Rengeteg ingyenpénzt vágnak utánad a magyar bankok 2026-ban: ez kell csak hozzá

Az Otthon Start-program kiugró népszerűsége éles versenyt indított a bankok között: ma már gyakorlatilag minden pénzintézet legalább 200 ezer forintos jóváírással próbálja megszerezni az ügyfeleket. A plusz pénzen felül kamatkedvezményekkel és különböző díjelengedésekkel is igyekeznek vonzóbbá tenni ajánlataikat - írta a Bankmonitor.

Az MNB statisztikái szerint 2024 novemberében 222,64 milliárd forint értékben kötöttek Otthon Start hitelszerződéseket, ami az összes lakáshitel-szerződés 81,26 százalékát adta. Ez a kiemelkedő arány jól mutatja, miért igyekszik minden bank minél nagyobb szeletet kihasítani ebből a piacból.

A konstrukció a pénzintézetek számára is kifejezetten vonzó: a januárban megkötött szerződéseknél az ügyfelek által fizetett kamat és az állami támogatás együtt évi 8,08 százalékos bevételt jelent, szemben a jelenlegi piaci lakáshitelek körülbelül 6,5 százalékos kamatszintjével.

A bankok három fő eszközzel próbálják elérni az érdeklődőket: egyszeri pénzbeli jóváírást kínálnak, három százalék alatti kamatot adnak, illetve különböző díjakat engednek el vagy vállalnak át.

A Bankmonitor összefoglalója szerint a CIB Bank a 2026 első negyedévében befogadott igénylésekre 200 ezer forintos jóváírást biztosít, amelyet a folyósítást követő 30 napon belül utal át. A támogatást azonban vissza kell fizetni, ha az ügyfél három éven belül végtörleszti a hitelt.

Az Erste Bank szintén 200 ezer forintos jóváírást kínál, ám feltétel az aktív számlavezetés, valamint a marketingcélú megkeresésekhez való hozzájárulás. Itt is visszafizetési kötelezettség merül fel, ha az ügyfél három éven belül jelentős összegben előtörleszt.

A Gránit Bank 200 ezer forintos támogatása a 2025 decemberétől 2026 januárjáig befogadott kérelmekre érvényes, minimum havi 250 ezer forintos jövedelemátutalás mellett. A K&H Bank ugyanekkora jóváírást ad, de cserébe lakásbiztosítás megkötését és legalább három évig történő fenntartását várja el.

A MagNet Bank 10 millió forint feletti hitelek esetén nyújt 200 ezer forint jóváírást. Az MBH Bank alapesetben szintén 200 ezer forintot fizet, amely Fundamenta lakás-takarékpénztári szerződéssel kiegészítve 220 ezer forintra nőhet. Az OTP Bank legfeljebb 240 ezer forintot ír jóvá, ám ezt kizárólag lakás-előtakarékossági számlán helyezi el.

A Raiffeisen Bank 200 ezer forintos támogatást ad a 2026 első negyedévében benyújtott igénylésekre. Az UniCredit Bank eltérő konstrukciót alkalmaz: egyhavi törlesztőrészletet – minimum 100 ezer forintot – ír jóvá, ami a maximális hitelösszeg és a legrövidebb futamidő mellett akár 480 ezer forint is lehet.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Bár kezdetben mindenki a fix, három százalékos kamattal számolt, több bank ennél is kedvezőbb ajánlatot ad. Az MBH Bank meghatározott ügyfélkörnek 2,79 százalékos kamatot kínál, a Gránit Bank megfelelő jövedelemátutalás esetén 2,85 százalékon hitelez, az UniCredit Bank 2,90, a CIB Bank pedig 2,95 százalékos kamattal dolgozik.

A különbség hosszú távon érezhető: egy 33 millió forintos, 25 éves futamidejű hitel esetén a 2,79 és a 3 százalékos kamat között mintegy egymillió forinttal alacsonyabb teljes visszafizetendő összeg adódik. Az alacsonyabb kamatnál a havi törlesztőrészlet körülbelül 153 ezer, míg a három százalékos kamatnál 156 500 forint.

A hitelhez kapcsolódó járulékos költségek – például az értékbecslés, a közjegyzői díj, a tulajdoni lap lekérése vagy a jelzálogjog bejegyzése – terén is komoly verseny zajlik. Ezeket a díjakat a bankok részben vagy teljes egészében átvállalhatják, ugyanakkor nem minden pénzintézet fedezi például a jelzálog-bejegyzés költségét.

A vonzó kamatok és jóváírások mellett az sem mellékes, mennyire szigorú a hitelbírálat. A bankok eltérően kezelhetik a külföldi jövedelmeket, a gyermekgondozási ellátásokat vagy a vállalkozói bevételeket, és abban is különbségek lehetnek, hogy milyen típusú ingatlanokat fogadnak el fedezetként.

Az érdeklődőknek ezért érdemes először ellenőrizniük, hogy megfelelnek-e a jogszabályi feltételeknek, ezt követően pedig a saját helyzetükre szabva összevetni a különböző banki ajánlatokat – nemcsak a kamatok, hanem a jóváírások, a díjkedvezmények és a hitelbírálat szigorúsága alapján is.