Ez ma a legbiztonságosabb lakáshitel: 10-ből 5 magyarnak csak ez kell

A magyarok fixálási kedve - úgy tűnik - megállíthatatlan. Ennek oka minden bizonnyal a stabilitásra, kiszámíthatóságra való igény. A stabilitást kívánja biztosítani az MNB hatványozottan biztonságos minősítése, amellyel az egyes bankok lakáshiteleit illeti. Az alábbi cikkben azt nézzük meg, hogy mennyibe kerülnek az ilyen hitelek.

Biztonságos lakáshitelekért keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát!

Tombol a fixálási láz a magyar hitelfelvevők körében, emellett berobbant az MNB hatványozottan biztonságos lakáshitele, a Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel (MFL). A legtöbb lakáshitelt ma 5 éves kamatperiódussal veszik fel a magyarok, az MFL termékek pedig a fix kamatozású hiteleken belül 55 százalékot tettek ki áprilisban - bár májushoz és márciushoz képest némi visszaesést tapasztalhatunk.

Az MFL egyébként technikailag nem sokban különbözik a hagyományos, fix lakáshiteltől, csupán tartalmaz egyéb, kiszámíthatóságra irányuló követelményeket. A minősítéshez a bank lakáshitelének az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:

Minimum 5 éves kamatperiódusúnak kell lennie

A törlesztés annuitásos, azaz minden hónapban ugyanakkorának kell lennie a törlesztőrészletnek

A hitelbírálatnak az értékbecsléstől számítva legfeljebb 15 napon belül meg kell történnie

A folyósításnak a hitelbírálat után legfeljebb 2 napon belül kell megtörténnie

A referenciakamaton felül a kamatfelár nem haladhatja meg a 3,5 százalékpontot

Maximáltak az előtörlesztési és folyósítási díjak (utóbbi legfeljebb a hitelösszeg 0,75 százaléka, de maximum 150 ezer forint, előbbi maximum az előtörlesztési összeg 1 százaléka)

Az MFL termék tehát szemmel láthatóan kiszámíthatóbb, mint egy áltagos lakáshitel - legalábbis egy sor garancia miatt a hitel sokkal kiszámíthatóbb, mint halandó társai. A kérdés csak az, hogy valóban olcsóbb-e. A maximált kamatfelár ugyanis egyáltalán nem jelenti azt, hogy a bank nem áraz ez alatt. Ezért most kalkulátorunk segítségével megnéztük egyes bankok MFL-termékeit. A táblázatban aláhúzással jelöljük az ilyen hiteleket (hozzátesszük, hogy a többi bank is kínálhat MFL-termékeket, de mi most kalkulátorunk szerinti legkedvezőbb ajánlatokat néztük meg):

A CIB MFL-hitele például 3,71 százalékos THM-mel vehető fel, ennél alacsonyabb a Raiffeisen hitele - a törlesztőrészleteketben ugyanakkor mindössze 200 forintos különbség van. Az MKB minősített hitelét már veri az Erste és a K&H terméke is. Az OTP hitele azonban drágább. A fenti kalkulációt 10 millió forintra néztük meg a magyarok kedvenc kamatperiódusával, 5 évvel. 20 éves hiteleknél 20 éves fixálásra az alábbi MFL-termékeket találtuk:

A magas kamatfixálás miatt már magasabbak a THM-ek is, ráadásul itt már a különbségek is sokkal jelentősebbek az egyes bankok között. További kalkulációkért keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát!