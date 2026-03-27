Pörög a hitelpiac Magyarországon, egyre nagyobb összegeket vesznek fel a háztartások, miközben az infláció már visszahúzódott.
Erstések, figyelem! Komoly leállás jön a banknál, eddig fog tartani
Átfogó rendszerfejlesztést hajt végre az Erste Bank 2026. március 27. este és március 28. délelőtt között. Emiatt számos szolgáltatás, köztük a George applikáció, az átutalás és az online vásárlás is ideiglenesen elérhetetlenné válik. A fizikai bolti kártyás fizetés és a bankautomaták használata ugyanakkor a leállás alatt is zavartalan marad.
A pénzintézet tájékoztatása szerint a karbantartási munkálatok 2026. március 27-én 22 órától március 28-án délelőtt 10 óráig tartanak. Ebben a tizenkét órás időszakban az ügyfelek nem tudják használni a George mobilalkalmazást és annak webes felületét.
Emellett nem indíthatnak átutalásokat, valamint az internetes bankkártyás vásárlás és a banki SMS-szolgáltatás is szünetel. Fontos részlet, hogy a beérkező átutalásokat éjfél és hajnali négy óra között nem tudja fogadni a rendszer.
Az átmeneti leállás több lakossági és vállalati felületet is érint. Ide tartozik az Erste TeleBank, a Vállalati NetBank és az Electra, az Erste Business MobilBank, az API-csatornák, az online termékigénylés, valamint a lakástakarék-pénztári kifizetések online nyilatkozási felülete.
A bank tájékoztatása szerint az alapvető pénzügyi műveleteket nem akadályozza a fejlesztés. A fizikai üzletekben történő POS-terminálos kártyás fizetés, valamint az ATM-eken keresztüli készpénzfelvétel és -befizetés a karbantartás teljes ideje alatt zavartalanul működik majd.
