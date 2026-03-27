Hitel

Erstések, figyelem! Komoly leállás jön a banknál, eddig fog tartani

2026. március 27. 10:13

Átfogó rendszerfejlesztést hajt végre az Erste Bank 2026. március 27. este és március 28. délelőtt között. Emiatt számos szolgáltatás, köztük a George applikáció, az átutalás és az online vásárlás is ideiglenesen elérhetetlenné válik. A fizikai bolti kártyás fizetés és a bankautomaták használata ugyanakkor a leállás alatt is zavartalan marad.

A pénzintézet tájékoztatása szerint a karbantartási munkálatok 2026. március 27-én 22 órától március 28-án délelőtt 10 óráig tartanak. Ebben a tizenkét órás időszakban az ügyfelek nem tudják használni a George mobilalkalmazást és annak webes felületét.

Emellett nem indíthatnak átutalásokat, valamint az internetes bankkártyás vásárlás és a banki SMS-szolgáltatás is szünetel. Fontos részlet, hogy a beérkező átutalásokat éjfél és hajnali négy óra között nem tudja fogadni a rendszer.

Rekordot döntött a hitelőrület Magyarországon: erre verik el a milliókat, de van egy buktató, amiről kevesen tudnak
Pörög a hitelpiac Magyarországon, egyre nagyobb összegeket vesznek fel a háztartások, miközben az infláció már visszahúzódott.

Az átmeneti leállás több lakossági és vállalati felületet is érint. Ide tartozik az Erste TeleBank, a Vállalati NetBank és az Electra, az Erste Business MobilBank, az API-csatornák, az online termékigénylés, valamint a lakástakarék-pénztári kifizetések online nyilatkozási felülete.

A bank tájékoztatása szerint az alapvető pénzügyi műveleteket nem akadályozza a fejlesztés. A fizikai üzletekben történő POS-terminálos kártyás fizetés, valamint az ATM-eken keresztüli készpénzfelvétel és -befizetés a karbantartás teljes ideje alatt zavartalanul működik majd.

Áru hitelezése
Áru hitelezése esetén az adós az áru birtokába jut, és azt csak bizonyos idő elteltével kell kifizetnie. Árut nem feltétlenül a tőkeerősebb cég hitelez a kevésbé tőkeerősnek: áruhitelezés az is, amikor egy szállító beszállítja egy nagyáruházba a termékeit, a nagyáruház pedig csak 90 nappal később fizet. Az áruhitelezéshez kapcsolódó speciális fogalom a váltó.

