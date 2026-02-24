Úgy viszik a lakáshitelt a magyarok, mintha ingyen osztanák: elképesztő, ami a bankokban folyik

A 2025-ös év rekordot hozott a lakáshitelezésben, ahol a közel 2000 milliárd forintos új szerződéses volumen felét a támogatott hitelek tették ki. A piacot a szeptemberben indult Otthon Start program pörgette fel. Az év végére a vásárlók többsége már ezekkel a kedvezményes kölcsönökkel, gyakran minimális önerő mellett szerzett ingatlant, miközben a készpénzes vevők aránya jelentősen visszaszorult.

Tavaly a magyar lakosság közel 2000 milliárd forint értékben kötött lakáshitel-szerződést, ami a 2024-es adat másfélszerese. Ebből a támogatott hitelek aránya látványos, háromszoros növekedést mutatott, így meghaladta a 900 milliárd forintot. A robbanásszerű bővülés motorja a szeptemberben elindult Otthon Start program volt - írja elemzésében a Balla Ingatlan.

Az év utolsó hónapjaiban a havi új kihelyezés rendszeresen átlépte a 200 milliárdos szintet, amelynek 80 százalékát már az új konstrukció tette ki. Bár a folyósított összeg jelentősen nőtt, a szerződések darabszáma nem emelkedett ilyen mértékben. Ennek oka, hogy az átlagos hitelösszeg az év végére megduplázódott, és meghaladta a 27 millió forintot.

Az ingatlanközvetítők tapasztalatai alátámasztják a statisztikákat: a piacot egyértelműen a hitelre vásárlók uralták, háttérbe szorítva a készpénzes vevőket. Míg korábban a főváros belső kerületeiben a készpénzes tranzakciók aránya elérte az 50-70 százalékot, addig az év végére az érdeklődők 80-90 százaléka már hitelből tervezett vásárolni.

A külsőbb kerületekben és az agglomerációban is hasonló tendencia érvényesült, így a tényleges vevők többsége élt a finanszírozás lehetőségével. Az átlagos felvett hitelösszeg területenként változóan, jellemzően 25 és 40 millió forint között mozgott.

A vásárlói igények középpontjában szinte kizárólag a 3 százalékos kamatozású Otthon Start állt. Jellemző jelenség volt ugyanakkor, hogy sok érdeklődő nem volt tisztában a jogosultsági feltételekkel, így a hitelképesség kérdése gyakran csak a folyamat közben tisztázódott.

A kritériumoknak megfelelő vevők – különösen a fiatalok – igyekeztek a lehető legkisebb önerővel elindítani a vásárlást. A szakértők szerint ez tudatos pénzügyi döntés volt. A megmaradt saját forrást a vevők inkább az ingatlan felújítására és korszerűsítésére fordították, kihasználva a piaci hiteleknél jóval kedvezőbb törlesztőrészleteket.

A drágább ingatlanoknál és a családi házak esetében gyakori megoldásnak bizonyult a különböző állami támogatások kombinálása. A vevők az Otthon Start mellett a CSOK Plusz és a Babaváró hitel lehetőségeit is igénybe vették a sikeres tranzakció érdekében. Amennyiben a vételár még így is meghaladta a rendelkezésre álló keretet, a hiányzó részt piaci alapú kölcsönnel pótolták ki.

