Újabb határt lépett át Magyarország: eljárás indult ellenünk - ennek csúnya vége is lehet
Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen a kriptotörvény tavalyi módosítása miatt, amely a bizottság szerint károsította az ügyfeleket és jogbizonytalanságot teremtett - közölte az európai szervezet.
Felszólító levél útján kötelezettségszegési eljárást indít Magyarország ellen az Európai Bizottság a magyar kriptotörvény tavalyi módosítása miatt. A bizottság pénteki közleménye szerint a magyar kormány megszegte a kriptoeszközök piacairól szóló (EU) 2023/1114. (MICA) rendeletet.
A kormány tavaly ősszel iparági egyeztetés nélkül fogadta el a módosítást, ami után a kriptoszolgáltatók sorra függesztették fel magyarországi tevékenységüket, mivel teljesíthetetlennek ítélték az új feltételeket. A módosítás értelmében nemcsak a jogosulatlan szolgáltatók, hanem ügyfeleik is bűnelkövetővé válhattak.
Az Európai Bizottság megállapította, hogy a módosítás károsította az ügyfeleket és jogbizonytalanságot teremtett, mivel egyes kriptoeszköz-szolgáltatók kénytelenek voltak felfüggeszteni vagy megszüntetni bizonyos szolgáltatásaikat.
A magyar szabályozás példátlan módon dupla hatósági kontrollt írt elő: felhatalmazta a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának (SZTFH) elnökét, hogy rendeletben szabályozza a kriptotranzakciók "validálását". Ez a folyamat minden egyes ügyfél és ügylet azonosítására szolgál, amit a MICA szerint a szolgáltatóknak egyébként is meg kell tenniük.
A validálási tevékenységet csak az SZTFH által engedélyezett speciális vállalkozás végezheti, és jelenleg egyetlen ilyen létezik: a kormányhoz köthető szereplők által működtetett Caduceus Zrt. A bizottság két hónapot adott a magyar kormánynak a válaszadásra.
