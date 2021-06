Nem tagadják, áremelésre készülnek a boltok: ettől tart most igazán a lakosság

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A GKI konjunktúraindexe az áprilisi, példátlanul nagy emelkedés után májusban és június-ban is tovább nőtt, de legutóbb már csak hibahatáron belül. Az index ezzel elérte tavaly év eleji, vagyis a járvány előtti szintjét. A GKI-nak az EU támogatásával készített felmérése szerint, noha az üzleti várakozások gyorsabban, már májusban visszanyerték korábbi op-timizmusokat, most júniusban kissé pesszimistábbak lettek. A fogyasztói bizalmi index viszont júniusban is érezhetően tovább emelkedett, s ezzel csaknem elérte válság előtti értékét. Eközben az áremelési törekvés tovább nőtt.

Az üzleti szférában júniusban az ipari és építőipari várakozások romlottak, a kereskedel-miek javultak, a szolgáltató cégeké nem változott. A kereskedelem kivételével minden ága-zatban kissé több az összességében optimista, mint a pesszimista cég. A legoptimistábbak az építőipari és az ipari vállalkozások. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az ipari bizalmi index júniusi csökkenését a gyengébb termelési várakozások okozták. A rendelésállomány - ezen belül az exportrendelések - valamint az elmúlt időszaki termelés megítélése javult, a készleteké stagnált. Az építőipari cégek kilátásai áprilisban nagyot javultak, azóta lényegében stagnálás érezhető - az ágazati bizalmi index májusban hibahatáron belül nőtt, júniusban pedig hasonló mértékben csökkent. Az üzleti szféra foglalkoztatási hajlandósága az áprilisi látványos javulás után összességében nem változott, minimálisan visszafogottabb lett, de így is minden ágazatban több cég készült a létszám bővítésére, mint csökkentésére. Júniusban főleg a kereskedelmi és szolgáltató cégek foglalkoztatási elképzelése lett halványabb, ezt megelőzően is ezek a cégek voltak a legóvatosabbak. A lakosság munkanélküliségtől való félelme négy hónapos javulás után júniusban ismét erősödött. Az áremelési törekvés a kereskedelem kivételével minden ágazatban erősödött. Azonban így is a kereskedelemben a legerősebb az áremelési szándék, e cégek többsége áremelésre készül. Ugyanakkor a májusi jelentős növekedés után júniusban csökkent a fogyasztók inflációs várakozása. A magyar gazdaság jövőjének meg-ítélése májushoz hasonlóan a kereskedelem kivételével minden ágazatban érezhetően kedvezőbb lett, főleg a szolgáltató cégeknél. A lakosság véleménye is érezhetően javult. A GKI fogyasztói bizalmi index júniusban immár negyedik hónapja növekedett. A lakosság saját pénzügyi helyzetének, megtakarítási képességének alakulását, valamint a nagyértékű fogyasztási cikkek vásárlási lehetőségét is javulónak érzékelte.

