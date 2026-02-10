Leállt az MBH mobilbankja, nem fogadnak a fiókok: technikai hiba történt

A korábbi BB Netbank működik egyedül, de a fiókokban sem lehet most ügyet intézni. A bank azt ígéri, amint lehet, újra menni fognak az elektronikus csatornák.

Egy technikai hiba miatt teljesen lállttak az MBH elektronikus csatornái kedden reggel, erről maga a pénzintézet adott tájékoztatást. Mint közölték a korábbi Budapest Bankos netbank kivételével minden kommunikációs csatorna működése szünetel, és nem lehet ügyet intézni a baknkfiókokban sem.

Az MBH azt is írta, hogy a bankkártyák - az aktuális egyenleg erejéig - használhatóak. A munkatársak dolgoznak a hiva elhárításán.

Technikai hiba miatt elektronikus csatornáink - az MBH Netbank (korábban BB) kivételével - átmenetileg nem elérhetőek, és a fióki ügyintézés is szünetel. Ügyfeleink bankkártyájukat zavartalanul tudják használni aktuális egyenlegük erejéig. Munkatársaink nagy erővel dolgoznak a hiba elhárításán. Az esetleges kellemetlenségért ezúton is elnézést kérünk és köszönjük ügyfeleink türelmét!

- írta kedd reggeli közleményében az MBH Bank.