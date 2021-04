Súlyos tízezreket húzhatsz le a bankodról, ha így vásárolsz: legális, mégis kevesen élnek vele

A magyarok hagyományosan nem bíznak a hitelkártyákban, ez a trend pedig a koronavírus járvány alatt erősödésnek indult. A bankok persze nem adják fel az ügyfélkörük terjesztéséért zajló harcot, ezért a kedvező konstrukciók mellett állandó kedvezményekkel próbálják az embereket szerződésre csábítani. A Pénzcentrum megvizsgálta, hogy néz ki most a hazai hitelkártya piac és annak is utánájartunk, mik a kártyabirtokosokra váró legvonzóbb előnyök.

Magyarországon nem annyira divatos a hitelkártya használata, mint például más EU-s országokban, vagy az Egyesült Államokban. A magyarok eredendően bizonytalanok a fogyasztási hiteltípusokkal szemben, a kimondottan magas, gyakran a 40 százalékot közelítő THM pedig sokakat elriaszt.

Ehhez hozzájön még az is, hogy a magyarok nem igazán ismerik ezen kártyatípus valódi erősségeit, így nem meglepő, hogy a Magyarországon forgalomban lévő kártyák száma hosszú évek óta másfél millió alatt mozog. Ezen pedig a koronavírus járvány sem segített.

A trend a pandémia alatt is erősödött

2020 végén az MNB adatai szerint 1,22 millió magyarországi kibocsátású hitelkártya volt a hazai piacon, ami 5 százalékos visszasést jelent az előző év végi 1,28 milliós számhoz képest. Bár a járvány miatt bevezetett adósvédelmi intézkedések részeként tavaly március közepétől év végéig a személyi kölcsönökre és más fogyasztási hitelkonstrukciókra érvényes 5,9 százalékos THM plafon a hitelkártyákra is vonatkozott, nem úgy látszik, hogy a kedvezmény népszerűbbé tette volna a fizetőeszközt.

Az MNB adatai szerint ugyanis nem csak a lakossági hitelkártyák száma csökkent, hanem (az online vásárlások számának brutális megugrásának tükrében talán meglepő módon) a hitelkártyás fizetéseké is. Ez nem csak a vásárlások számának visszaesését jelenti 25 millió alkalomra, a 2019 végi 29 millióról, hanem azok összesített értékének alig több mint 211 millió forintra való csökkenését is, az előző évi 219 millió forintot közelítő költéshez képest. Egyedül a kosárérték (egy vásárlóra jutó költés) nőtt 8315 forintra a 2019 végi 7460 forintról, de ennek hátterében is jó eséllyel az általános drágulás áll.

Hazai hitelkártya-körkép

A pénzintézetek ajánlatai, bár sok tekintetben lekövetik egymást. A piaci verseny szabályainak megfelelően próbálnak valamilyen eszközzel társaikénál vonzóbbá tenni saját konstrukcióikat. Legyen az a magasabb hitelkeret, vagy kamatfizetésre vonatkozó hosszabb türelmi idő, mindenki próbál különböző fogyasztói igényeket célozni. Hogy melyik a legjobb csomag, az is elsősorban azon múlik, mely összeállítás felel meg leginkább egyéni elvárásainknak.

Mint látható, a bankok ajánlatainak előnyei viszonylag kiegyenlítettek, de attól függően, mit keresünk egy hitelkártyában, más és más konstrukció lehet a nekünk legkedvezőbb. Számos banknál például már bőven 200 ezer forint alatti hitelkerettel is igényelhetünk hitelkártyát. Így azok is bátrán belevághatnak egy-egy konstrukcióba, akik az alacsonyabb kockázat miatt kimondottan a kisösszegű hitelt keresik.

A THM-ről ugyanakkor általánosan elmondható, hogy mindenhol igen magas. Jellemzően 30-39% között mozog, így ahogy azt már korábban kiemeltük, a hitelkártyát továbbra sem érdemes hétköznapi hitelkonstrukcióként használni.

A hitelkártya egyik legnagyobb erőssége a vásárlások után járó százalékos alapú pénzvisszafizetés. Ennek mértékében és különösen maximalizált összegében pedig már elég komoly különbségek vannak. Éves szinten ez 30 és 120 ezer forint között bármekkora összeget lehet, ugyanakkor érdemes arra is figyelni, egyes vásárlásaink után melyik banknál milyen feltételek mellett írathatunk jóvá magasabb, akár 5 százalékos visszatérítést.

A hitelkártyák majd mindegyikére jellemző szolgáltatás továbbá, hogy jutalékmentesen vásárolhatunk velük belföldön és külföldön egyaránt, ahogy az általában 15-45 napos türelmi idő is, amin belül kamatmentesen költhetünk a keretösszegünkből. A készpénzfelvétel összegére azonban, mint látszik, mindenhol azonnali (2,28-3,1%-os) kamat rakódik, ezért ezt szolgáltatónktól függetlenül érdemesebb betéti kártyával intézni.

A bankok emellett speciális kedvezményekkel is próbálják vonzóbbá tenni hitelkártya-szolgáltatásukat. Ilyen például a számos szolgáltató által ajánlott 5-10 ezer forint összegű csatlakozási bónusz, vagy a szintén sok helyen elérhető díjmentes utasbiztosítás. Igen elterjedtek még a partnerszolgáltatóknál való vásárlással érvényesíthető kedvezmények is. Ilyenkor az alap értékhatárt meghaladó mértékű pénzvisszatérítést is kaphatunk, aminek a feltétele az, hogy olyan helyen vásároljunk, ami partneri kapcsolatban van a kibocsájtó bankkal.

Mindezeken felül gyakoriak még a pontgyűjtő és kuponakciók is. Az ezekhez hasonló kedvezmények közös jellemzője, hogy gyakran változnak és általában időszakosak. Az aktuális ajánlatokról mindig érdemes tájékozódni pénzintézetünk honlapjáról, de a leggyakoribbakat kategóriánként össze is foglaltuk.

A hitelkártya mellé járó kedvezmények

A hitelkártyák talán legnagyobb vonzereje nem is igazán a kedvező kamatokban, vagy számlavezetési díjban, mint inkább a speciális kedvezményekben rejlik. Ezek közül is érdemes ismerni a legelterjedtebbeket.

Pénzvisszafizetés

A hitelkártyák egyik legnagyobb előnye, hogy használatukkal akár 4-5 százalékos jóváírást szerezhetünk vásárlásaink után. Ezekhez a jóváírásokhoz negyedévente, félévente, vagy évente juthatunk hozzá. A pénzvisszatérítés jellemzően évi 30-50 ezer forint körüli összegben van maximalizálva és nem csak vásárlások, de például közüzemi számlák befizetése után is jár.

Vásárlási kedvezmények

Hitelkártyánk segítségével törzsvásárlói programokban is részt vehetünk, akár 10-20 százalékos kedvezményekre szert téve a szolgáltatónkkal szerződő üzletekben. Ezek a partnerüzletek lehetnek élelmiszer diszkontok, éttermek, vagy benzinkutak.

Pontgyűjtő program

Bankunk más szolgáltatókkal közösen piacra dobhat úgynevezett co-branded kártyákat is. Az ilyen kártyák gyakori jellemzője, hogy a vásárlások során pontokat gyűjthetünk, amiket a partnercégnél válthatunk be valamilyen kedvezményre.

Áruhitel

A hitelkártya sok üzletben a kedvezményes, akár 0 százalék THM-el kecsegtető áruhitelek egyik előfeltétele.

Utasbiztosítás

Magasabb kategóriás kártyákra jellemző kedvezmény a teljes körű utasbiztosítás és esetenként a repülőterek exkluzív várótermeinek akár ingyenes használata is.

Miben más a hitel-, mint a „bankkártya”?

Annak ellenére, hogy a hitelkártyák használata életvitelünk és anyagi hátterünk függvényében számos előnnyel is kecsegtethet, a magyarok látszólag mégis egyre bizonytalanabbak ezzel a fizetési formával szemben. Nem kis részben köszönhető ez annak, hogy Magyarországon sokan nem csak előnyeivel, de pontos fogalmával sincsenek tisztában.

Sokak fejében összemosódnak a fogalmak, ezért azt sem árt tisztázni, hogy a bankkártya tulajdonképpen egy gyűjtőnév, mely mind a betéti-, mind a hitelkártyákat magában foglalja. Vagyis, a bankkártya kifejezés két igen eltérő kártyatípust takar.

A betéti kártya a bankszámlánkhoz kapcsolódó fizetőeszköz, ami fizetéskor és készpénzfelvételkor az azon lévő összeget használja. Ez a bankkártya részben egyszerűsége miatt népszerű. Beállíthatunk rajta vásárlási/készpénzfelvételi limitet és a kártyával való vásárlás alapvetően díjmentes.

A hitelkártyával elkölthető összeg ezzel szemben, ahogy a neve is sugallja egy a bankunk által nyújtott hitel. Az elköltött pénzt adott időszakonként, a legtöbb konstrukcióban havonta kell visszafizetni a pénzintézetnek, a bank pedig a következő időszakban újra rendelkezésünkre bocsátja azt. A hitelkártyával elköltött összeg után a bank nem számol kamatot, ha az összeget a türelmi időn belül mindig visszafizetjük. A készpénzfelvétel viszont azonnal kamatozni kezd.

A hitelkártya igénylés feltétele a nagykorúság mellett jellemzően egy a bankunk által meghatározott összegű minimális havi jövedelem. E kártyatípus mellett egyébként számos érv szól a betéti kártyával szemben. Előnye például a különböző kedvezmények és a könnyebben elérhető áruhitelek mellett az is, hogy ha adataink illetéktelen kezekbe kerülnek, nem a mi pénzünkhöz fognak hozzáférni.

A hitelkártya árnyoldalát akkor ismerjük meg igazán, ha nem tudjuk időben visszafizetni a kártyán keresztül igénybe vett hitelt, hiszen így a visszafizetendő összeg mellett a kamatterhet is nyöghetjük majd. A készpénzfelvételt sem a legjobb ötlet hitelkártyával intézni, ugyanis ebben az esetben azonnal számolnunk kell a kamatokkal is.

Ha személyre szabottan is érdekelnek a bankok aktuális hitelkártya-ajánlatai, nézd meg őket a Pénzcentrum Kalkulátorával!