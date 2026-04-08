Bevásárlókocsit toló fiatal nő kivágott felvétele, élelmiszervásárlás a szupermarketben. Kezében egy konzervdobozt tart, és a tápanyagcímkét olvassa. Rutin élelmiszer bevásárlás. Élelmiszer bevásárlás. Egészségesebb élelmiszer-v
Gazdaság

Megszólaltak a szakértők az inflációs adatról: alaposan meglepődtek, ez okozta

Pénzcentrum
2026. április 8. 13:30

Az elemzők egy részét meglepte, hogy az infláció még mindig 2 százalék alatti eredményt produkált, ám az okok ennek ellenére is világosak. 

Mint ma reggel a Pénzcentrum is beszámolt róla, 1,8 százalék lett a februári infláció, kevés emelkedés lett tehát az előző hónaphoz képest. Az elemzők a Pénzcentrumnak is értékelték az inflációs eredményt: mint többen írták, meglepetést jelentett, hogy 2 százalék alatti az infláció.

Kiss Péter, az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója úgy fogalmazott: megfelel a várakozásnak, hogy lassú emelkedés kezdődött az inflációban.

A piaci becslések közül lefelé kilógó előzetes várakozásunknak (1,7%) megfelelő éves inflációs adat kijelölte a februári mélypontot, ezzel elindult a lassú emelkedés, ami az év hátralévő részében várhatóan folytatódni fog. Ugyanakkor a jegybank csak félszemmel figyelheti a hazai inflációs folyamatokat, mivel a közel-keleti események alakulása most sokkal fontosabb. Éppen ezért, amíg nincs tartós megoldása a konfliktusnak, marad az adatvezérelt monetáris politika, ahol minden eszköz az asztalon van. Szerencsére a jegybank most jobb kiinduló helyzetben van, mint az orosz-ukrán háború kitörésekor, így a piaci árazások ellenére nem tartjuk valószínűnek a kamatok emelését, inkább egy hosszabb szünetre számítunk a kamatvágási ciklusban

- fogalmazott Kiss Péter. 

Virovácz Péter, az ING vezető elemzője szerint a viszonylag kis emelkedést az okozta, hogy egyelőre nem látszanak az élelmiszerek áraiban az iráni háború hatásai. 

Az élelmiszerárakba még nem gyűrűzött be a közel-keleti konfliktus hatása, amely elsősorban a műtrágya árán keresztül jelent majd a közeljövőben emelkedő költségnyomást a mezőgazdaság számára. Havi alapon 0,1 százalékkal mérséklődött az élelmiszerek ára márciusban. A tartós fogyasztási cikkek esetében a 0,4 százalékos havi áremelkedési ütem egészen visszafogottnak tekinthető, figyelembe véve a forint jelentős gyengülését a hónap során. Ez tehát az egyik lényeges meglepetésforrás. Ellentétes meglepetést okozott azonban a ruházkodási cikkek jelentős egyhavi drágulása; és bár a változás iránya megfelel a szezonális folyamatoknak, a megszokottnál erősebb volt az áremelkedés

- írta az ING elemzője.

Az MBH Bank elemzői szerint is meglepetés a 2 százalék alatti inflációs adat, de nem volt egyszerű eleve az sem, hogy az elemzést pontosan készítsék el még az adatok előtt. Kiemelték, hogy bár a szolgálatatások is drágultak, messze nem akkora mértékben, mint arra számítottak volna.

Nagy bizonytalanságot okozott az előrejelzésben – a januári hideg időjárás, és az erre adott kormányzati reakció miatt – a háztartási energia árának várható alakulása, ami végül a várakozásunknál sokkal jobban alakult. A szolgáltatások árindexének emelkedése is a vártnál alacsonyabb volt, ahogyan az élelmiszereké is. Ami azért figyelmeztető jel, az az, hogy az élelmiszerek között elszámolt házon kívüli étkezés továbbra is gyors ütemben drágul, éves szinten 7%-ot még mindig meghaladó ütemben, amiben a munkaerőköltségek emelkedése játszhat elsősorban szerepet

- írták elemzésükben.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #élelmiszer #jegybank #forint #drágulás #infláció #gazdaság #áremelkedés #idősek #nyugdíjak #monetáris politika #élelmiszerárak #elemzők #inflációs adat #árdrágulás #forint gyengülés #Közel-Kelet #zsemleindex

