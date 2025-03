Eladó a közkedvelt dunántúli gyógyfürdő: betett a nagyszabású terveknek a válság

HelloVidék Link a vágólapra másolva

Mintha átok ülne a szelestei gyógyfürdőn… Újfent eladásra kínálják a Vas megyei Szelestén található gyógyfürdőt, amely 2004-ben nyitotta meg kapuit, majd 2009-ben be is zárt. 2022-ben egyszer már megpróbálták értékesíteni, most pedig ismét új tulajdonosát keresi. A pazar adottságokkal bíró komplexum két másik patinás, országos hírű vasi gyógyfürdő, Bük és Sárvár között van félúton.

Egykor kedvelt gyógyfürdő keresi új tulajdonosát Vas megyében, méghozzá 1,3 milliárd forintos áron. Az eladásra kínált fürdő a híres szelestei arborétum közvetlen közelében található, félúton Sávár és Bük között, ami tovább növelheti vonzerejét. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A jelenlegi tulajdonos korábban egy 140 szobás gyógyszálló építését tervezte a területen, ennek megfelelően a szükséges közműfejlesztési hozzájárulások is befizetésre kerültek. A fürdő kialakítása során kiemelt figyelmet fordítottak a minőségi, időtálló anyagok használatára, valamint egy innovatív műszaki rendszer kiépítésére, amely elősegíti az energiahatékony működést, csökkentve ezzel az üzemeltetési költségeket - olvasható az Ingatlan.comra felkerült hirdetésben. Forrás: Ingatlan.com A komplexum közel 10 000 négyzetméteren terül el, és körülbelül 1000 négyzetméter vízfelületet kínál. A látogatók többféle medencét élvezhetnek, köztük egy beltéri gyógyvizes medencét, nyakmasszázsos jakuzzit, egy hatalmas külső strandmedencét, valamint beltéri gyógyvizes ülőkádakat és súlyfürdőt. A fürdő saját termálkúttal rendelkezik, amely 42 fokos vizet biztosít, emellett egy hideg vizes kút is működik a területen. Ahogy a hirdetésben még szerepel, a gyógyfürdő vízminősége is kimagasló, és összeköttetésben áll Magyarország egyik legjobb minőségű gyógyvizet adó forrásával. A 1260 méter mélyről feltörő gyógyvíz reumatikus, szív- és érrendszeri betegségek, bőrproblémák és nőgyógyászati panaszok kezelésére kiváló, ráadásul nincs ellenjavallata. JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 63 594 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,84%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank 64 986 forintos törlesztőt (THM 11,39%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) A vételár nemcsak a fürdőt, hanem annak közvetlen környezetében található, művelés alól kivont, belterületi, beépítetlen 60 000 négyzetméteres telket is magában foglalja. A fejlesztési lehetőségek tehát adottak, így az új tulajdonos akár tovább bővítheti az infrastruktúrát és egy exkluzív gyógyszállóval egészítheti ki az ingatlant. Címlapkép: Ingatlan.com

