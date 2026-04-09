Komoly leállásra figyelmeztet az egyik legnagyobb magyar bank: rengeteg ügyfélnek fájhat a feje a napokban

Fontos változásra hívta fel ügyfelei figyelmét az MBH Bank. A pénzintézet több ütemben végez karbantartási munkálatokat, amelyek ideiglenes szolgáltatáskimaradásokkal járhatnak. Az ügyfeleknek érdemes előre tervezniük pénzügyeiket.

Tervezett karbantartások miatt több szolgáltatásában is átmeneti fennakadásokra figyelmeztet az MBH Bank. A pénzintézet közleményében jelezte, hogy a közeljövőben többször is előfordulhatnak leállások vagy lassulások, ezért érdemes előre időzíteni a fontosabb pénzügyi műveleteket.

Április 16-án 22:00 és 23:00 óra között az MBH Netbank – korábban BB – felületén az értékpapírokkal kapcsolatos funkciók nem lesznek elérhetők. A bank arra kéri ügyfeleit, hogy az ilyen jellegű megbízásokat a karbantartási időszakon kívül intézzék.

Ugyanezen a napon 23:00 és 23:30 között további karbantartás várható, amely az Oberbank AG Magyarországi Fióktelep és a Duna Bank Zrt. bankkártyás ügyfeleit érinti. Bár a kártyás fizetések zavartalanul működnek majd, az ezekhez kapcsolódó SMS-értesítések kiküldése késhet.

A következő nagyobb karbantartási időszak április 18-án 22:00 órától kezdődik, és egészen április 19-én 06:00 óráig tart. Ez idő alatt az MBH Bank mobilalkalmazásában fordulhatnak elő rövid, néhány perces megszakadások a 101-es bankazonosítóval kezdődő számlák esetében.

A bank tájékoztatása szerint az érintett időszakokban előfordulhat, hogy az alkalmazásba való bejelentkezés nem sikerül elsőre. Ilyen esetekben néhány perc elteltével érdemes újra próbálkozni, vagy alternatívaként a Netbank felületet használni az ügyintézéshez.

