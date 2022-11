Brutális visszaesés a lakáshiteleknél: menekülnek a magyarok a bankokból, mi lesz ebből?

Nagyon nem ad okot bizakodásra az, ami a lakáshitelezésben történik Magyarországon. A használt lakásokra felvett új szerződések összege egy év alatt a felére zuhant. az elszabaduló kamatok miatt pedig már lassan nincs olyan hitel, amelynek ne kellene a saját összegét még egyszer visszafizetni.

Szeptember idén az eddigi legrosszabb hónapnak számít a lakáshitelek piacán - ez derült ki az MNB által tegnap közreadott havi jelentésből. A lakáshitelek 38 százalékkal estek vissza az előző év azonos hónapjához képest, de egészen tavaly februárig kell visszamennünk akkor is, ha ilyen kevés új jegyzést akarunk látni a táblázatban.

Bár a szakértők az augusztusi adatok láttán kissé bizakodtak, mostanra végképp egyértelművé vált, hogy az emelkedő infláció és az emiatt folyamatosan emelt kamatok súlyos mészárlást rendeztek a hitelpiacon. A magyarok pedig az emelkedő kamatok láttán szinte pánikszerűen menekülnek a lakáshitelek felvétele elől. Benéztük a számok mögé, és megmutatjuk a legjobb ajánlatokat is - utóbbiaknál már szokványossá vált, hogy egy 10 millió forintos lakáshitelnek a másfélszeresét kell visszafizetni.

Menekülünk a lakáshitel elől

2022 szeptemberében az összes lakáscélú hitel új szerződéseinek összege nem érte el a nyolcvan milliárd forintot, összesen 79,34 milliárd forintot vettek fel a magyarok lakáscélokra. Ez nem csak az idén negatív rekord, de még ahhoz is 19 hónapot kell visszamennünk, hogy majdnem ennyire rossz eredmény találjunk: utoljára 2021 februárjában, vagyis a covid-járvány tombolásának közepén voltak ennyire rosszak az adatok a 69 milliárdos új jegyzési összeggel, annál kevesebb azóta egyszer, egyik vizsgált hónapban sem volt.

2019-ben, vagyis alig valamivel a covid okozta gazdasági mikroválság előtt indult az a hitelboom, aminek most nagyon úgy tűnik, hogy vége van az elszálló energiaárakkal, a rossz inflációs és kamatkörnyezettel. Érthető tehát a fentebb már taglalt 2021 februári visszaesés, de ahogy a grafikonon is látszik, rögtön utána egy hatalmas visszarendeződés indult el a piacon, és csak egyszer, éppen 2022 júliusában ment először 100 milliárd forint alá az új szerződések összege - eddig a percig.

Tarolnak a használt lakások, de itt is súlyos a visszaesés

Visszaesést látunk akkor is, ha a lakáscélú hitelek felhasználás szerinti megbontását nézzük. A használt lakások egyeduralma itt megtörhetetlen, de a lenti grafikonom érdemes azt megnézni, hogy mennyire visszazuhantak a számok 2019, 2020 és 2021 szeptemberihez képest:

csak a használt lakások vásárlására felvett lakáshitel-szerződések összege a felére (!) esett vissza egyetlen év alatt.

A új lakásoknál sokkal kisebb visszaesést láthatunk, itt tavaly óta csak 340 millió forinttal esett vissza a felvett összeg. A Zöld Otthon Program kifutásával pedig számíthatunk arra, hogy az építésre, bővítés valamint a felújításokra felvett összegek is csökkenni fognak, pedig már eddig sem muzsikáltak túl fényesen.

Nem áll meg a kamatok emelkedése

Rögtön érthetővé válik a hitelezés súlyos visszaesése, ha a kamatokat vizsgáljuk meg. A szokásos módon egy éven túli fixálásra néztük meg a jelenlegi átlagkamatokat, és borzasztó emelkedést tapasztalunk: felújítás és korszerűsítésre felvett hitel esetén csaknem két egész százalékkal megugrott a kamat augusztushoz képest. Az összes lakáshitel tekintetében mindössze négy százalékponttal emelkedett ez a mutató, és talán ez az egyetlen olyan adat, amitől remélhetjük, hogy enyhülést jelez.

Vége a jó hiteleknek

Végezetül pedig nézzük meg a bankok ajánlatait, amelyhez ismét a Pénzcentrum kalkulátorát hívtuk segítségül! Már a múlt hónapban is feltűnő volt a kamatok elszabadulása, ám ami most történik, az a legrosszabb rémálmot hozza elő mindenkinél: mostanra három pénzintézet is becsúszott a 10% vagy afeletti lakáshitel-kamatot nyújtó cégek közé. Ennél is dermesztőbb azonban, hogy szinte megszokottá vált az, hogy egy tíz milliós kölcsönösszegnek a futamidő végére az összeg másfélszeresét kell kicsengetnünk.

De elszállni látszanak a havi törlesztőrészletek is: a 80 ezer forint mostanra teljesen elfogadott induló összeggé változott havi szinten, de van olyan bank is, ahol már bőven havi százezer forint feletti törlesztővel kell számolnia a családnak, ha lakáshitel felvételére adják a fejüket. Ha pedig úgy számolunk, ahogy a grafikonon tettük, vagyis két adóstársnak 400 ezer forintos bevétellel vettük fel, akkor ez a család bevételének már az egynegyedét jelenti.

A nehéz gazdasági helyzetben, a folyamatos kamatemelkedés közepette most mindennél fontosabb, hogy körültekintően, óvatosan és nagyon gondos, alapos utánanézés végén vegyünk fel lakáshitelt. Ebben azonban most is segíthet a Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora, amelybe beírva a nekünk legjobb paramétereket, biztosak lehetünk benne, hogy az anyagi helyzetünknek és a jövedelmünknek leginkább megfelelő ajánlatot is megtaláljuk.