KHR lista: mit jelent a negatív KHR lista, a rossz adós lista lekérése, törlése, hiteligénylés

Amennyiben bármilyen hitelt, például lakáshitelt szeretnénk felvenni, a legfontosabb feltételek közé tartozik az, hogy hitelképesek vagyunk-e. A hitelképesség vizsgálata számos szempont alapján történik, melyek közül az egyik a hiteltörténeti előzmények áttekintése, amelyet a KHR rendszerében találunk. Nézzük, mi a KHR lista jelentése és hogyan történik a negatív KHR lista lekérdezés, miben más a KHR lista, mint a régi rossz adós lista, amelyet BÁR lista néven ismertünk! Lehetséges-e a KHR lista törlés kérelem alapján és a KHR lista Ügyfélkapun keresztül hogyan kérhető le?

A KHR lista értelmezése közel sem olyan bonyolult, mint azt elsőre gondolnánk: az adóslista lekérdezés, avagy a KHR lista lekérdezés gyors és egyszerű folyamat, amelyet többféleképpen is intézhetünk. Na de mégis, mi a KHR lista jelentése, a KHR lista mit jelent hitelfelvétel esetén? Cikkünkből most megtudhatod, a KHR lista hitel szempontjából miért fontos, BÁR lista után hitel hogyan kapható és hogyan lehetséges a BÁR lista törlés, újabban a KHR lista törlés kérelemre vagy anélkül. A KHR lista Ügyfélkapuról hogyan kérhető le, mennyi a KHR lista elévülési ideje és mi mindent érdemes tudni a BÁR lista törlés kapcsán?

A KHR lista jelentése: a KHR lista mit jelent?

A köznyelvben csak KHR lista néven nevezzük a Központi Hitelinformációs Rendszer hiteltörténeti, hitel visszafizetési nyilvántartását. A KHR lista gyakorlatilag egy olyan bankközi adatbázis, amelyben a hitelintézetek megosztják egymás között az ügyfeleikkel kapcsolatos tudnivalókat, így a KHR lista lekérdezést követően a bankok könnyedén megismerhetik a hitelfelvételért folyamodó magánszemélyek vagy vállalkozások adatait és hitelelőzményeit.

A KHR lista hitelfelvétel szempontjából azért fontos, hogy a bankok elkerüljék a magánszemélyek túlzott mértékű eladósodását, emellett a negatív KHR lista lekérdezése abban is segíti őket, hogy ne adjanak hitelt azoknak az ügyfeleknek, akik kockázatot jelentenek egy hitel visszafizetése során. Fontos tudnunk, hogy a KHR listán mindenki szerepel, aki bármilyen hitelszerződésben szerepet tölt be vagy töltött be a múltban. Abban az esetben, ha valaki bármely okból kifolyólag felkerül a KHR rossz adós lista soraira, a változásról az adatbázist üzemeltető BISZ Zrt. az adott személyt 30 napon belül értesíti.

KHR lista vagy BÁR lista? Mi a különbség?

A KHR lista elődje 1995-től 2005-ig a Bankközi Adós- és Hitelinformációs Rendszer, röviden csak a BÁR lista volt, ezt a kifejezést azonban ma már csak ragadványnévként használjunk. Ha valaki felkerült a rossz adós listára, a BÁR lista után hitelt addig nem kaphatott, amíg meg nem történt a BÁR lista törlés, azaz amíg valaki nem rendezte ügyeit és le nem került a BÁR listáról. A BÁR lista hitel szempontjából ugyanazt a szerepet töltötte be, mint most a KHR lista: a BÁR lista lekérése után a bankok számára láthatóvá vált az ügyfelek hiteltörténete, illetve, hogy „rossz” vagy „jó” adósnak minősült-e.

KHR negatív adós lista: a negatív KHR lista mit jelent, ki kerül fel rá?

A KHR lista lekérdezés célja tehát az, hogy kiderüljön, az ügyfél jó vagy rossz adósnak minősül-e. A pozitív KHR listán szereplő alacsony kockázatú jó adósok könnyebben, jobb feltételekkel juthatnak hitelhez, ellenben a negatív KHR lista szereplői – mivel kockázatos ügyfeleknek bizonyulnak – nem biztos, hogy megkapják a kölcsönt, amelyért folyamodtak.

A negatív KHR listára tipikusan akkor kerül fel valaki:

ha törlesztési mulasztást követ el (nem fizeti a törlesztőrészleteket), vagy ha a következő két feltétel egyidejűleg teljesül rá nézve: tartozása összege meghaladja a mindenkori minimálbér összegét és a hitelszerződésben rögzített kötelezettségeinek több mint 90 napon keresztül nem tesz eleget; illetve, ha hitelkártyával, bankkártyával való visszaélés és hamis okiratokkal vagy más dokumentumokkal való csalás kapcsán bírósági végzésben bűnösnek minősítik.

A KHR lista lekérdezése: hogyan történik az adóslista lekérdezése?

A pozitív és negatív KHR lista lekérdezés többféleképpen is történhet. A legegyszerűbb megoldás az, ha a KHR lista Ügyfélkapu+-on keresztül történő lekérdezését választjuk - ehhez Ügyfélkapu+ vagy DÁP regisztráció szükséges. Abban az esetben, ha valakinek nincs Ügyfélkapu+ regisztrációja, a KHR lista lekérdezés bármelyik magyarországi hitelintézetnél és a KHR-t üzemeltető BISZ Központi Hitelinformációs Zrt-nél egyaránt ingyenesen kezdeményezhető.

A KHR lista Ügyfélkapun történő lekérdezése: KHR lista lekérdezés lépésről lépésre

Amennyiben rendelkezünk Ügyfélkapu+ fiókkal, a KHR lista lekérdezés során a következő lépéseket kell követnünk:

lépjünk be az Ügyfélkapu+ fiókunkba; válasszuk ki a „Saját hiteljelentés igénylése” szolgáltatást, majd kattintsunk az „Ügyintézés indítása” gombra; ezt követően automatikusan betöltődik az igénylőlap, kitöltve a személyes adatainkkal; válasszuk ki, hogy milyen formában kérjük az adatokat (postacímre vagy elektronikus úton, az ügyfélkapus tárhelyre kérhető); kattintsunk az űrlap fejlécében a „Kitöltés befejezése” gombra – ezután egy köztes oldal töltődik be, amelyen a „Beküldés folytatása” gombra kell kattintani; a sikeres igénylésről az ügyfélkapus tárhelyre kapunk értesítést – ide fog megérkezni a KHR Hiteljelentés is.

A KHR lista lekérdezés Ügyfékkapuval a leggyorsabb, amennyiben a tartós tárhelyre kértük a KHR adatszolgáltatást – ebben az esetben 3 munkanapon belül megkapjuk a kért adatokat.

Milyen adatok szerepelnek a KHR listán?

A KHR lista adatbázisa a következő alapvető adatokat tartja nyilván mindenkiről, aki jelenleg vagy a múltban hitelszerződésben szerepet töltött be:

születési név és viselt név;

születés helye, ideje;

anya születési neve;

állampolgárság;

személyazonosító okmányok száma (pl. személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély stb.)

lakcím, levelezési cím;

e-mail cím;

hitelszerződés(ek) adatai;

rögzített hitelszerződésben betöltött szerep (pl. adós, adóstárs, kezes stb.).

A KHR lista értelmezése: melyik státusz mit jelent, mennyi a KHR lista elévülés ideje?

A negatív KHR lista kapcsán érdemes tudnunk, hogy a KHR rendszere különbséget tesz az „aktív” és a „passzív” státuszú rossz adósok között. Az aktív státuszú rossz adósok közé tartoznak azok, akiknek a tartozásának az összege meghaladja a mindenkori minimálbért, ezzel egyidejűleg hitelkötelezettségeinek több mint 90 napja nem tesz eleget – ezeknek az adósoknak a többségét a hitelintézetek visszautasítják, nehezen kapnak hitelt (kizárólag személyi kölcsönt tudnak felvenni, kevés intézetnél, magas THM-mel).

Miután egy aktív státuszú rossz adós törlesztette (vagy behajtották rajta) adósságát, további 1 éven keresztül passzív státuszban szerepel a negatív KHR listán – mindez automatikusan történik, nincs KHR lista törlés kérelem. Passzív státuszban is nehezebben kaphat egy ügyfél hitelt, azonban több lehetősége van, mint egy aktív státuszúnak. Ha az említett 1 éves időszak letelt – és az ügyfél nem követett el olyan vétséget, ami miatt visszakerülhetne az aktív státuszú negatív adósok listájára – lekerül a negatív KHR listáról és újra jó adósnak minősül (kaphat hitelt). A negatív KHR lista elévülés ideje bűncselekmény elkövetése – pl. hitelkártyával, bankkártyával való visszaélés - esetén 5 év.