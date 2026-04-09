Komoly leállásra figyelmeztet az egyik legnagyobb magyar bank: rengeteg ügyfélnek fájhat a feje a napokban
Fontos változásra hívta fel ügyfelei figyelmét az MBH Bank. A pénzintézet több ütemben végez karbantartási munkálatokat, amelyek ideiglenes szolgáltatáskimaradásokkal járhatnak. Az ügyfeleknek érdemes előre tervezniük pénzügyeiket.
Tervezett karbantartások miatt több szolgáltatásában is átmeneti fennakadásokra figyelmeztet az MBH Bank. A pénzintézet közleményében jelezte, hogy a közeljövőben többször is előfordulhatnak leállások vagy lassulások, ezért érdemes előre időzíteni a fontosabb pénzügyi műveleteket.
Április 16-án 22:00 és 23:00 óra között az MBH Netbank – korábban BB – felületén az értékpapírokkal kapcsolatos funkciók nem lesznek elérhetők. A bank arra kéri ügyfeleit, hogy az ilyen jellegű megbízásokat a karbantartási időszakon kívül intézzék.
Ugyanezen a napon 23:00 és 23:30 között további karbantartás várható, amely az Oberbank AG Magyarországi Fióktelep és a Duna Bank Zrt. bankkártyás ügyfeleit érinti. Bár a kártyás fizetések zavartalanul működnek majd, az ezekhez kapcsolódó SMS-értesítések kiküldése késhet.
A következő nagyobb karbantartási időszak április 18-án 22:00 órától kezdődik, és egészen április 19-én 06:00 óráig tart. Ez idő alatt az MBH Bank mobilalkalmazásában fordulhatnak elő rövid, néhány perces megszakadások a 101-es bankazonosítóval kezdődő számlák esetében.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A bank tájékoztatása szerint az érintett időszakokban előfordulhat, hogy az alkalmazásba való bejelentkezés nem sikerül elsőre. Ilyen esetekben néhány perc elteltével érdemes újra próbálkozni, vagy alternatívaként a Netbank felületet használni az ügyintézéshez.
Címlapi kép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
Évente akár 30 millió adagra is elegendő élelmiszert mentünk meg a rászorulóknak (x)
Sok tízezer magyarnak biztosítunk munkát és megélhetést (x)
