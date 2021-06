Ekkora bajban vannak a magyar családok? Már az élelmiszert is hitelre veszik!

A járvány rengeteg olyan problémáról rántotta le a leplet, ami eddig is jelen volt a magyar lakosság életében, most viszont nem lehet szőnyeg alá söpörni. Ilyen a társadalom pénzügyi stabilitása, hogy mennyi háztartásnak nincs semmilyen vésztartaléka. Ez most egyszerre nehezítette meg tömegek életét, amikor a járvány miatt annyian kerültek hirtelen nehéz helyzetbe. Sok magyar háztartás nyúlhatott ezért a fiókok mélyén heverő hitelkártyákhoz. A Pénzcentrum megkérdezte a hazai nagybankokat: élénkült-e a járvány óta a hitelkártyahasználat, és mire költött főként a lakosság. Úgy tűnik, hogy élelmiszerüzletekben és hipermarketekben nőtt a hitelkártyás vásárlások volumene - vagyis a pandémia óta többen vásárolnak élelmiszert is hitelre.

Egy 2020-as évre vonatkozó kutatásban a megkérdezettek 35 százaléka válaszolta, hogy romlott a háztartása anyagi helyzete és közülük minden második válaszadó kénytelen volt hozzányúlni megtakarításaihoz. Az anyagi bizonytalanság tapasztalata általánossá vált a pandémia alatt: nemcsak azok számára, akik kénytelenek voltak tartalékaikat felélni, hanem azoknak is, akiknek volt elég megtakarításuk, nem veszítették el munkájukat. Mert a válság mindenhová begyűrűzött.

A GKI adatai szintén azt mutatják: a járvány alatt a lakosság romlónak érezte saját pénzügyi helyzetét, megtakarítási képességét, nőtt a munkanélküliségtől való félelem. A fogyasztói bizalmi index, amelyet többek között ezekből a mutatókból számolnak, júniusban tovább emelkedett, s ezzel csaknem elérte válság előtti értékét. A lakosság saját pénzügyi helyzetének, megtakarítási képességének alakulását, valamint a nagyértékű fogyasztási cikkek vásárlási lehetőségét is javulónak érzékelte. Viszont a lakosság munkanélküliségtől való félelme négy hónapos javulás után júniusban ismét erősödött.

A KSH adatai szerint a mai 40-56 éves korosztály adja az aktív társadalom gerincét: mintegy 2,5 millió magyar tartozik a szendvicsgenerációnak is hívott X-esek közé. Közülük csupán minden második magyar rendelkezik megtakarítással, ugyanennyien egy vagy két eltartottról gondoskodnak és 12 százalékuk ápolja idős szüleit – derült ki egy másik, friss kutatásból. A gyermeket nevelők több mint fele egyáltalán nem tud takarékoskodni, ötödük viszont már az utódok jövőbeli anyagi biztonságára is tud áldozni. Minél magasabb a háztartás összjövedelme, annál nagyobb a megtakarítók aránya.

Többen használnak hitelkártyát a járvány óta?

A magyar lakosság megtépázott anyagi helyzete, vagy pusztán a pénzügyi bizonytalanságérzet is lehet az oka, hogy többen használnak hitelkártyát a járvány óta. A hazai bankokat végigkérdezve lapunk csak néhány választ kapott a hitelkártya-használat változásával kapcsolatban és az is felemás képet mutat. A Takarékbank válasza mindössze annyi volt, hogy nem tapasztaltak releváns változást a hitelkártyák használatában.

A CIB bank kérdésünkre elárulta, hogy a járványhelyzet alatt a fizikai vásárlások száma visszaesett, míg az online vásárlások száma megnőtt. A fizikai vásárlások értéke 2021 májusában 27%-os növekedést mutat 2020. májushoz viszonyítva. A hitelkártyák használata mostanra pedig visszaállt a járványhelyzet előtt jellemzőre.

A Budapest Bank tapasztalatai szerint a hitelkártyák használata általánosságban nőtt, ezen belül az online vásárlások aránya kiemelkedően nőtt a korábbi a időszakhoz képest, míg az OTP azt tapasztalta, hogy az üzeletek bezárása miatt a hitelkártyák tranzakciós forgalma visszaesett. A Bonus és BonusGold kártyabirtokosok a vásárlásaik után kapható Extra visszatérítési lehetőséget télen és tavasszal is csak minimálisan (pl. online étel rendelés vagy ruha vásárlás) tudták kihasználni. Ezért is vezették be június 1-től, hogy a hitelkártyás ügyfelek a nyáron extra visszatérítést nyújtó kategóriák (utazás, szállás) mellett az éttermi és szórakozással kapcsolatos vásárlásaik után is 3% visszatérítést kaphatnak.

A MNB utolsó adatai szerint mindenesetre márciusban 1 millió 191 ezer hitelkártya volt használatban, ez 2,2 százalékos visszaesés 2020. decemberéhez képest. Természetesen az, hogy a hitelkártyák száma visszaesett, nem jelenti, hogy a használatuk ne nőhetett volna. Ugyanis sok háztartásban lapulhat a fiókban vészhelyzet esetére egy hitelkártya, amihez egyébként sosem nyúlnak.

Esetleg lehet a kártyamegszüntetések oka az új lendületet kapó hitelfelvételi kedv. Szárnyal a lakáshitel, erősödött a babaváró hitelek iránti érdeklődés is, és a személyi kölcsönök is népszerűek - viszont mivel a hitelkártya hitelkeret is beleszámít, hogy jövedelemfüggően mekkora törlesztőrészletet vállalhat valaki, ezért sokan szüntetik meg kölcsönigénylés alatt a használaton kívüli hitelkártyáikat. Természetesen biztosra nem tudhatjuk, viszont a használat élénkülése, és a kártyák számának csökkenése nem jelent feltétlenül ellentmondást.

Mire költöttek a hitelkártyákkal?

Az OTP válasza alapján a korlátozások okozta legnagyobb visszaesést az éttermi szolgáltatások és a szórakoztatás területén látjuk, a kategóriák tranzakciós forgalma kevesebb mint felére esett vissza. A pandémia legnagyobb nyertesei pedig egyértelműen a műszaki cikkek. A CIB szerint azt közölte, hogy az online vásárlások száma és volumene rendkívül megnőtt, valamint hogy az azonnali jóváírású készpénzbefizetés az ATM-eken egyre népszerűbb.

A Budapest Bank tapasztalatai szerint pedig élelmiszerüzletekben és hipermarketekben nőtt a hitelkártyás vásárlások volumene. Csökkenés a benzinkutakon történő vásárlásban látható. Megkérdeztük a bankokat arról is, hogy többet költöttek-e ügyfeleik élelmiszerre hitelkártyáról. A Budapest Bank ezt megerősítette, és hozzátették: főleg az online csatornán tapasztaltak markáns növekedést.

A pandémia kezdetekor érezhető volt egy nagyobb kiugrás az élelmiszerre fordított kártyahasználatban. A kezdeti lendület mérséklődött, de az látható, hogy az ügyfelek továbbra is nagyobb összegeket fordítanak élelmiszerekre, mint tették a pandémia előtti időszakban. Ez a növekedés az ügyfelek költésénél leginkább az átlagkosár növekedésében nyilvánul meg

- válaszolta lapunk kérdésére ezzel kapcsolatban az OTP bank. Ezt a jelenséget is megközelíthetjük több oldalról. Egyrészt magyarázható a magyar háztartások megrendült anyagi helyzetével is, másrészt a vásárlói tudatosság erősödésével is. A pandémia alatt bizonyos időszakokban elég korlátozott volt azoknak a termékeknek a köre, amelyeket meg lehetett venni, és a hangsúly az élelmiszer-vásárlásra helyeződött.

Sokan félnek a hitelkártyától, mint a tűztől, pedig valójában a kedvezményeket kihasználva rengeteget meg lehet vele takarítani. Persze az óvatlanok pedig sokat is bukhatnak rajta, mert keményen behajtják a bankok a kamatot azoktól, akik nem egyenlítik a számlát időben. Ezért is olyan könnyű hitelkártya-adósságot felhalmozni, de okosan használva nincs ilyen veszély.

Azt feltételezzük, hogy a vásárlói tudatosság erősödésével több kártyahasználó rájött, hogy az élelmiszert is megveheti hitelkártyával, ezzel is spórolva. Természetesen az is lehet, hogy van, akinek nem volt más választása.

Akárhogy is, aszerint, mire költ valaki hitelkártyáról, mekkora keretösszegre van szüksége, mekkora a nettó jövedelme, vagy milyen havidíjat hajlandó bevállalni, érdemes átgondolni, melyik hitelintézettől igényli a kártyát. Segít a döntésben a Pénzcentrum Hitelkártya Kalkulátora, amelyben személyre szabottan választhatjuk ki a legjobb ajánlatot. A THM sem marad rejtve, ami egyes esetekben csaknem 40%! Mielőtt döntesz, gondold át alaposan!