennyi uniós tagállam zéró toleranciát vezet be.

Az autopalyamatrica.hu szakemberei mindemellett arra is figyelmeztetnek, hogy ha autópályán közlekedünk, mindenképpen érdemes előre kalkulálni és online megvásárolni a matricákat, illetve nem árt tájékozódni a téli gumi használatának, valamint a hólánc meglétének szabályairól sem.
Címlapkép: Getty Images
#közlekedés #autó #rendőrség #európa #büntetés #külföld #ittas vezetés #szilveszter #alkoholfogyasztás

