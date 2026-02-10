2026. február 10. kedd Elvira
Budapest, az Otthon Start Program indulása napján, 2025. szeptember 1.Az MBH Bank fiókja a Soroksári úton az Otthon Start Program indulása napján, 2025. szeptember 1-jén. Az új lakhatási konstrukció központi eleme a fix, 3 százalékos
Hitel

Leállt az MBH mobilbankja, nem fogadnak a fiókok: technikai hiba történt

Pénzcentrum
2026. február 10. 08:52

A korábbi BB Netbank működik egyedül, de a fiókokban sem lehet most ügyet intézni. A bank azt ígéri, amint lehet, újra menni fognak az elektronikus csatornák.

Egy technikai hiba miatt teljesen lállttak az MBH elektronikus csatornái kedden reggel, erről maga a pénzintézet adott tájékoztatást. Mint közölték a korábbi Budapest Bankos netbank kivételével minden kommunikációs csatorna működése szünetel, és nem lehet ügyet intézni a baknkfiókokban sem.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az MBH azt is írta, hogy a bankkártyák - az aktuális egyenleg erejéig - használhatóak. A munkatársak dolgoznak a hiva elhárításán.

Technikai hiba miatt elektronikus csatornáink - az MBH Netbank (korábban BB) kivételével - átmenetileg nem elérhetőek, és a fióki ügyintézés is szünetel. Ügyfeleink bankkártyájukat zavartalanul tudják használni aktuális egyenlegük erejéig. Munkatársaink nagy erővel dolgoznak a hiba elhárításán. Az esetleges kellemetlenségért ezúton is elnézést kérünk és köszönjük ügyfeleink türelmét!

- írta kedd reggeli közleményében az MBH Bank.
Címlapkép: Getty Images
