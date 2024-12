Ha eddig vettél fel Diákhitelt, akkor jó hírünk van: eddig tart a kamatstopp

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A kormány döntése értelmében a december 31-ig megkötött diákhitelszerződéseket továbbra is kamatstoppal védi a kormány, amelyek esetében a hallgatók szabad felhasználású diákhiteleire 2025 első fél évében is legfeljebb 7,99 százalékos kamatteher vonatkozik, emellett továbbra is kamatmentesen áll rendelkezésre a Diákhitel2 és a Képzési Hitel - közölte a Nemzetgazdasági minisztérium (NGM).

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK