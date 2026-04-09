Budapest, az Otthon Start Program indulása napján, 2025. szeptember 1.Az MBH Bank fiókja a Soroksári úton az Otthon Start Program indulása napján, 2025. szeptember 1-jén. Az új lakhatási konstrukció központi eleme a fix, 3 százalékos
Hitel

Komoly leállásra figyelmeztet az egyik legnagyobb magyar bank: rengeteg ügyfélnek fájhat a feje a napokban

Pénzcentrum
2026. április 9. 10:34

Fontos változásra hívta fel ügyfelei figyelmét az MBH Bank. A pénzintézet több ütemben végez karbantartási munkálatokat, amelyek ideiglenes szolgáltatáskimaradásokkal járhatnak. Az ügyfeleknek érdemes előre tervezniük pénzügyeiket.

Tervezett karbantartások miatt több szolgáltatásában is átmeneti fennakadásokra figyelmeztet az MBH Bank. A pénzintézet közleményében jelezte, hogy a közeljövőben többször is előfordulhatnak leállások vagy lassulások, ezért érdemes előre időzíteni a fontosabb pénzügyi műveleteket.

Április 16-án 22:00 és 23:00 óra között az MBH Netbank – korábban BB – felületén az értékpapírokkal kapcsolatos funkciók nem lesznek elérhetők. A bank arra kéri ügyfeleit, hogy az ilyen jellegű megbízásokat a karbantartási időszakon kívül intézzék.

Kapcsolódó cikkeink:

Ugyanezen a napon 23:00 és 23:30 között további karbantartás várható, amely az Oberbank AG Magyarországi Fióktelep és a Duna Bank Zrt. bankkártyás ügyfeleit érinti. Bár a kártyás fizetések zavartalanul működnek majd, az ezekhez kapcsolódó SMS-értesítések kiküldése késhet.

A következő nagyobb karbantartási időszak április 18-án 22:00 órától kezdődik, és egészen április 19-én 06:00 óráig tart. Ez idő alatt az MBH Bank mobilalkalmazásában fordulhatnak elő rövid, néhány perces megszakadások a 101-es bankazonosítóval kezdődő számlák esetében.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A bank tájékoztatása szerint az érintett időszakokban előfordulhat, hogy az alkalmazásba való bejelentkezés nem sikerül elsőre. Ilyen esetekben néhány perc elteltével érdemes újra próbálkozni, vagy alternatívaként a Netbank felületet használni az ügyintézéshez.

NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. április 8. 16:50
Ez már a háború vége? Nagy pénzt még nem tettek rá  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. április 9. 10:47
A CPJ 10 pontban üzent a következő kormánynak - így állítanák helyre a sajtószabadságot Magyarországon
Az amerikai központú nemzetközi újságírói szervezet, a Committee to Protect Journalists (CPJ) szerin...
Holdblog  |  2026. április 9. 08:58
Ki nő gyorsan, ki nő kiszámíthatóan? - BB Tengely
A BB Tengely, azaz a Baltikum-Balkán országainak gazdasági növekedési mintázatai. A gazdasági növeke...
Bankmonitor  |  2026. április 9. 07:25
Tényleg tönkretette a lakásdrágulás az Otthon Startra pályázók helyzetét?
Megjelentek a KSH adatai a lakásárak 2025. IV. negyedévi alakulásáról. Érdemi áremelkedést lehetett...
Kasza Elliott-tal  |  2026. április 8. 14:35
Automatic Data Processing, Inc. - elemzés
Az áprilisi Top 10 hatodik helyezettje, a chartja nagyon tetszik, egy elemzést feltétlenül megérdeme...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 9.
Ez a nem semmi: 600 ezer forintos fizetést kínál hazánk egyik legnagyobb foglalkoztatója, több nyitott pozíció is van, érdemes most lecsapni rájuk
2026. április 8.
Ez a mi korunk azbesztje: egy ártalmatlannak tűnő napi szokásunk állhat a súlyos betegségek hátterében
2026. április 9.
Drága tavasz vár rengeteg magyar lakástulajdonosra: bőszen fizethet, aki ezzel nem számolt
2026. április 8.
Léptek a döntéshozók, betiltják a közösségi médiát 16 év alatt: hamarosan a fél világ követheti a példát
2026. április 8.
Sokkot kaptak a vásárlók a magyar boltok pénztárainál: ha ezt tudták volna, biztosan nem így költekeznek
1
2 hónapja
Rengeteg magyarnak engedhetik el a hiteltartozását 2026-ban: itt vannak a részletek, ezek a feltételei
2
3 hónapja
Fű alatt változtak a fizetésletiltás szabályai 2026-tól: már ennyit vehetnek el a béredből, ha tartozásod van
3
2 hónapja
Újabb határt lépett át Magyarország: eljárás indult ellenünk - ennek csúnya vége is lehet
4
3 hónapja
Figyelem, új világ jön a magyar hitelesekre: erről mindenki tudjon, akinek valamilyen kölcsöne fut a bankokban
5
2 hónapja
Küszöbön az újabb hitelvészhelyzet? Rekordszinten a háztartások adóssága: már Magyarországon vannak jelek
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 9. 10:15
Fontos villanyszámla érkezik még áprilisban: ezt hónap végéig intézd el, ha nem akarsz lemaradni a kedvezményről
Pénzcentrum  |  2026. április 9. 10:03
Drága tavasz vár rengeteg magyar lakástulajdonosra: bőszen fizethet, aki ezzel nem számolt
Agrárszektor  |  2026. április 9. 10:31
Ritkaság közelít Magyarország felé: csak pár napig lehet elcsípni