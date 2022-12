BAR lista lekérdezés online: mutatjuk, mi az a BAR lista és mikor évül el!

Magyarországon mindenki, aki valamilyen szempontból adósnak minősül, szerepel a régebben BAR lista néven említett rendszerben, amelyet manapság már KHR listának nevezünk. Tudd meg, mi a passzív BAR lista és az aktív BAR lista, ki szerepel rajtuk, ki minősül „rossz adósnak”? Mutatjuk, a BAR lista mi az, mi a BAR lista célja és milyen büntetésekben szerepelnek a magyar feketelistás adósok!

Cikkünkben eláruljuk, mi az a BAR lista, mi a BAR lista célja, hogyan segíti a bankokat és a magánszemélyeket. Tudd meg, a BAR lista mikor évül el, hogyan tudhatjuk meg, hogy szerepelünk-e a BAR listán? Hogyan történik a KHR BAR lista lekérdezése online, egyszerűen. Amellett, hogy eláruljuk, mikor évül el a BAR lista, azt is megtudhatod, milyen hátrányai vannak annak, ha valaki az aktív vagy passzív BAR listán szerepel!

Mi az a BAR lista?

A BAR lista („bárlista”) a régi Bankközi Adós- és Hitelinformációs Rendszert jelentette, 1995-től 2005-ig hívták hivatalosan ezen a néven, ma már inkább ragadványnévként maradt meg az emberek emlékezetében. A megújult BAR lista nem más, mint a KHR lista, azaz a Központi Hitelinformációs Rendszer adóslistája, amelyen minden magánszemély és vállalkozás hitelvisszafizetési múltja szerepel.

Mi a BAR lista célja?

A BAR lista, azaz a KHR lista egy olyan bankközi adatbázis, amelyben a bankok megosztják egymással az ügyfeleik alapadatait és hiteltörténetét, hogy egy komplex képet nyerjenek leendő új ügyfelükről, mielőtt üzleti kapcsolatba bonyolódnának vele. A BAR lista célja, hogy a bankok ne adhassanak kölcsön olyan ügyfeleknek, akik kockázatot jelentenek az adósság visszafizetése tekintetében (elkerülhetjük például azt, hogy egy adott személy több banknál egyszerre nagyösszegű személyi kölcsönöket folyósítson, ugyanazzal a keresetigazolással).

Korábban a bankok a szigorúbb, banktitokra vonatkozó szabályok miatt nem láttak bele az új ügyfelek más bankoknál zajló hitelügyleteibe – nem hiába, hiszen a kapcsolat alapja a bizalom. A BAR lista abból a célból jött létre, hogy az adósokat és a bankokat egyaránt védje, ma már minden bank a tagja, így kölcsönösen rálátnak az ügyfelek előzményeire. Fontos tudnunk, hogy létezik pozitív BAR lista és negatív BAR lista is, utóbbi esetben megkülönböztetésre kerül az aktív és a passzív BAR lista.

A „jó adós” előnyei

A BAR lista lekérdezés során kideríthetjük, hogy hiteltörténetünk alapján jó vagy rossz adósnak minősülünk-e. A BAR lista szempontjából jó adós az, aki kihágások, csúszások nélkül törleszti korábbi hitelét (ha van ilyen), ezért a bankok megbízható ügyfélnek minősítik és előnyben részesítik hitelfelvételnél. A jó adósok hamarabb, könnyebben juthatnak kölcsönhöz, aránylag jobb feltételekkel, mint azok, akik szerepelnek a BAR lista negatív tartományában.

Ki a „rossz adós”?

A negatív BAR lista szereplői azok a személyek, akik nem fizetik az előírások szerint az adósságukat, tipikusan, ha törlesztési mulasztásuk van, vagy ha a következő két feltétel egyszerre érvényes rájuk:

a mindenkori minimálbér összegét meghaladó mértékben tartoznak több, mint 90 napon keresztül nem tesznek eleget a hitelszerződésben rögzített kötelezettségeiknek.

Továbbá felkerül a BAR listára az is, akit a bíróság bűnösnek minősít hitelkártyával, bankkártyával való visszaélésben, okiratokkal, dokumentumokkal kapcsolatos csalásban. Ilyen esetekben a rossz adós vagy a bűnöző felkerül a negatív BAR listára, ráadásul 5 évre – arról, ha valaki a BAR lista rossz oldalán szerepel, a bank 30 napon belül értesítést küld.

Aktív és passzív BAR lista: mikor évül el a BAR lista?

A BAR lista, azaz a KHR lista tartalmazza az ügyfelek személyes adatait (születési név és viselt név, születés helye, ideje, állampolgárság, személyiazonosító okmány(ok) száma, lakcím és levelezési cím, e-mail cím), múltbéli hitelszerződéseit, illetve a hitelszerződésben betöltött szerepét – pl. ha valaki adóstárs egy lakáshitelnél. Az aktív BAR lista szereplői azok, akikre a fent leírt két feltétel egyszerre teljesül, a passzív BAR lista pedig azokat a személyeket sorolja föl, akik korábban az aktív listán szerepeltek, de adósságuk már rendezésre került (akár ők maguk törlesztettek, akár behajtották rajtuk).

A „rossz adósok” az adósság törlesztése után még 1 évig szerepelnek a passzív BAR listán (1 év a BAR lista elévülési ideje, ha nem bűncselekmény miatt kerül fel valaki), utána tiszta lappal folytathatják. Magyarországon az aktív BAR lista szereplői jóformán sehol sem kapnak kölcsönt (csak egy-két bank képez kivételt, pl. személyi kölcsön nyújtásában), viszont a passzív BAR lista nem a világ vége, ha nem is a legjobb feltétellel, de ők kaphatnak nagyobb hiteleket is – ha a passzív BAR lista rontja az esélyeinket, célszerű a hitelfelvétellel megvárni, míg lekerülünk róla.

A KHR BAR lista lekérdezése online

A BAR lista lekérdezése egy mindössze pár percet igénybe vevő folyamat, így könnyűszerrel tudjuk ellenőrizni, hogy fent vagyunk-e a listán vagy már lekerültünk róla. A BAR lista online, Ügyfélkapun keresztül is lekérdezhető, de kérhetünk a BAR lista kapcsán ingyenes tájékoztatást a KHR-t üzemeltető BISZ Központi Hitelinformációs Zrt-től is. A BAR lista információkat a bankunktól is lekérhetjük, ha ellátogatunk egy fiókba.