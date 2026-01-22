2026. január 22. csütörtök Vince, Artúr
-1 °C Budapest
Magyar forint érme és bankjegyek háttérként.
Hitel

Rengeteg ingyenpénzt vágnak utánad a magyar bankok 2026-ban: ez kell csak hozzá

Pénzcentrum
2026. január 22. 19:01

Az Otthon Start-program kiugró népszerűsége éles versenyt indított a bankok között: ma már gyakorlatilag minden pénzintézet legalább 200 ezer forintos jóváírással próbálja megszerezni az ügyfeleket. A plusz pénzen felül kamatkedvezményekkel és különböző díjelengedésekkel is igyekeznek vonzóbbá tenni ajánlataikat - írta a Bankmonitor.

Az MNB statisztikái szerint 2024 novemberében 222,64 milliárd forint értékben kötöttek Otthon Start hitelszerződéseket, ami az összes lakáshitel-szerződés 81,26 százalékát adta. Ez a kiemelkedő arány jól mutatja, miért igyekszik minden bank minél nagyobb szeletet kihasítani ebből a piacból.

A konstrukció a pénzintézetek számára is kifejezetten vonzó: a januárban megkötött szerződéseknél az ügyfelek által fizetett kamat és az állami támogatás együtt évi 8,08 százalékos bevételt jelent, szemben a jelenlegi piaci lakáshitelek körülbelül 6,5 százalékos kamatszintjével.

A bankok három fő eszközzel próbálják elérni az érdeklődőket: egyszeri pénzbeli jóváírást kínálnak, három százalék alatti kamatot adnak, illetve különböző díjakat engednek el vagy vállalnak át.

A Bankmonitor összefoglalója szerint a CIB Bank a 2026 első negyedévében befogadott igénylésekre 200 ezer forintos jóváírást biztosít, amelyet a folyósítást követő 30 napon belül utal át. A támogatást azonban vissza kell fizetni, ha az ügyfél három éven belül végtörleszti a hitelt.

Az Erste Bank szintén 200 ezer forintos jóváírást kínál, ám feltétel az aktív számlavezetés, valamint a marketingcélú megkeresésekhez való hozzájárulás. Itt is visszafizetési kötelezettség merül fel, ha az ügyfél három éven belül jelentős összegben előtörleszt.

A Gránit Bank 200 ezer forintos támogatása a 2025 decemberétől 2026 januárjáig befogadott kérelmekre érvényes, minimum havi 250 ezer forintos jövedelemátutalás mellett. A K&H Bank ugyanekkora jóváírást ad, de cserébe lakásbiztosítás megkötését és legalább három évig történő fenntartását várja el.

A MagNet Bank 10 millió forint feletti hitelek esetén nyújt 200 ezer forint jóváírást. Az MBH Bank alapesetben szintén 200 ezer forintot fizet, amely Fundamenta lakás-takarékpénztári szerződéssel kiegészítve 220 ezer forintra nőhet. Az OTP Bank legfeljebb 240 ezer forintot ír jóvá, ám ezt kizárólag lakás-előtakarékossági számlán helyezi el.

A Raiffeisen Bank 200 ezer forintos támogatást ad a 2026 első negyedévében benyújtott igénylésekre. Az UniCredit Bank eltérő konstrukciót alkalmaz: egyhavi törlesztőrészletet – minimum 100 ezer forintot – ír jóvá, ami a maximális hitelösszeg és a legrövidebb futamidő mellett akár 480 ezer forint is lehet.

Bár kezdetben mindenki a fix, három százalékos kamattal számolt, több bank ennél is kedvezőbb ajánlatot ad. Az MBH Bank meghatározott ügyfélkörnek 2,79 százalékos kamatot kínál, a Gránit Bank megfelelő jövedelemátutalás esetén 2,85 százalékon hitelez, az UniCredit Bank 2,90, a CIB Bank pedig 2,95 százalékos kamattal dolgozik.

A különbség hosszú távon érezhető: egy 33 millió forintos, 25 éves futamidejű hitel esetén a 2,79 és a 3 százalékos kamat között mintegy egymillió forinttal alacsonyabb teljes visszafizetendő összeg adódik. Az alacsonyabb kamatnál a havi törlesztőrészlet körülbelül 153 ezer, míg a három százalékos kamatnál 156 500 forint.

A hitelhez kapcsolódó járulékos költségek – például az értékbecslés, a közjegyzői díj, a tulajdoni lap lekérése vagy a jelzálogjog bejegyzése – terén is komoly verseny zajlik. Ezeket a díjakat a bankok részben vagy teljes egészében átvállalhatják, ugyanakkor nem minden pénzintézet fedezi például a jelzálog-bejegyzés költségét.

A vonzó kamatok és jóváírások mellett az sem mellékes, mennyire szigorú a hitelbírálat. A bankok eltérően kezelhetik a külföldi jövedelmeket, a gyermekgondozási ellátásokat vagy a vállalkozói bevételeket, és abban is különbségek lehetnek, hogy milyen típusú ingatlanokat fogadnak el fedezetként.

Az érdeklődőknek ezért érdemes először ellenőrizniük, hogy megfelelnek-e a jogszabályi feltételeknek, ezt követően pedig a saját helyzetükre szabva összevetni a különböző banki ajánlatokat – nemcsak a kamatok, hanem a jóváírások, a díjkedvezmények és a hitelbírálat szigorúsága alapján is.
Címlapkép: Getty Images
#hitel #lakás #lakásvásárlás #bank #kamat #állami támogatás #bankok #bankmonitor #otthon start #2026

