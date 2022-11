Szigorodhatnak a hitelfelvétel szabályai Magyarországon: rosszul járnak a kispénzűek?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Több ponton is módosítaná a kormány a jegybanktörvényt a Pénzügyminisztérium által egyeztetésre bocsátott törvénytervezet szerint – írta a hvg.hu-ra hivatkozva a Portfolio. A tervezet szerint, amely az Országgyűlés honlapján is elérhető, a jegybanknak a nyeresége 50 százalékát kötelezően be kell fizetnie a költségvetésnek, az MNB elnöke pedig újabb adósságféket vezethet be a magánszemélyek hiteleire.

A számos módosítástervezetből a magánszemélyeket legjobban érintő az, ami alapján egy újabb adósságféket határozhat meg az MNB elnöke a magánszemélyeknek nyújtott hitelekre és lízingszerződésekre. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Jelenleg a magánszemélyeknek nyújtott hitel- és pénzkölcsön szerződéseknél a jegybankelnök a jövedelemarányos törlesztőrészlet legfelső mértékét határozhatja meg. Ezen felül az ingatlan- és autóhiteleknél, valamint pénzügyi lízingügyleteknél az ingatlan és gépjármű értékéhez viszonyított hitelösszeg maximális mértékét is. Az MNB adósságfékszabályai azok, amelyek meghatározzák, hogy a nettó jövedelmünkhöz képest maximálisan mekkora havi törlesztőrészletet vállalhatunk (JTM mutató) az adóstárs jövedelmét is figyelembe véve, és a fedezeti ingatlan forgalmi értékéhez mekkora hitelösszeghez juthatunk (HFM mutató).

A bankok ezeknél a szabályoknál lazábbat nem, csak szigorúbbat alkalmazhatnak, többek között a PM-rendeletben szabályozott hitelbiztosítéki érték alapján. Változó kamatozású jelzáloghitelek esetében a nettó jövedelem 25 százalékáig, 5 éves kamatperiódus mellett a 35 százalékáig, legalább 10 éves kamatperiódus vagy végig fix kamatozás mellett az 50 százalékáig vállalhatunk jelzáloghitel-törlesztést. Kivéve, ha legalább nettó 500 ezer forint a havi jövedelmünk, mert akkor magasabban van ez a határ. Ezt az adósságféket bővíti ki egy újabbal a törvénytervezet, amely szerint ugyanis a hitel- és lízingtartozás jövedelem arányában megengedett maximális mértékét is meghatározhatja rendeletében az MNB elnöke a JTM-en felül. TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL! A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) A banknak és lízingcégnek tehát majd azt is vizsgálnia kell, hogy a teljes tartozás belefér-e az MNB által meghatározott limitbe. A maximális jövedelemarányos adósságot más országokban is szabályozzák, tehát nem lenne hungarikum, de pont a magas kamatkörnyezetben nincs akkora effektív korlátozó ereje, hiszen a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató (JTM) ebben a környezetben amúgy is egyre szűkebb korlátot szab a jövedelemhez mért eladósodásnak. A törvénytervezet szerint emellett a jegybank elnökének a bérét az Állami Számvevőszék elnökének béréhez kötik. Ennek az lehet a célja, hogy az MNB-elnök – aki a jegybanktörvény szerint most 5 millió forintot keres – bérének reálértéke ne csökkenjen. Így 5,26 millió forintra nőhet Matolcsy György bére. A törvénytervezet azt is tartalmazza, hogy amennyiben a tárgyév végére vonatkozóan az MNB saját tőkéjének összege meghaladja a jegyzett tőkéjét, akkor nyereségének 50 százalékát ki kell fizetnie osztalékként az államnak. Tehát ha a jegybank tőkehelyzete rendben van, a költségvetés mindenképp elvonja a jegybanki nyereség felét. A tervezetben szerepel továbbá, hogy amennyiben a tárgyév végére az MNB saját tőkéjének összege a jegyzett tőke alá csökken, akkor a különbözetet a központi költségvetés 5 éven belül, évente egyenlő részletben fizeti ki a jegybanknak. Ez könnyítést jelent a mindenkori kormány számára, eddig ugyanis a különbözetet a központi költségvetésnek 8 napon belül meg kellett térítenie a jegybanknak – írta a Portfolio.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK