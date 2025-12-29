Európa északi részén extrém széllökéseket okozott a ciklonsorozat, a következő hidegfront kedden hazánkat is eléri.
Súlyos ítélet született, veszélyben a ma ismert nyugdíjrendszer: ennek rengeteg magyar nagyon nem fog örülni
Az európaiak többsége attól tart, hogy országuk állami nyugdíjrendszere belátható időn belül fenntarthatatlanná válik. Közben a jelenlegi ellátásokat sem tartják elég bőkezűnek, és a legtöbben a reformjavaslatokat – például a nyugdíjkorhatár emelését – sem támogatják.
Az európai nyugdíjrendszerekre egyre nagyobb nyomás nehezedik az elöregedő társadalmak és a tartósan alacsony születésszám miatt. Egy hat országra kiterjedő YouGov-felmérés jól mutatja, mekkora kihívással szembesülnek a kormányok, amikor a közvéleményt próbálják meggyőzni a változtatások szükségességéről - számolt be róla a Guardian.
Olaszországban, Franciaországban, Németországban és Spanyolországban a megkérdezettek 52–61 százaléka szerint a nyugdíjrendszer már most megfizethetetlen. Lengyelországban 45 százalék látja így a helyzetet, míg az Egyesült Királyságban csak 32 százalék gondolja ugyanezt.
A jövőt illetően még borúlátóbbak az emberek. Mind a hat vizsgált országban a válaszadók 49–66 százaléka úgy véli, hogy mire a mai harmincasok és negyvenesek nyugdíjba vonulnak, az állami rendszer addigra fenntarthatatlanná válik.
A nyugdíjasok ennél jóval derűlátóbbak. A brit nyugdíjasok 62 százaléka gondolja úgy, hogy a rendszer jelenleg megfizethető, miközben az aktív korúaknál ez az arány mindössze 27 százalék.
Bár a legtöbben elismerik, hogy fenntarthatósági problémák vannak, a megkérdezettek 53–83 százaléka szerint a nyugdíjak összege túl alacsony. Ezt a vélekedést maguk a nyugdíjasok még erősebben osztják: körükben 72–88 százalék érzi kevésnek a juttatásokat.
A még dolgozók többsége sem számít gondtalan időskorra. Németországban és az Egyesült Királyságban az aktív keresők 57 százaléka, Olaszországban pedig 72 százaléka nem bízik abban, hogy kényelmes nyugdíjasévek várnak rá.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A felmérés szerint mind a hat országban elutasítják a klasszikus megszorító lépéseket: a nyugdíjkorhatár emelését, a munkavállalók adóterheinek növelését és a nyugdíjak csökkentését. A korhatáremeléssel szembeni ellenállás különösen erős: Franciaországban a válaszadók 47, Németországban 65 százaléka utasítja el a lépést.
- A nyugdíjcsökkentés még népszerűtlenebb. Németországban a megkérdezettek 81, Olaszországban 61 százaléka ellenzi, hogy a jövőben alacsonyabb állami nyugdíjat fizessenek.
- Némi támogatást kap ugyanakkor a kötelező magán- vagy munkahelyi nyugdíj-előtakarékosság bevezetése. Az Egyesült Királyságban a válaszadók 57, Németországban 49, Franciaországban 41 százaléka támogatná az ilyen típusú kiegészítő megtakarításokat.
- Az idősebb munkavállalók továbbfoglalkoztatásának állami ösztönzését Lengyelországban 57, Németországban és Franciaországban 42 százalék látná szívesen. Ez a megoldás inkább a munkaerőpiac felől közelíti a nyugdíjrendszer problémáit.
Az olaszok különösen nyitottnak mutatkoznak a tehetősebbeket érintő intézkedésekre. Kétharmaduk (66 százalék) egyetért azzal, hogy a jómódú nyugdíjasokat magasabb adó terhelje, és 52 százalékuk azt is elfogadná, hogy a magas jövedelműek egyáltalán ne kapjanak állami nyugdíjat.
Mind a hat vizsgált országban többen vélik úgy, hogy az átlagosnál magasabb nyugdíjjal rendelkezőknek kellene nagyobb részt vállalniuk az alacsony jövedelmű nyugdíjasok ellátásának finanszírozásából. Szerintük nem a fiatalabb generációkra kellene még több terhet tenni.
A válaszadók attitűdjeit erősen meghatározza saját helyzetük. A nyugdíjasok mindenekelőtt a nyugdíjak csökkentését ellenzik, míg az aktív dolgozók elsősorban a nyugdíjkorhatár emelését és a rájuk vonatkozó adóemelést utasítják el.
Ezt minden nyugdíjra várakozónak be kell fizetnie december 31-ig: sokat elfelejtik, bukják a jóváírást
December 31-e a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások (kgfb) egy részénél és a nyugdíjbiztosításoknál is fontos határnap.
Hogy mi van? Emelnék a nyugdíjkorhatárt és csökkentenék az ingyenes egészségügyi szolgáltatások számát
Elkerülhetetlenné vált a nyugdíjkorhatár egyéniesítése és a jóléti kiadások visszafogása.
Ennyivel csökkenhet a jövedelem nyugdíjazás után: erre a legtöbb magyar nincs felkészülve, nagyot koppanhatnak
Havonta 232 ezer forint mínuszt jelent a nyugdíjba vonulás az átlagok alapján. A különbség mértéke miatt érdemes előre gondoskodni a nyugdíjas évek pénzügyi biztonságáról.
Nyugdíj utalás 2026 január: itt a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátum, ekkor érkezik a januári nyugdíj
Azok, akik postán kapják a nyugdíjat, 2026. januárban is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére.
Nyugdíj utalás 2026: itt vannak a hivatalos nyugdíj-folyósítási dátumok - Mikor jön a nyugdíj 2026-ban?
A nyugdíj utalása az adott hónap 12. napjához legközelebb eső munkanapon kerül utalásra 2026-ban is, ez leggyakrabban épp 12-re esik, de nem minden hónapban.
A közlönyben többek között megjelent a nyugellátások 2026. januári emeléséről szóló rendelet is.
Az igazgatási szünet a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított ellátásoknak a megszokott rendben, határidőben történő kifizetését nem érinti.
Egy parlamenti képviselő a nyugdíjasok szervezetének kérésére több fontos kérdést intézett a kormányhoz.
Nyugdíjemelés, 13. és 14. havi juttatás, munkavégzés nyugdíj mellett: mutatjuk, mi marad és mi változik 2026-ban.
A szociális szférában nem csak alulfizetettség okozza a munkaerőhiányt, a lapunk által kérdezett szakértő szerint rendszerszintű problémák vannak.
Immár hivatalos, bevezetik a 14. havi nyugdíjat Magyarországon: készülhetnek az idősek, ekkor és ennyi pénz érkezik
A 14. havi nyugdíj fokozatosan épül be a rendszerbe: 2026-ban a havi nyugdíj 25 százalékát, 2027-ben 50 százalékát, 2028-ban 75 százalékát fizetik ki.
Közel 204 ezer nyugdíjas járandósága 180-200 ezer forintot tesz ki havonta, az emelés számukra 6480-7200 forintos összeget jelent majd.
Ezek a magyar nyugdíjasok már decemberben megkapják a 13. havi nyugdíjat: rengetegen örülhetnek az év végén
A Szociális Biztosító automatikusan folyósítja a 13. nyugdíjat minden jogosult nyugdíjas számára még idén decemberben Szlovákiában.
Pár nap múlva lejár egy fontos határidő: eddig használható fel a nyugdíjas élelmiszer-utalvány, nem árt sietni
A vásárlás során az élelmiszert árusító ellenőrzi az utalvány érvényességét, eredetiségét, sérülésmentességét, és csak a megfelelő utalványt fogadhatja el.
Szlovákiában már tárgyalnak egy olyan reformról, ami csökkentené a százalékos emelésből adódó különbségeket.
A jelentés aggasztó képet fest az idősek helyzetéről, miközben a demográfiai trendek további kihívásokat vetítenek előre.
Itt a 13. havi nyugdíj és 14. havi nyugdíj kalkulátor: mutatjuk, kinek és mekkora összeg járhat 2026-ban
2026-tól megkezdik a 14. havi nyugdíj lépcsőzetes bevezetését is, ahol az első lépcső "egy heti" nyugdíj. Mutatjuk, pontosan milyen összegre lehet számítani.
Óriási kedvezményeket javasol a nyugdíjasoknak a Parlament: jöhet az ingyen ATM-használat, változhat a nyugdíjemelés mértéke?
Az Országos Nyugdíjas Parlament 420 küldötte átfogó javaslatcsomagot fogadott el, amelyet eljuttatnak a 2026-os választásokon induló pártoknak.
-
Húsz évre bebiztosították magukat: így juthat fix áron zöldáramhoz ez az ipari óriásvállalat
Tóth Zoltánt, az E.ON EIS (Energy Infrastructure Solutions) megoldásértékesítési osztályvezetőjét kérdeztük.
-
Gesztenye-feldolgozó, pizzéria, repülőgyár, fémipari vállalat - négy cég, négy iparág és azonos kihívások (x)
Az E.ON sikeres hazai kkv-kal közös együttműködésben mutatja be, hogyan tud segíteni egy energiaszolgáltató a cégek versenyképességében.