Mi az a KHR lista, ki kerül fel rá? Így történik a KHR lista lekérdezés online

A hitelképességünk szempontjából óriási jelentősége van annak, hogyan szerepelünk a KHR lista nevű bankközi adatbázisban, hiszen innen bármelyik pénzintézet lekérheti a hiteltörténeti előzményeinket. Ma de mi az a KHR lista és hogyan történik a KHR lista lekérdezés online Ügyfélkapu segítségével. Milyen adatok szerepelnek rólunk az adatbázisban?

Cikkünkben eláruljuk, mi a KHR lista lényege, kik hozták létre, milyen adatokat tartalmaz és hogyan lehet hozzáférni az adatbázishoz. KHR lista lekérdezés Ügyfélkapu regisztrációval hozzáférhető? A KHR lista lekérdezés mennyi idő alatt megy végbe, ki kerül fel a KHR bázisába? A KHR lista lekérdezés online 2018 óta lehetséges? Tudd meg, a KHR lista mi az, hogyan használják a bankok az ügyfelekkel kapcsolatos tájékozódásban!

Mi a KHR lista?

KHR lista néven említjük a Központi Hitelinformációs Rendszer nyilvántartásában a magánszemélyek és a vállalkozások hitelvisszafizetési múltját. Egy olyan bankközi adatbázisról van szó, amelyben a bankok megosztják egymás közt az ügyfelekkel kapcsolatos adatokat, hogy egy adott hitelfelvétel előtt a pénzintézet komplex képet nyerjen az ügyfélről. A KHR lista célja, hogy a bank ne adhasson kölcsön olyan személynek/vállalkozásnak, akik kockázatot jelentenek a visszafizetéssel kapcsolatban, illetve ezzel elkerülhetjük a magánszemélyek túlzott eladósodását is.

A KHR lista elődje a BAR lista volt (Bankközi Adós- és Hitelinformációs Rendszer). Amikor egy banknál hitelért folyamodunk, az ügyintéző a KHR lista lekérdezés során rálát arra, hogy jó vagy rossz adósok vagyunk-e – ha jó adósnak minősülünk, könnyebben kapunk hitelt, jobb feltételekkel. Ha valakinek a KHR listán negatív értékelése található (negatív KHR lista), kockázatos ügyfélként nem biztos, hogy könnyen kölcsönhöz jut.

KHR lista ki kerül fel?

Mindenki szerepel a KHR listán, akinek bármilyen hitelszerződése van, vagy hitelszerződésben szerepet tölt be. Ami a mi szempontunkból érdekes, az a negatív KHR lista, amire az adósságukat rosszul fizető ügyfelek kerülnek fel. Akkor kerül fel valaki erre a listára, ha nem fizeti időben a törlesztőrészelet (törlesztési mulasztás), vagy ha a következő két feltétel egyszerre, egyidejűleg teljesül rá nézve:

a mindenkori minimálbér összegét meghaladó mértékben tartozik

és több, mint 90 napon keresztül nem tesz eleget a hitelszerződésben rögzített kötelezettségeknek.

Akkor is felkerülhet valaki a negatív KHR listára, ha hitelkártyával, bankkártyával kapcsolatos visszaélésben bírósági végzés bűnösnek minősíti (5 évig fenn lesz a listán). Ugyanígy hamis okiratokkal, dokumentumokkal való csalás esetén is felkerülhetünk a KHR listára, szintén 5 évre. Ha valaki felkerül a KHR negatív adóslistájára (KHR feketelista), arról a banknak 30 napon belül kötelessége az adott személyt értesíteni. Ha valaki a pozitív KHR lista szereplője, gyorsabban, egyszerűbben juthat hitelhez, jobb hitelfeltételekkel.

Milyen adatokat tartalmaz a KHR lista?

A KHR lista megkülönbözteti az aktív (teljesül rá a fenti két feltétel) és a passzív státuszú (adósságát törlesztette vagy behajtották rajta) ügyfeleket – utóbbin a tartozás rendezése után 1 évig szerepel a „rossz adós”. Ha ez az időszak letelik, lekerülünk a KHR listáról, azaz nem leszünk tovább rajta a negatív KHR adóslistán. Az aktívnak minősített ügyfeleket a magyar bankok túlnyomó többsége visszautasítja, passzív státuszban viszont vannak lehetőségeink.

A KHR lista a következő adatokat tartja nyilván rólunk:

Születési név, viselt név;

születés helye és ideje;

anya születési neve;

állampolgárság;

SZIG száma, útlevélszám, vezetői engedély száma (egyéb azonosító okmányok száma);

lakcím, levelezési cím;

e-mail cím;

hitelszerződés(ek);

rögzített hitelszerződésben betöltött szerep (pl. ha valaki adóstárs).

KHR lista lekérdezés online

A KHR lista lekérdezés Ügyfélkapu regisztrációval is lehetséges (a KHR lista online Ügyfélkapu használatával is elérhető), emellett az adatainkat ingyenesen, bármikor kikérhetjük a hitelintézetünktől is. A KHR lista lekérdezés egy másik opciója a KHR-t üzemeltető BISZ Központi Hitelinformációs Zrt-től való hivatalos, ingyenes tájékoztatáskérés.

A KHR lista lekérdezés mennyi idő?

A KHR lista lekérdezés csupán néhány pillanat, ugyanígy, ha a bankfiókban kérdezzük le az információkat, szintén azonnal megtudhatjuk, szerepelünk-e a KHR lista negatív vagy pozitív adósai között.