Újabb határt lépett át Magyarország: eljárás indult ellenünk - ennek csúnya vége is lehet

Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen a kriptotörvény tavalyi módosítása miatt, amely a bizottság szerint károsította az ügyfeleket és jogbizonytalanságot teremtett - közölte az európai szervezet.

Felszólító levél útján kötelezettségszegési eljárást indít Magyarország ellen az Európai Bizottság a magyar kriptotörvény tavalyi módosítása miatt. A bizottság pénteki közleménye szerint a magyar kormány megszegte a kriptoeszközök piacairól szóló (EU) 2023/1114. (MICA) rendeletet.

A kormány tavaly ősszel iparági egyeztetés nélkül fogadta el a módosítást, ami után a kriptoszolgáltatók sorra függesztették fel magyarországi tevékenységüket, mivel teljesíthetetlennek ítélték az új feltételeket. A módosítás értelmében nemcsak a jogosulatlan szolgáltatók, hanem ügyfeleik is bűnelkövetővé válhattak.

Az Európai Bizottság megállapította, hogy a módosítás károsította az ügyfeleket és jogbizonytalanságot teremtett, mivel egyes kriptoeszköz-szolgáltatók kénytelenek voltak felfüggeszteni vagy megszüntetni bizonyos szolgáltatásaikat.

A magyar szabályozás példátlan módon dupla hatósági kontrollt írt elő: felhatalmazta a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának (SZTFH) elnökét, hogy rendeletben szabályozza a kriptotranzakciók "validálását". Ez a folyamat minden egyes ügyfél és ügylet azonosítására szolgál, amit a MICA szerint a szolgáltatóknak egyébként is meg kell tenniük.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A validálási tevékenységet csak az SZTFH által engedélyezett speciális vállalkozás végezheti, és jelenleg egyetlen ilyen létezik: a kormányhoz köthető szereplők által működtetett Caduceus Zrt. A bizottság két hónapot adott a magyar kormánynak a válaszadásra.