Az elmúlt 25 évben látványosan kettévált a világ népességi pályája: míg egyes országok robbanásszerű növekedést éltek meg, Európa nagy része stagnál vagy fogy.
Megszólaltak a szakértők az inflációs adatról: alaposan meglepődtek, ez okozta
Az elemzők egy részét meglepte, hogy az infláció még mindig 2 százalék alatti eredményt produkált, ám az okok ennek ellenére is világosak.
Mint ma reggel a Pénzcentrum is beszámolt róla, 1,8 százalék lett a februári infláció, kevés emelkedés lett tehát az előző hónaphoz képest. Az elemzők a Pénzcentrumnak is értékelték az inflációs eredményt: mint többen írták, meglepetést jelentett, hogy 2 százalék alatti az infláció.
Kiss Péter, az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója úgy fogalmazott: megfelel a várakozásnak, hogy lassú emelkedés kezdődött az inflációban.
A piaci becslések közül lefelé kilógó előzetes várakozásunknak (1,7%) megfelelő éves inflációs adat kijelölte a februári mélypontot, ezzel elindult a lassú emelkedés, ami az év hátralévő részében várhatóan folytatódni fog. Ugyanakkor a jegybank csak félszemmel figyelheti a hazai inflációs folyamatokat, mivel a közel-keleti események alakulása most sokkal fontosabb. Éppen ezért, amíg nincs tartós megoldása a konfliktusnak, marad az adatvezérelt monetáris politika, ahol minden eszköz az asztalon van. Szerencsére a jegybank most jobb kiinduló helyzetben van, mint az orosz-ukrán háború kitörésekor, így a piaci árazások ellenére nem tartjuk valószínűnek a kamatok emelését, inkább egy hosszabb szünetre számítunk a kamatvágási ciklusban
- fogalmazott Kiss Péter.
Virovácz Péter, az ING vezető elemzője szerint a viszonylag kis emelkedést az okozta, hogy egyelőre nem látszanak az élelmiszerek áraiban az iráni háború hatásai.
Az élelmiszerárakba még nem gyűrűzött be a közel-keleti konfliktus hatása, amely elsősorban a műtrágya árán keresztül jelent majd a közeljövőben emelkedő költségnyomást a mezőgazdaság számára. Havi alapon 0,1 százalékkal mérséklődött az élelmiszerek ára márciusban. A tartós fogyasztási cikkek esetében a 0,4 százalékos havi áremelkedési ütem egészen visszafogottnak tekinthető, figyelembe véve a forint jelentős gyengülését a hónap során. Ez tehát az egyik lényeges meglepetésforrás. Ellentétes meglepetést okozott azonban a ruházkodási cikkek jelentős egyhavi drágulása; és bár a változás iránya megfelel a szezonális folyamatoknak, a megszokottnál erősebb volt az áremelkedés
- írta az ING elemzője.
Az MBH Bank elemzői szerint is meglepetés a 2 százalék alatti inflációs adat, de nem volt egyszerű eleve az sem, hogy az elemzést pontosan készítsék el még az adatok előtt. Kiemelték, hogy bár a szolgálatatások is drágultak, messze nem akkora mértékben, mint arra számítottak volna.
Nagy bizonytalanságot okozott az előrejelzésben – a januári hideg időjárás, és az erre adott kormányzati reakció miatt – a háztartási energia árának várható alakulása, ami végül a várakozásunknál sokkal jobban alakult. A szolgáltatások árindexének emelkedése is a vártnál alacsonyabb volt, ahogyan az élelmiszereké is. Ami azért figyelmeztető jel, az az, hogy az élelmiszerek között elszámolt házon kívüli étkezés továbbra is gyors ütemben drágul, éves szinten 7%-ot még mindig meghaladó ütemben, amiben a munkaerőköltségek emelkedése játszhat elsősorban szerepet
- írták elemzésükben.
Országgyűlési választások 2026: a szavazók többsége nem tud erről az új szabályról, pedig a végeredmény is múlhat rajta
A szavazás módja nem változott: a szavazat kizárólag tollal kitöltve érvényes, ehhez saját eszközt is lehet használni.
Nagyobb a deficit hónapról hónapra nézve, mint az előző évi adathoz képest: a legtöbb alágazatban alulmúlta a tavalyi szintet a teljesítmény.
Csaknem négy százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos időszakához mérten.
1,8 százalékos volt az átlagos drágulás az előző év azonos adataihoz képest. A legnagyobb drágulást a húskonzerv szenvedte el, de a szolgáltatások is komolyat drágultak.
Jelentősen erősödött a forint a főbb devizákkal szemben szerda reggelre a nemzetközi devizapiacon.
A részvénypiac forgalma 25,7 milliárd forint volt, a vezető részvények emelkedtek a legutóbbi, múlt hét csütörtöki záráshoz képest.
A nemzetiségi névjegyzékbe vett választópolgárok legkésőbb április 9-én, csütörtök 16 óráig kérhetik törlését a nemzetiségi névjegyzékből.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 382,01 forintról 381,84 forintra csökkent 18 órakor.
Közeleg az elképesztő energiasokk Magyarországra: ez a két berendezés mentheti meg a családokat a brutális rezsitől
A nemzetközi konfliktusok kirobbanása drasztikusan megemelte a kőolaj és a földgáz világpiaci árát.
Az amerikai kőolaj behozatala fontos lépés lehet a beszerzési források diverzifikációjában.
A fokozódó feszültség hatására az irányadó holland gáztőzsdén a jegyzés átlépte a megawattóránkénti 50 eurós szintet.
A háború nélkül az IMF globális gazdasági előrejelzésében 2026-ra 3,3 százalékos, 2027-re pedig 3,2 százalékos növekedéssel számolt.
A zökkenőmentes átállásnak köszönhetően gyorsan növekszik a közös fizetőeszköz társadalmi és vállalati támogatottsága.
Komoly figyelmeztetés futott be a jegybankból: kíméletlen szigorítás jöhet, ha tovább durvul a keleti konfliktus
Az Európai Központi Bank (EKB) Kormányzótanácsának tagja szerint az euróövezet monetáris politikáját nagymértékben meghatározza az iráni konfliktus.
Sürgős figyelmeztetést kaptak a választópolgárok: enélkül senkit sem fognak odaengedni a szavazófülkékhez áprilisban
Az április 12-i választáson a részvételhez elengedhetetlen egy érvényes, fizikai formátumú fényképes igazolvány bemutatása.
Kiderült, hova vándorol a legtöbb szavazó: ezekben a fővárosi kerületekben elképesztő lesz a zsúfoltság
Csaknem 60 ezren szavaznának a fővárosban átjelentkezéssel.
Még négy napig, csütörtökön 16 óráig kérhet a szavazáshoz mozgóurnát a helyi jegyzőtől levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül a Nemzeti Választási Iroda internetes oldalán.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben hétfő reggel a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
