Kegyetlen, ami a lakáshitelekkel történik: jönnek a 10% feletti kamatok, robban a törlesztő is

Az elmúlt hetekben több alkalommal is emelte a jegybank a kamatot, ami mostanra durván begyűrűzött lakossági hitelek piacára is. A KSH adatai szerint ráadásul márciusban 9,5 százalékon állt és az MNB előrejelzései alapján még nem is feltétlenül tetőzött a pénzromlás, így a kamatemelések is hónapokon keresztül tarthatnak még. A folyamatos drágulást ezért már a lakáshitelek törlesztői is egyre direktebb módon követik le. Utánajártunk, mennyire érdemes sietni, ha kölcsönt vennénk.

Régóta nyilvánvaló, hogy a hitelpiac komoly átalakuláson megy át. A hitelkamatok - igénylői szempontból nagyon kedvező - historikus mélypontja már régen csak emlék. Azonban a lakáshitelekhez például még most is rendkívül kedvező feltételek mellett lehet hozzájutni, nem is véletlen a hatalmas lakossági kereslet ezek után.

Az elszálló infláció hatása azonban nem maradt el. A márciusban a 9,5 százalékot is meghaladó pénzromlást ugyanis az MNB tavaly nyár óta folyamatos beavatkozással igyekszik tompítani. Ennek megfelelően nem ritkán havonta többször emelkedett a jegybanki alapkamat.

Ez utóbbi az a ráta ugyanis, amelyet a bankok kapnak a betéteikért a jegybanktól. Ha alacsony az alapkamat, olcsóbbak a hitelek, tehát a lakosság is bátrabban vesz fel kölcsönöket, ezért pedig több pénz cirkulál a magyar gazdaságban - az árak pedig elkerülhetetlenül nőnek, aminek az MNB a jelen helyzetben értelemszerűen gátat akar szabni. Ha viszont a ráta nő, akkor a bankok a megszerzett pénzt is drágábban hitelezik tovább az ügyfeleiknek, valamint a hazai betétek kamatai is magasabbak lesznek emiatt. Számos banknál pedig az utóbbi hónapokban a lakáshitelek esetében is jelentős kamatemelést jelentettek be, aminek hála már 10 százalékánál magasabb kamatokkal is találkozhatunk.

Nyakunkon a 10 százalékos kamatok

Májusban már 10 százalékot megközelítő, vagy akár meghaladó THM-et kínáló jelzáloghitel ajánlatokat sem nehéz találni a hitelpiacon. A Pénzcentrum kalkulátorában végignézve öt olyan ajánlatot is találtunk, aminek teljes hiteldíj mutatója meghaladta a 9,5 százalékot. Akár az MNB által publikált, március havi statisztikákkal, akár a Pénzcentrum kalkulátorában korábban elérhető ajánlatokon végignézve az elmúlt hónapok drágulása igazán drasztikusnak tűnik.

Úgy látszik tehát, hogy lassan megjelentek a két számjegyű hitelkamatok. Az OTP Bank esetében ráadásul a minősített fogyasztóbarát hitelek is érintettek. A nem fogyasztóbarát hiteleik kondícióit megnézve pedig kiderül, hogy a Fix5 lakáshitelek esetében 185, a Fix20-nál pedig 54 bázispontos emelés történt. És ezek az amúgy a banknál elérhetőek közül is messze a kevésbé vonzónak tűnőek közé tartozó konstrukciók még mindig jóval olcsóbbak, mint a K&H úgynevezett üzleti feltételű lakáshitele, vagy a Sopron Bank "Otthonom" lakáshitele, melyek már az említett 10 százalékos, sőt az utóbbi esetében 11 százalékos határt is átlépik a THM-et nézve.

A legjobb hitelek is sokat drágultak

Persze mindig lehet kedvezőbb ajánlatok után kutatni, de a drágulás üteme igen gyors. Mi sem mutatja ezt jobban, mint az, hogy az MNB vonatkozó statisztikái szerint idén márciusban a piaci lakáshitelek átlagkamata még csupán 5,26 százalékon állt. Persze a Magyar Nemzeti Bank által publikált szám egy átlagkamat, tehát ugyanúgy ahogy ennél kevésbé vonzó, ennél jóval kedvezőbb kamattal kecsegtető hitelek is elérhetőek voltak. Sokatmondó az is, hogy a 20 éves futamidővel folyósított 10 millió forintos kölcsönösszeget vizsgálva, a márciusban még a legolcsóbbnak számító UniCredit-es hitel esetén nem kevesebb, mint 182 bázispontos kamatemelésről beszélhetünk.

Az emeléseknek hála, a Pénzcentrum kalkulátorát végignézve sokat változott az egyes bankok ajánlatainak rangsora is, az azonban a legjobb ajánlatot tízes toplistáján található összes konstrukcióról elmondható, hogy volt valamilyen drágulás az elmúlt két hónapban.

A 10 évre fixált hiteleken végignézve jól látszik mennyire átformáltak a lakossági hitelpiacot a drágulások. A legvonzóbb ajánlatokat pedig mostanra azon pénzintézeteknél találunk, akik visszafogottabban tudtak drágítani. A jelenleg a kínálatban a legkedvezőbbnek tűnő Raiffeisen lakáshitel esetében még így is 76 bázispontos THM emelésről beszélhetünk, ami maximum a többi pénzintézet drágításai mellett tűnhet kevésnek.

Az Erste piaci kamatozású lakáscélú hitele valamivel kisebb mértékben, 53 bázisponttal drágult, amivel elérte, hogy a hetedik helyett mostanra a második legkedvezőbb kondíciókkal bíró ilyen típusú hitel a kalkulátorban listázottak közül.

Érdekesség, hogy a K&H Bank, jelenleg a harmadik legolcsóbbnak számító ajánlata egyben a legkedvezőbb minősített fogyasztóbarát hitele is a listán, hiszen eddig az első két helyet is ilyen kölcsönök foglalták el, de mivel a drágulás ezeket sem kerülte el, a már említett kölcsönök mára vonzóbbnak tűnhetnek náluk.

Ezek az UniCredit és a CIB Bank hitelei, amik igazi csúcsdrágulók voltak. Előbbi esetében 182, utóbbiéban 142 bázisponttal emelkedett a THM, amivel még mindig az öt legkedvezőbb kölcsön közé tartoznak, hiszen az eleve magasabb bázisról induló hitelek esetében sem maradt el az - általában igen drasztikus - emelés.

A drágulás persze jellemzően a kamatperiódustól, az igénylő anyagi helyzetétől és számos egyéb említett faktortól függetlenül nézve is utolérte a hitelajánlatok jó részét. A Raiffeisen Banknál például május elsejétől a korábbiaknál 80 bázisponttal magasabb kamaton vehetünk fel 5 évre fixált kölcsönt. A a 20 éves végig fix kölcsönöké 75 bázisponttal emelkedett. A Gránit Banknál pedig május 3-tól az 5 és 10 éves kamatperiódusú jelzáloghitelek kamata egyaránt 103-103 bázisponttal emelkedett. A Sopron Banknál pedig május 2-től lépett életbe az emelés. Itt az 5 és 10 éves kamatperiódusú jelzáloghitelek kamatainak esetében legalább 100 bázisponttal emelkedett.

Ennyi volt az olcsó hiteleknek?

A jelenlegi folyamatokból joggal következtethetünk rá, hogy közelítünk a piaci kamatozású lakáshitelek aranykorának végéhez. A zöld hitelek, kifutásával és az egyéb államilag támogatott kölcsönök kifutásához közeledve kérdéses mennyire tudják majd a bankok az emelt árak mellett is kiszolgálni a magyar lakosság igényeit.

A folyamat vége persze még nem látszik, így könnyen lehet, hogy azzal járunk a legjobban, ha az érdeklődők minél előbb megteszik a hiteligénylést. Nem csak az otthonteremtési támogatás és hitel kifutása miatt lehet érdemes ugyanis most sietni, hanem azért is, hogy elkerüljük a néhány hónap alatt jó eséllyel sztenderddé váló, tartósan 10 százalék feletti kamatokat