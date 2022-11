Fontos változás élesedhet a hiteleknél: rengeteg lakásvásárlót érint a szigorú módosítás

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Egy nemrég társadalmi egyeztetésre is kiadott tervezet szerint jelentősen átvariálná a jegybanktörvényt a kormány, ami főleg a hitelpiacon okozna komoly mozgolódásokat: a tervek szerint egy plafont vezetnének be a maximális összeg tekintetében, ez pedig meggátolhatná a súlyos eladósodásokat. Abban azonban az elemzők sem biztosak, hogy éppen most, a hitelpiac brutális zuhanása közepette kellene belenyúlni a jegybankot érintő törvényekbe. Megkérdeztünk két szakértőt a tervezetről, a hitelpiacra váró kihívásokról.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK